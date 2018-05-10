11 Mayıs haftası yeni vizyon filmleri



AŞKIN GÖREN GÖZLERE İHTİYACI YOK

Çılgın yönetmen Onur Ünlü'nün yazdığı ve yönettiği; Demet Evgar, Fatih Artman, Hare Sürel, Ezgi Eyüboğlu, Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimlerin yer aldığı "Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok" adlı polisiye komedi türündeki film, bazı salonlarda dün gösterilmeye başlandı. Film tüm Türkiye’de Cuma günü izleyici ile buluşuyor. Filmde bir cinayet masası dedektifinin gözlerinin tamamen kör olacağını öğrendikten sonra gelişen olayları izleyeceğiz.

MURTAZA

Cezmi Baskın ve Meral Çetinkaya başrollerde yer aldığı "Murtaza" adlı film seyirciyle buluşacak. Özgür Sevimli'nin yönetmenliğini yaptığı dram türündeki filmde Cezmi Baskın ve Meral Çetinkaya başrollerde. Filmde kör karısından kızlarının ölümünü gizleyen bir adamın hikayesi anlatılıyor.

TUTSAK

Korku türündeki yerli film Beyza Çimenot imzalı. FilmdeTürkan Kılıç, Yaşar Aydınlıoğlu, Tayfun Sav, Umut Özkan gibi isimler rol alıyor. Film akıl hastanesinde geçen bir hikayeyi beyazperdeye taşımış.

HEMŞİRE

Dilek Çolak imzalı filmde Evren Duyal, Sermet Yeşil, Aytaç Öztuna, Sertaç Ekici ve Serhat Özcan rol alıyor. Film, mutsuz bir evlilik batağına saplanmış ve hayattaki teselliyi diyet yapmakta bulan bir kadının hikayesini anlatıyor.

ÖĞRENCİ KAFASI: SOYGUN

Ayhan Sonyürek'in yönettiği film, bir grup üniversite öğrencisi arkadaşın tasarladıkları bilim kurgu filmini çekebilmek için bir soyguna kalkışmasını konu alıyor. Komedi türündeki gençlik filminde; Rüzgar Erkoçlar, Beril Kayar, Emel Çetin gibi isimler rol alıyor.

ELİM SENDE

Banu Kaptanoğulları'nın yönettiği romantik film, iki gencin inişli çıkışlı ilişkilerini anlatıyor. Seda Kement ve Serkan Gürkan başrolde.

EYVAH ANNE OLUYORUM / TELLE MÈRE, TELLE FILLE

Fransız yönetmen Noemie Saglio imzalı filmde Camille Cottin ve Juliette Binoche başrollerde Film, eş zamanlarda hamile olduklarını öğrenen ve iyi geçinemeyen anne-kızın bu süreçte yaşadıklarını anlatıyor.

10x10

Suzi Ewing'in yönetmenliğini yaptığı gerilim türündeki filmde Luke Evans ile Kelly Reilly başrollerde.

Film, karısını şüpheli şekilde kaybeden bir adamın intikam için kaçırdığı ve bir hücrede tuttuğu hastanenin hemşiresinden bir şeyleri itiraf etmesini beklemesini ve bu süreçte çok daha ciddi gerçekleri öğrenmesini anlatıyor.

CEHENNEMDEN SELFIE

Hülya Avşar’ın Selfie’sinden sonra bu hafta da bir filmde Selfie kelimesi geçiyor. Alyson Walker, Tony Giroux, Meelah Adams, Ian Butcher, Shaun Morse gibi isimlerin rol aldığı "Cehennemden Selfie" adlı filmin yönetmen koltuğunda Erdal Ceylan oturuyor. Film ABD'de yaşayan bir gencin, Almanya'dan gelen kuzeninin ardından evinde yaşanan tuhaf olaylar etrafında dönüyor.

MR. GAY SYRIA

Ayşe Toprak'ın yazıp yönettiği "Mr. Gay Syria" adlı belgesel türündeki film, iki eşcinsel Suriyeli mültecinin hayatlarını yeniden şekillendirmeye çalışırken yaşadıklarını anlatan cesur bir yapım.

KRAL ŞAKİR OYUN ZAMANI

Berk Tokay ve H. Can Dizdaroğlu'nun yönettiği haftanın yerli animasyon filmi "Kral Şakir Oyun Zamanı"; bir laboratuvar deneyi sonucu açılan kapı ile kendilerini cep telefonu oyunlarının dünyasında bulan Şakir ile ailesinin hikayesini anlatıyor.