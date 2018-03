10 filmde tür filmlerinin değişmez ismi Samuel L Jackson

Tür filmlerinde, aksiyonlarda, aslında neredeyse tüm filmlerinde çok iyi işler çıkardı Samuel L. Jackson. Marvel filmlerinde de Star Wars'ta da efsane işler yaptı. Bu hafta vizyona girecek Tarzan Efsanesi ve Frekans'ta rol alan ünlü oyuncuyu en iyi tür filmleriyle incelemenin tam zamanı olduğunu düşündük. Drama ve komediler dışında tür filmlerinde de iyi işler çıkartması, Jackson'a her film için bir rol yazılabilecek kişi imajı yarattı hep. Bu hafta vizyona girecek olan Tarzan Efsanesi ve Frekans gibi iki birbirinden ayrı filmde de rol alabilmesi, bundan kaynaklanıyor aslında. Ormanda yetişen Tarzan'ın hikayesinde de, cep telefonunun aklını yitirmesine sebep olduğu insanların hikayesinde de yer alabilmek çok da kolay olmasa gerek. Bu başarıyı taçlandırmalıyız. Bu liste, her biri tür filmi olan 10 yapımdan oluşuyor. Quentin Tarantino filmleriyle Star Wars'u aynı potada eritmek çok da içimize sinmedi çünkü. Diğer filmlerine ayrı bir liste hazırlamayı daha uygun gördük bu yüzden.





10. Deep Blue Sea (1999)







Pekala, bulunduğu ortamdan kaçmak isteyen bir Samuel L. Jackson'ı kim durdurabilir? Motive edici, yüksek tonda bir konuşmanın ortasında onu kim susturabilir? Birden ortaya çıkan ve genetik olarak güçlendirilmiş bir köpek balığı! Filmin ortasında sahneye dalıp kendisini yiyen köpek balığı, sadece böylesine önemli bir konuşmayı kesmedi, ayrıca filmin ana karakterinin ansızın ölmesinin şokunu da bize yaşattı. Bu arada, film dadece köpek balıklarından oluşmuyor. Hiç değilse Jurassic Park ya da Alien gibi değil. Oldukça da eğlenceli bir film aslında.

9. The Long Kiss Goodnight (1996)







Bu filmin üzerinden tam 20 yıl geçmiş olması oldukça şaşırtıcı. 8 yıllık bir bellek kaybından sonra öğretmen Samantha Cain, önceden Charley Baltimore isminde CIA için çalışan bir suikastçi olduğunu öğrenir. Ancak kendisi bunu öğrendikten sonra CIA, onun ölmesini ister. Samantha, dedektif Mitch Henessey ile (Jackson) birlikte çalışmaya başlar. Ancak Samantha'nın geçmişi, ikisini de karanlığa gömer. Oldukça ilginç konusuyla bu film, kıyıda köşede kalmayı asla hak etmemişti.





8. 1408 (2007)





Bu hafta vizyona girecek olan Frekans ile 1408'in oldukça büyük bir ortak yanı var: Stephen King! İki yapım da Stephen King'in romanlarından uyarlandı. Korku türlerinde romanlar yazan yazar Mike Ensin (John Cusack) sadece gözleriyle gördüklerine inanan bir tip. Peş peşe yayınlanan ve hepsi çok satan kitaplar listesine giren kitaplarında her seferinde paranormal olayları gözden düşürür ayrıca. Ancak işler yeni kitap projesi ile değişir. Dolphin Hotel'deki 1408 numaralı odada geçirdiği on günü kaleme almak için o odaya on günlüğüne taşınan yazarın başına gelmeyen şey kalmaz.

Otel müddürü Gerald Olin'in (Jackson) 1408 numaralı odayı "korkunç" olarak tanımlaması hiçbir şeyi değiştirmez. Deflarca "perili" olarak adlandırılan ve yıllardır kimsenin kalmadığı bu odaya taşınır. O odadan kurtuluş mücadelesi de 1408'in konusunu oluşturur. Film hem korku türünde, hem de Stephen King uyarlaması filmler içerisinde hatrı sayılır bir konuma sahip. Jackson için de 2000'li yıllarda oldukça büyük bir önem arz ediyordu.

7. Die Hard With a Vengeance (1995)







Tekrar doksanlı yıllardayız. Die Hard serisi ortalığı sallamaya çoktan başladı ve bu film, Die Hard'ı şehrin tamamına yaydı. John McClane (Bruce Willis) sonunda memleketi New York'a geri döüyor ve olaylar korkunç bir hızla gelişiyor. John McTiernan'ın tekrar yönetmenliğe dönmesiyle Vengeance müthiş ve etkili bir aksiyon filmi sunuyor izleyicilerine. Die Hard With A Vengeance, Samuel L. Jackson'ın canlandırdığı Zeus karakteri olmasa, aancak bunun yarısı kadar heyecanlı olabilirdi.





6. Star Wars Episode III: Revenge of the Sith (2005)







Altıncı sırada bir Star Wars filmi görmek oldukça keyifli, en azından ilk beşe girerken ne kadar iyi filmlerle ve ne kadar iyi Samuel L Jackson performanslarıyla karşılaşabileceğimizi ortaya koyması açısından.

Jackson, The Phantom Menace filmi için Jedi Master Mace Windu rolüne seçilinceye kadar, çoktan bir yıldız oalrak adlandırılmaya başlamıştı bile. Üstelik efsane seride de oldukça kilit bir Jedi karakteri üstlenmişti.

Ön üçlemenin son filmi Revenge of the Sith'te Mace, Anakin Skywalker ve Senatör Palpatine'e güvensizlik duyuyordu. Kaldı ki, bu güvensizlikkte haklı olduğu da film içinde başına gelenlerle ortaya çıkıyordu.

5. The Incredibles (2004)







Beşinci sırada bir animasyon filmin olması şaşırtmış olabilir, mümkün buna şaşırmak. Mr Incredible (Craig T. Nelson), Elastigirl (Holly Hunter) ve Frozone (Samuel L. Jackson('dan oluşan Incredibles, oldukça dikkat çeken bir çalışmaydı. Her yaş için güçlü bir eğlence sunan bu yapım Brad Bird tarafından yazılıp yönetildi. Ajanlık, süperkahramanlık, aile ilişkileri ve bir tutam aksiyon bu filmde bir araya gelerek harika bir kombinasyon oluşturdu. Bolca mizah ve bilim kurgu ile çizgi roman referansları Incredibles'ı oluşturdu. Samuel L. Jackson, bu filmde de oldukça ön plandaydı.

4. Unbreakable (2000)







Süper kahraman filmlerinin ilginç bir örneği olan Unbreakable, bir M. Night Shyalaman yapımı. Blade ve X-Men gibi örneklerin yoğunlukla bulunduğu bir dönemde Shyalaman, kahramanın yolculuğuna kuş bakışı yaklaştı. Bruce Willis David Dunn'ı, Jackson ise Mr. Glass isimli kendisine süper güçlerini keşfetmesi konusunda yardımcı olan bir karakteri canlandırıyordu. Unbreakable, Altıncı His filmi gibi daha melankolik bir havayla yaklaşıyordu süper kahraman filmlerine. Oldukça ilginç ve dikkat çekici bir filmdi. Henüz izlemediyseniz Unbreakble farklı bir deneyim olacak.





3. Captain America: The Winter Soldier (2014)







Marvel sinematik evreninin dokuzuncu filmi olan Captain America: The Winter Soldier, en karışık olarak işlenmiş ürünü gibi duruyor. Yine de film, oldukça açık bir konuya sahipti: Kaptan ve Black Widow, Nick Fury (Jackson) için çalışıyordu, bu sırada S.H.I.E.L.D. saldırı altındaydı İşler gittikçe karışıyor ve Kaptan Amerika tüm bunların altından kalmaya çalışıyordu.

2. Jurassic Park (1993)







Modern zamanların efsaneleşmiş canavar filmi Jurassic Park, 20. yüzyılın erken dönemlerinde King Kong ne yapıyorsa onu yapmayı amaçlıyordu.Steven Spielberg, Jaws ile çoktan canavar filmleri konusunda rüştünü ispatlamıştı vama Jurassic Park, bilgisayar teknolojilerinin gerçek anlamda kullanılmasıyla tam bir başyapıt ortaya çıkarmasını sağlamıştı.

Macera, korku ve bilim kurgu, Jurassic Park'ta hep birlikte bir araya gelmiş ve klasikleşmiş bir canavar filmi ortaya konmasını sağlamıştı. Samuel L. Jackson filmde Ray Arnold'u canlandırıyordu. Filmin en korkunç sahnelerinden birinde de kendisi vardı.

1. Marvel's The Avengers (2012)





2010'lar, Marvel sinematik evreniyle birlikte gerçek anlamda Samuel L. Jackson için bir süper kahraman dönemi oldu. Şu ana kadarki en iyi performanslarından birini -belki de en iyisini de- bu filmle ortaya koydu.

Asgardian Loki isimli kötülük timsali (Tom Hiddleston) dünyaya ulaşmış ve bir uzaylı ordusuyla insanlığı ele geçirmeyi amaçlıyordu. Nick Fury (Jackson), Avengers'ı bir araya tekrar getirip Loki'yle savaşmaya çağırır. Hulk, Iron Man, Captain America ve Thor, gezegeni savunmak için görevlendirilir. Samuel L. Jacson'un canlandırdığı Nick Fury, bu filmde daha fazla karşımıza çıkar ve büyük bir keyifle izlenir.