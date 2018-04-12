13 Nisan haftası vizyon filmleri

RAMPAGE: BÜYÜK YIKIM

Aynı isimli video oyunundan esinlenilerek sinemaya uyarlanan, başrolünde Dwayne Johnson'ın yer aldığı Rampage'in konusu şöyle: Primatolog Davis Okoye doğumundan itibaren aralarında sarsılmaz bir bağ kurduğu inanılmaz zeki gümüş sırtlı goril George’u herkesten uzak tutmuştur.

ARADA

Mu Tunç imzalı filmde Büşra Develi ve Burak Deniz başrolde. Film punk müzikten bahseden ilk Türk filmi olma özelliği taşıyor. İstanbul’da yaşayan genç bir punk olan Ozan, yurtdışında yaşama hayalleri kurar. Ozan’ın babası Altan da müzik kariyeri olan bir sanatçıdır fakat darbe sonrası müzik kariyeri sona ermiştir.

SESSİZ BİR YER/ A QUIET PLACE

Modern bir korku-gerilim hikâyesi olan Sessiz Bir Yer'in konusu şöyle:2 çocuklu bir aile, kırsalda sakin bir yaşam sürmektedir. Henüz büyüme çağlarında olan çocuklar da, ebeveynleri de işaret diliyle anlaşmaktadır.

MUHTEŞEM KADIN /UNA MUJER FANTÁSTICA / A FANTASTIC WOMAN

Film kendisinden yaşça büyük sevgilisini kaybeden trans kadın Marina'nın bu kayıptan sonra yaşadıklarını anlatıyor.Sebastián Lelio'nun yazıp yönettiği dram türündeki film Yabancı Dilde En İyi Film Oscarı kazanmıştı.

KARDEŞİM İÇİN DER'A

Murat Onbul'un yönetmenliğini üstlendiği filmde 2011 yılında Suriye'nin Der'a kentinde rejim aleyhine duvar yazıları yazan gençlerin tutuklanması sonrası gelişen olaylar konu ediliyor.

TAŞ DEVRİ FİRARDA / EARLY MAN

Taş Devri kabilesi,hayvan dostlarıyla mutlu bir yaşam sürmektedir. Fakat Bronz Çağı'na geçildiğinden haberleri yoktur. Açgözlü kral Lord Nooth, vadilerini ellerinden alır.

ZAMANIN SINIRINDA /RUBEZH / FRONTİER

Rus yapımı fantastik aksiyon filmi , işletmecisi olduğu maden ocağında yaşanan kaza sonucu kendini 1942 yılında savaşın ortasında bulan Shurov'un hikâyesini anlatıyor.

VAHŞİLER / HOSTILES

Christian Bale'in başrolünde yer aldığı, Scott Cooper'ın yazıp yönettiği aksiyon türündeki film bir Cheyenne şefini ve onun ailesini topraklarına geri götürmeyi bir şekilde kabul eden yüzbaşı Joseph J. Blocker'ın hikâyesini konu alır.

EĞRETİ GELİN LADİK

Deniz Güvenç ve Zaim Güvenç'in yönettiği; Yeşim Salkım, Sevinç Meşe ve Deniz Güvenç'in kadrosunda yer aldığı filmin konusu şöyle:Kostak Emine hayatını bir eğreti gelin olarak yaşadığı için yaşadığı çevre tarafından dışlanır. Kendi çevresinde yaşadığı zorluklar yüzünden kız kardeşi Dilan'ın yanına sığınır.

OFLU HOCA TRAKYA'DA

Çetin Altay'ın Oflu Hoca'yı yeniden canlandırdığı devam filmi, başkanlığını yaptığı Doğanspor'a oyuncu transfer etmek adına Lüleburgaz'a gelen Hoca'nın maceralarına odaklanıyor.