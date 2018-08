10 Ağustos vizyona giren filmler

Meg: Derinlerdeki Dehşet (The Meg)

İngiliz aksiyon ve dövüş filmlerinin aranan oyuncusu Jason Statham, Ruby Rose, Rainn Wilson, Cliff Curtis, Robert Taylor ve Bingbing Li'nin oynadığı aksiyon ve bilim kurgu filmi "Meg: Derinlerdeki Dehşet" izleyiciyle buluşacak.

Yaşadığı korkunç bir olaydan sonra her şeyini kaybeden denizci bir subayın, aradan yıllar geçtikten sonra başka görev için çağrılmasını ve denizdeki kurtarma operasyonuna katılmadan önce korkularıyla yüzleşmesini konu alıyor.

Steve Alten'ın bilim-kurgu ve korku özelliklerini taşıyan aynı adlı roman serisinden sinemaya uyarlanan filminyönetmen koltuğunda "Phenomenon" filmi ve "National Treasure" serisiyle tanınan Jon Turteltaub oturuyor.

Beni Satan Casus (The Spy Who Dumped Me)

Mila Kunis ve Kate McKinnon'ın başrolleri paylaştığı "Beni Satan Casus", iki yakın arkadaştan birinin, kendisini terk eden sevgilisinin ajan olduğunu keşfetmesiyle ikilinin içine atıldıkları macerayı beyaz perdeye taşıyacak.

Mila Kunis ile Kate McKinnon ikilisinin yanı sıra, Justin Theroux, Gillian Anderson, Sam Heughan ve Olafur Darri Olafsson gibi isimlerin rol aldığı filmin yönetmenliğiniSusanna Fogel yaptı.

Gizem Treni (Mystery Train)

Amerikan bağımsız sinemasının öncülerinden Jim Jarmusch'un Türkiye'de bu hafta vizyona girecek olan 1989 yapımı filmi "Gizem Treni", yolları bir otelde kesişen insanların komik hikayelerinden oluşuyor.

Memphis'te geçen 3 ayrı hikayeden oluşan film, aynı oteli uğrak yeri yapan ama hiç karşılaşmayan insanları, bir trenin çektiği üç ayrı vagon misali anlatıyor.

ABD ve Japonya ortak yapımı filmde Masatoshi Nagase, Yuki Kudo, Screamin Jay Hawkins, Cinque Lee, Rufus Thomas, Jodie Markell, Elizabeth Bracco, Nicoletta Braschi, Tom Noonan, Joe Strummer, Steve Buscemi ve Tom Waits oynuyor.

Dovlatov

"Under Electric Clouds"un yönetmeni Alexey German Jr'in dünya prömiyeri Berlin'de yapılan yeni filmi"Dovlatov", Sergei Dovlatov'un hayatından altı günü anlatırken, bu hikaye üzerinden dönemin entelektüel çevresi ve onların Sovyetler Birliği'yle ilişkisinin portresini sunuyor.

Rusya, Polonya ve Sırbistan ortak yapımı filmin oyuncu kadrosunda Milan Maric, Danila Kozlovsky, Helena Sujecka, Artur Beschastny ve Elena Lyadova yer alıyor.

Durumunu Güncelle (Status Update)

Scott Speer'in yönettiği, Ross Lynch, Olivia Holt, Harvey Guillen, Courtney Eaton, Gregg Sulkin, Brec Bassinger ve Maude Green'in rol aldığı "Durumunu Güncelle", telefonuna yüklediği uygulamada paylaştığı tüm gönderilerin gerçeğe dönüştüğünü fark eden bir gencinhikayesini anlatıyor.

Çılgın Baskın (Raid Dingue)

Dany Boon'un yönettiği ve başrolünü Alice Pol, Michel Blanc Yvan Attal ve Sabine Azema ile paylaştığı "Çılgın Baskın", tehlikeli operasyonlarda görev alan özel time girmeye çalışan bir kadının maceralarını odağına alıyor.

Bitmeyen Gece (Dead Night)

Brad Baruh'un yönetmenliğini yaptığı korku filmi "Bitmeyen Gece"nin başrollerinde Brea Grant, Alison Haislip, Barbara Crampton, AJ Bowen ve Gina Comparetto rol aldı.

Senaryosu da Brad Baruh'a ait olan film, hafta sonu tatili için çocuklarıylaıssız bir bölgede bir kulübeyi kiralayan çiftin başına gelen olaylar etrafında dönüyor.

Ev Kadını (Housewife)

Can Evrenol yönetmenliğindeki haftanın yerli korku filmi "Ev Kadını", kız kardeşi ve babası, annesi tarafından öldürülen genç bir kadının, bir yandan annesini bu feci eyleme iten nedenleri araştırırken bir yandan da kendi hayatının anlamını çözmeye çalışmasını konu ediniyor.

Fransız aktris Clementine Poidatz'ın başrolünde oynadığı filmde genç oyuncuya yan rollerde Danimarkalı oyuncu David Sakurai ve Defne Halman eşlik ediyor.

Sera

Adem Uğur'un yönettiği "Sera", bir süredir kabuslarla boğuşan bir doktorun, psikiyatri bölümünde yatan Sera adındaki kadınla tanıştıktan sonra yaşanılanları konu ediniyor.

Gerilim türündeki filmde, Deniz Sarıbaş, Atılgan Gümüş, Cem Özer, Fırat Çöloğlu ve Nehir Büyükakçay oynuyor.

Aile Arasında

Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı, Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Şevket Çoruh, Gülse Birsel, Ayta Sözeri ve Rıza Akın gibi isimlerin oynadığı komedi filmi"Aile Arasında" bu hafta ikinci kez izleyiciyle buluşacak.