1 Haziran haftası yeni vizyon filmleri

Bu hafta vizyona yeni giren filmlerden Ahlat Ağacı, Kasırgada Vurgun ve Kitap Kulübü dikkat çekiyor.

AHLAT AĞACI

Nuri Bilge Ceylan'ın ilk gösterimini Cannes Film Festivali'nde gerçekleştiren filmi Ahlat Ağacıüniversiteyi bitirdikten sonra yazdığı kitabı bastıracak parayı bulmak için memleketine dönen, ailesiyle ve geçmişiyle yüzleşme sürecine giren Sinan'ın hikâyesini anlatan dramatik bir yapım.

KİTAP KULÜBÜ/BOOK CLUB

Diane Keaton ve Jane Fonda gibi iki ismin başrollerinde yer aldığı Kitap Kulübü, aşkı geride bırakan dört yakın arkadaşın başlattıkları kitap kulübünde okudukları Grinin Elli Tonu romanıyla değişen yaşamlarını mizah yoluyla anlatıyor.

KASIRGADA VURGUN/THE HURRICANE HEIST

Gerilim/aksiyon türü filmde bir kasırga tehdidi karşısında, ABD Mint tesisine sızan çete 600 milyon dolar çalar. Kasırga, 5. kategori bir fırtınaya dönüşünce çok iyi hazırladıkları planları ters gider ve yalnızca bir Maliye Bakanlığı temsilcisinin bildiği kasa dairesi şifresine ihtiyaç duyarlar. Başrollerde Tobby Kebbel, Maggie Grace gibi isimler var.

DENİZ VE GÜNEŞ

Barış Denge'nin yönettiği yerli aşk filmi, babasının ısrarları sonucu Nurperi ile evlenmenin arifesinde olan Deniz ve katıldığı sualtı etkinliğinde tanıştığı Güneş'in hikâyesini anlatıyor, başrollerde Şafak Pekdemir ve Burak Serdar Şanal var.

CÜCE DEDEKTİF ŞERLOK /GNOMEO & JULİET: SHERLOCK GNOMES

Cino ve Jülyet, aileleriyle birlikte şehre ilk geldiklerinde en büyük istekleri yeni bahçelerini ilkbahara hazırlamaktır ama birinin Londra'nın dört bir yanındaki bahçe cücelerini kaçırdığını fark ederler.John Stevenson yönetmenliğindeki animasyon yapım, bir devam filmi.

SÜRÜKLENİŞ/ADRIFT

Shailene Woodley ve Sam Claflin'in başrollerini paylaştığı macera türündeki film, okyanusa açılan bir çiftin tarihin en büyük kasırgalarından biriyle karşılaşmalarını konu ediniyor.

CİN-İ AYET

Uğur Akünlü'nün yönettiği yerli korku filmi Cin-i Ayet, küçük yaşlardayken ailesinin katledilmesinden sorumlu olan ifritten intikamını almak isteyen Salih'in hikâyesini anlatıyor.

CEBİMDEKİ YABANCI

Şubat vizyonundan sonra kendine yeniden vizyon şansı bulan,Serra Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği, İtalyan yapımı Perfetti Sconosciuti'nin yeniden çevrimi olan Cebimdeki Yabancı, yemek için bir araya gelen yedi arkadaşın, başlattıkları bir oyun sonrası arapsaçına dönen ilişkilerini anlatıyor.



