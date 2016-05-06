10 yeni film vizyonda!

KAPTAN AMERİKA: KAHRAMANLARIN SAVAŞI
Tür: Macera, Aksiyon
Orijinal Adı: Captain America: Civil War
IMDb Puanı: 8.5
Yönetmen: Anthony Russo, Joe Russo
Oyuncular: Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson
Ülke: ABD
KONU:
Yenilmezler’in dahil olduğu bir olay kötü sonuçlanınca, politik güçler Yenilmezler’in bir otorite tarafından takip edildiği ve yönlendirildiği bir sistem kurulması için baskı yaparlar. Bu durum Yenilmezler’in fikir ayrılığına düşerek iki gruba ayrılmasına neden olur. Bunlardan biri Steve Rogers’ın önderliğinde, Yenilmezler’in hükümet baskısı olmaksızın özgür bir biçimde insanlığı korumaya devam etmesini savunan grup, diğer tarafta ise Tony Stark’ın şaşırtıcı bir biçimde hükümet kontrolünü ve müdahalesini destekleyen ikinci gruptur.
FRAGMANI:
ANKARA YAZI: VEDA MEKTUBU
Tür: Dram
Yönetmen: Kemal Uzun
Oyuncular: İpek Tuzcuoğlu, Gürkan Uygun, Münir Can Cindoruk
KONU:
Türkiye'nin sıkıyönetimle yönetildiği yıllarda, Ankara'da solcuların gittiği bir kahvehane 10 Ağustos 1978 günü taranır. Bu olay daha sonraları Balgat Katliamı olarak anılacaktır. Olaydan birkaç saat sonra, polis etraftaki semtlerde olayla bağlantısı olduğunu düşündüğü birçok ülkücü genci gözaltına alır. İçlerinde o sırada 20 yaşlarında olan Mustafa Pehlivanoğlu adında bir genç de vardır. Mustafa'nın gözaltına alınmasıyla annesi Zeynep ve babası Ahmet Bey'in hukuk mücadelesi başlamış olur. Daha sonra 12 Eylül Askeri Darbesi'nin kurduğu mahkemede idam cezası alan Mustafa Pehlivanoğlu, anne ve babasının haberi bile olmadan bir sabah idam edilir.
FRAGMANI:
ÇÖL KRALİÇESİ
Tür: Dram, Biyografi
Orijinal Adı: Queen of the Desert
IMDb Puanı: 5.7
Yönetmen: Werner Herzog
Oyuncular: Nicole Kidman, James Franco, Damian Lewis
Ülke: ABD, Fas
KONU:
Film, yazar, gezgin, arkeolog, araştırmacı ve aynı zamanda 20 yy. sonunda İngiliz İmparatorluğu'nda siyasi bir figür olan Gertrude Bell'in hayatını beyazperdeye taşıyor.
FRAGMAN:
SONSUZLUK TEORİSİ
Tür: Dram, Biyografi
Orijinal Adı: The Man Who Knew Infinity
IMDb Puanı: 7.9
Yönetmen: Matt Brown
Oyuncular: Dev Patel, Jeremy Irons, Jeremy Northam
Ülke: İngiltere
KONU:
Hindistan'da zor şartlarda yaşamını sürdüren Srinivasa II. Dünya savaşı esnasında Cambridge Üniversitesi'ne kabul edilir ve burada, hocası G.H. Hardy'nin de teşvikiyle matematik teorileri ve kuramlarının önde gelen isimlerinden biri olur.
FRAGMAN:
YARIM
Tür: Dram
Yönetmen: Çağıl Nurhak Aydoğdu
Oyuncular: Serhat Yiğit, Hülya Böceklioğlu, Ahmet Kaynak
KONU:
Türkiye'nin doğusundan batısına gelin olarak gelen bir kızın öyküsü; Fidan 15 yaşında çobanlık yapan bir köy kızıdır. Babası ve iki kardeşiyle birlikte Doğu'da bir dağ köyünde yoksulluk içinde yaşar. Babası, kızını tanımadıkları bir aileye gelin olarak verir. Karşılığında bir para alarak, kızının daha kötü bir hayatı olamaz diye düşünerek... Fidan'ı almaya gelen aile, ülkenin bir diğer ucunda, Ege'de yaşamaktadır ve geldiklerinde damat yanlarında değildir. Fidan hayatında ilk kez uzun bir yolculuğa çıkar. O yolculuğun sonunda kocası olacak adamla tanışır. Salih, zeka geriliği olan bir çocuktur. Fiziken 35 yaşında olsa da, gerçek yaşı Fidan'dan da küçüktür...
FRAGMAN:
İŞKENCE ODASI
Tür: Korku, Gerilim
Orijinal Adı: Martyrs
IMDb Puanı: -
Yönetmen: Kevin Goetz, Michael Goetz
Oyuncular: Troian Bellisano, Bailey Noble, Caitlin Carmichael
Ülke: ABD
KONU:
Taciz ve işkenceye maruz kalmış bir kadın ve onun çocukluk arkadaşı, intikam almaya çalışacaklardır..
FRAGMAN:
ADIM ADIM
Tür: Dram
Yönetmen: Sinan Uzun
Oyuncular: Haldun Dormen, Asuman Dabak, Yüksel Ünal
KONU:
Gökhan iyi bir dansçıyken geçirdiği trafik kazası sonucu belden aşağısı felçli kalmıştır ve artık dans edemeyeceğini öğrendiğinde dünyası yıkılır. Hastaneden döndüğünde annesi ile babasının boşanmak üzere olduğunu ve kız arkadaşının geride bir mektup bırakıp onu terk ettiğini de öğrenen Gökhan bir yandan hayata tutunmaya çalışmakta bir yandan da annesinin de şevklendirmesi ile dans etmeye devam edebilmek için bir yol aramaktadır.
FRAGMAN:
5 DAKKADA DEĞİŞİR BÜTÜN İŞLER
Tür: Komedi
Yönetmen: Orçun Benli
Oyuncular: Haki Biçici, Bülent Şakrak, Emre Altuğ
KONU:
Sedat, Harun ve Cihan mahalleden arkadaş üç gençtir. Sedat, bahisten para kazanınca hayatlarında hiç pavyona gitmemiş olan Harun ile Cihan'ı bu büyük eksiklikten kurtarmaya karar verir. Şişede durduğu gibi durmayan içki o gece sadece Harun, Sedat ve Cihan'ın değil, bir şekilde onlara bulaşan herkesin hayatını değiştirecektir.
FRAGMAN:
BAŞGAN
Tür: Belgesel
Yönetmen: Orhan Eskiköy
Oyuncular: Arif Salih Kırdağ, Hülya Kırdağ
KONU:
Kıbrıslı Türkler, güneyi Avrupa Birliği'nde olan Kıbrıs'ın kuzeyinde Avrupa Birliği'nin "kontrol altında olmayan" topraklarında yaşamaktadır. Arif Salih Kırdağ, Rumlarla Türkleri yeniden bir devlet çatısı altında toplayarak, 40 yılı aşkın süredir devam eden Kıbrıs Sorunu'nu çözeceğine kendini fazlaca inandırmış ve buna destek ararken kendi gerçekliğini kaybetmiş bir politikacıdır.
FRAGMAN:
İFRİT’İN DİYETİ: CİNNİA
Tür: Gerilim
Yönetmen: Özgür Özberk, Şahin Yiğit
Oyuncular: Özgür Özberk, Gülşah Çomoğlu, Fahri Öztezcan
KONU:
Murat ve Yusuf aynı evi paylaşan kader birliği etmiş iki iyi dosttur. Elif ise Murat’ ın biricik sevgilisidir. Bu üç genç Cin temalı korku filmi yapmaya karar verirler. Kendilerine sağlam bir hikaye bulmak için de o civarda yaşayan bir Mühr-ü Vekilden yardım almak isterler ve aradıkları korku hikayesinin asıl oyuncuları olacaklarını bilmeden kendi hikayelerinin dehşetini yaşarlar.
FRAGMAN