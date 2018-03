13. Doktor geliyor: Doctor Who'nun ilk kadın yıldızı Jodie Whittaker ortalığı salladı!

Peter Capaldi Doctor Who rolünü kabul ettiğinde, selefinin ortalığı ayağa kaldıracağını düşünse ne hissederdi acaba? Nesilleri büyüten Doctor Who ile BBC, bu sefer bizi ters köşeye yatırdı. Aslında belki de yıllar önce yapması gereken şeyi yaptı, bir kadın Doctor Who ile tanışmaya hazır olmamızı söyledi bize! Geçtiğimiz Pazar Wimbledon karşılaşması sırasında yayınlanan teaser video ile Jodie Whittaker, yeni doktorumuz olarak tanıtıldı.















Yeni Zaman Lordumuz Jodie Whittaker, bu rolü oynayan ilk kadın oyuncu. Birçok kişi için de harika bir seçim olduğunu söyleyebilirizi. Whittaker, Broadchurch dizisinde müthiş bir performans ortaya koyarak takdirleri kazanmış, birçok kişinin de yeni projelerini merakla beklediği bir isim haline gelmişti. Ne var ki yeni proje, hiç de beklenmedik bir yerden geldi ve artık yeni Doktor'umuz oldu Whittaker.







Hazır haberi içimize sindirmişken soralım; yeni #DoctorWho'muz #JodieWhittaker ile ilgili ne düşünüyorsunuz? — Mynet Sinema (@MynetSinema) 18 Temmuz 2017 Broadchurch'ün en tartışmalı bölümlerinden birisi olan The Entire History of You, roman uyarlaması olmasıyla dikkat çekip tüm romantiklerin kalbini çalan One Day, 2016'nın sebilen filmlerinden Adult Life Skills ve Black Sea gibi birçok yapımda boy gösteren Whittaker, yepyeni bir Doctor Who profili ortaya koyacağa benziyor.

Sosyal medyada isminin duyurulmasıyla birlikte Doctor Who hayranları -çoğunlukla kendilerine Whovian diyorlar- "Kadın Doctor Who olmaz!" gibi birçok farklı argümanla tepkilerini dile getirdi. Öte yandan, bazı izleyiciler ise daha önce hep erkek olarak gördüğümüz Doktor'un ilk kez bir kadın tarafından canlandırılacak olmasını takdirle karşıladı. Tartışmalar, dizinin Whittaker'lı bölümleri yayınlanmaya başladıkça belli ki daha da alevlenecek.



Andaç ÜZEL