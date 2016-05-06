10 yeni film vizyonda!

KAPTAN AMERİKA: KAHRAMANLARIN SAVAŞI







Tür: Macera, Aksiyon

Orijinal Adı: Captain America: Civil War

IMDb Puanı: 8.5

Yönetmen: Anthony Russo, Joe Russo

Oyuncular: Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson

Ülke: ABD



KONU:







Yenilmezler’in dahil olduğu bir olay kötü sonuçlanınca, politik güçler Yenilmezler’in bir otorite tarafından takip edildiği ve yönlendirildiği bir sistem kurulması için baskı yaparlar. Bu durum Yenilmezler’in fikir ayrılığına düşerek iki gruba ayrılmasına neden olur. Bunlardan biri Steve Rogers’ın önderliğinde, Yenilmezler’in hükümet baskısı olmaksızın özgür bir biçimde insanlığı korumaya devam etmesini savunan grup, diğer tarafta ise Tony Stark’ın şaşırtıcı bir biçimde hükümet kontrolünü ve müdahalesini destekleyen ikinci gruptur.



FRAGMANI:

ANKARA YAZI: VEDA MEKTUBU



Tür: Dram

Yönetmen: Kemal Uzun

Oyuncular: İpek Tuzcuoğlu, Gürkan Uygun, Münir Can Cindoruk



KONU:

Türkiye'nin sıkıyönetimle yönetildiği yıllarda, Ankara'da solcuların gittiği bir kahvehane 10 Ağustos 1978 günü taranır. Bu olay daha sonraları Balgat Katliamı olarak anılacaktır. Olaydan birkaç saat sonra, polis etraftaki semtlerde olayla bağlantısı olduğunu düşündüğü birçok ülkücü genci gözaltına alır. İçlerinde o sırada 20 yaşlarında olan Mustafa Pehlivanoğlu adında bir genç de vardır. Mustafa'nın gözaltına alınmasıyla annesi Zeynep ve babası Ahmet Bey'in hukuk mücadelesi başlamış olur. Daha sonra 12 Eylül Askeri Darbesi'nin kurduğu mahkemede idam cezası alan Mustafa Pehlivanoğlu, anne ve babasının haberi bile olmadan bir sabah idam edilir.



FRAGMANI:



ÇÖL KRALİÇESİ

Tür: Dram, Biyografi

Orijinal Adı: Queen of the Desert

IMDb Puanı: 5.7

Yönetmen: Werner Herzog

Oyuncular: Nicole Kidman, James Franco, Damian Lewis

Ülke: ABD, Fas

KONU:

Film, yazar, gezgin, arkeolog, araştırmacı ve aynı zamanda 20 yy. sonunda İngiliz İmparatorluğu'nda siyasi bir figür olan Gertrude Bell'in hayatını beyazperdeye taşıyor.

FRAGMAN:

SONSUZLUK TEORİSİ







Tür: Dram, Biyografi

Orijinal Adı: The Man Who Knew Infinity

IMDb Puanı: 7.9

Yönetmen: Matt Brown

Oyuncular: Dev Patel, Jeremy Irons, Jeremy Northam

Ülke: İngiltere

KONU:

Hindistan'da zor şartlarda yaşamını sürdüren Srinivasa II. Dünya savaşı esnasında Cambridge Üniversitesi'ne kabul edilir ve burada, hocası G.H. Hardy'nin de teşvikiyle matematik teorileri ve kuramlarının önde gelen isimlerinden biri olur.

FRAGMAN:

YARIM



Tür: Dram

Yönetmen: Çağıl Nurhak Aydoğdu

Oyuncular: Serhat Yiğit, Hülya Böceklioğlu, Ahmet Kaynak

KONU:

Türkiye'nin doğusundan batısına gelin olarak gelen bir kızın öyküsü; Fidan 15 yaşında çobanlık yapan bir köy kızıdır. Babası ve iki kardeşiyle birlikte Doğu'da bir dağ köyünde yoksulluk içinde yaşar. Babası, kızını tanımadıkları bir aileye gelin olarak verir. Karşılığında bir para alarak, kızının daha kötü bir hayatı olamaz diye düşünerek... Fidan'ı almaya gelen aile, ülkenin bir diğer ucunda, Ege'de yaşamaktadır ve geldiklerinde damat yanlarında değildir. Fidan hayatında ilk kez uzun bir yolculuğa çıkar. O yolculuğun sonunda kocası olacak adamla tanışır. Salih, zeka geriliği olan bir çocuktur. Fiziken 35 yaşında olsa da, gerçek yaşı Fidan'dan da küçüktür...

FRAGMAN:

İŞKENCE ODASI

Tür: Korku, Gerilim

Orijinal Adı: Martyrs

IMDb Puanı: -

Yönetmen: Kevin Goetz, Michael Goetz

Oyuncular: Troian Bellisano, Bailey Noble, Caitlin Carmichael

Ülke: ABD

KONU:

Taciz ve işkenceye maruz kalmış bir kadın ve onun çocukluk arkadaşı, intikam almaya çalışacaklardır..





FRAGMAN:

ADIM ADIM



Tür: Dram

Yönetmen: Sinan Uzun

Oyuncular: Haldun Dormen, Asuman Dabak, Yüksel Ünal





KONU:



Gökhan iyi bir dansçıyken geçirdiği trafik kazası sonucu belden aşağısı felçli kalmıştır ve artık dans edemeyeceğini öğrendiğinde dünyası yıkılır. Hastaneden döndüğünde annesi ile babasının boşanmak üzere olduğunu ve kız arkadaşının geride bir mektup bırakıp onu terk ettiğini de öğrenen Gökhan bir yandan hayata tutunmaya çalışmakta bir yandan da annesinin de şevklendirmesi ile dans etmeye devam edebilmek için bir yol aramaktadır.





FRAGMAN:

5 DAKKADA DEĞİŞİR BÜTÜN İŞLER

Tür: Komedi

Yönetmen: Orçun Benli

Oyuncular: Haki Biçici, Bülent Şakrak, Emre Altuğ





KONU:

Sedat, Harun ve Cihan mahalleden arkadaş üç gençtir. Sedat, bahisten para kazanınca hayatlarında hiç pavyona gitmemiş olan Harun ile Cihan'ı bu büyük eksiklikten kurtarmaya karar verir. Şişede durduğu gibi durmayan içki o gece sadece Harun, Sedat ve Cihan'ın değil, bir şekilde onlara bulaşan herkesin hayatını değiştirecektir.





FRAGMAN:

BAŞGAN



Tür: Belgesel

Yönetmen: Orhan Eskiköy

Oyuncular: Arif Salih Kırdağ, Hülya Kırdağ





KONU:

Kıbrıslı Türkler, güneyi Avrupa Birliği'nde olan Kıbrıs'ın kuzeyinde Avrupa Birliği'nin "kontrol altında olmayan" topraklarında yaşamaktadır. Arif Salih Kırdağ, Rumlarla Türkleri yeniden bir devlet çatısı altında toplayarak, 40 yılı aşkın süredir devam eden Kıbrıs Sorunu'nu çözeceğine kendini fazlaca inandırmış ve buna destek ararken kendi gerçekliğini kaybetmiş bir politikacıdır.

FRAGMAN:

İFRİT’İN DİYETİ: CİNNİA



Tür: Gerilim

Yönetmen: Özgür Özberk, Şahin Yiğit

Oyuncular: Özgür Özberk, Gülşah Çomoğlu, Fahri Öztezcan





KONU:

Murat ve Yusuf aynı evi paylaşan kader birliği etmiş iki iyi dosttur. Elif ise Murat’ ın biricik sevgilisidir. Bu üç genç Cin temalı korku filmi yapmaya karar verirler. Kendilerine sağlam bir hikaye bulmak için de o civarda yaşayan bir Mühr-ü Vekilden yardım almak isterler ve aradıkları korku hikayesinin asıl oyuncuları olacaklarını bilmeden kendi hikayelerinin dehşetini yaşarlar.

FRAGMAN