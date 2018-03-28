28 Mart 2018 23:25 12 Savaşçı / 12 Strong Film Eleştirisi Bana Bir Vurana Ben Bin Vururum!

ABD’nin 11 Eylül sonrası travmaları ve hikayeleri tabii ki sona ermedi. Uzun yıllar sonra yine bir 11 Eylül sonrası operasyon hikayesiyle Hollywood ABD’nin ne kadar güçlü bir ulus olduğunu belgelemeye çalışıyor. Vietnam sonrası tonlarca film çekilmesinin ardından bu konu hakkında da tonlarca film çekilmesi nedense kimseyi şaşırtmıyor.

12 Savaşçı Afganistan ile ABD’nin savaşında özel bir görev için giden on iki askerin hikayesini anlatıyor. Ortadoğu ikliminde hayatta kalma mücadelesi ve çevreden gelebilecek olan tehlikelerin şüphesi askerlerin görev süresinde dikkatli olmalarını gerekli kılıyor. Doğal olarak bu durum izleyicinin de bir anlamda çatışmalar arasında kalarak olaylara dahil olmasını sağlıyor.

Filmin tek taraflı bakış açısıyla baktığı hikayenin özellikle gerçek olaylar üzerinden ilerlemesi ve kadronun önemli oyuncularla donatılması ABD’nin kişi psikolojisinde uyguladığı bir anlamda subminal bir baskı tekniği olarak da biliniyor.

Timin komutanlığını yapan Mitch Nelson rolünde Thor rolünden tanıdığımız Chris Hemsworth yer alıyor. Son derece idealist ve vatansever bir asker portresi çizilen Mitch Nelson’ın birincil hedefi görevi tamamlamak olsa da, en büyük hedefi bu zorlu görevde ekibinden hiç kayıp vermemek oluyor. Bir anlamda seyirciye koltuğunda adrenalin pompalatmak isteyen yapım, militarist tavrını filmin tamamına yaymayı başarıyor.

Yan rollerdeki Michael Shannon, Michael Pena ve Navid Negahban filmde uyum içinde olsalar da filme pek özellikle bir artılarının olduğunu söyleyemeyiz. Türk oyuncu Numan Acar’ın da yan rollerden birinde bir Afgan’ı canlandırdığını belirtmemiz gerekiyor.

Sonuç olarak savaş filmlerini seviyorsanız tercih edebileceğiniz bir yapım olarak vizyonda yerini alıyor. Ancak politik açıdan tutarsız olduğu noktaları var. Militarist ve fazla Amerikan bakış açısıyla halkın milliyetçi yanlarına temas etmeyi başarmış bir iş ortaya çıkıyor.

Puan: 5\10





Haktan Kaan İçel