12 Savaşçı'dan heyecan yaratan fragman

Marvel evreninde Thor'u canlandıran Chris Hemsworth'ün El Kaide ile olan çarpışmasını konu edinen aksiyon dolu savaş filmi 12 Savaşçı'dan Türkçe altyazılı fragman yayınlandı.

Filmde 11 Eylül saldırılarının hemen ardından 'Yeşil Bereliler' olarak da bilinen Amerikan Özel Kuvvetleri'nin 12 kişilik ekibi, Afganistan'a gönderilir. Burada Kuzey İttifakı ve onun lideri Raşid Dostum'la (Navid Negahban) işbirliği yapan ekip, Afganistan'ın dağlık coğrafyasında Taliban güçleriyle bir gerilla savaşına girecektir. Oyuncu kadrosunda ise Oscar adayı oyuncu Michael Shannon, Michael Peña ve Trevante Rhodes, Navid Negahban, Elsa Pataky, Taylor Sheridan, Jack Kesy, Rob Riggle, Austin Stowell ve Ben O'Toole gibi oyuncular yer alıyor.

Fotoğraf dalında ödüllü yönetmen Nicolai Fuglsig'in filmi 18 Mayıs'ta Türkiye'de vizyona girecek.