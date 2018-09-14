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Sinema>  Sinema Haberleri
14 Eylül 2018 08:18

14 Eylül vizyona giren filmler

Bu hafta sinema salonlarında 4'ü yerli 11 film vizyona girecek.


İçimdeki Hazine


Gazeteci Coşkun Çokyiğit'in senaryosunu kaleme aldığı; Demir Karahan, Melis Cemre Çınar, Fatih Ayhan, Levent Sülün,Güner Özkul, Kimya Gökçe Aytaç veÖmür Gedik'inrol aldığı "İçimdeki Hazine" izleyici ile buluşacak.


Yönetmenliğini Hüsnü Hakan Gürtop'un yaptığı film,genç bir kızın babasının ölümünün ardından babasının çevresi ve bilmediği gerçeklerle yüzleşerek başa çıkma sürecini konu ediniyor.


Coşkun Çokyiğit'inyapımcılığını da üstlendiği filmin müzikleri Ferhat Göçer imzası taşıyor.


Misafir


Andaç Haznedaroğlu'nun senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği "Misafir", Suriye'deki savaşın ardından Avrupa'ya göç etmeye çalışan bir kızın hikayesini beyaz perdeye yansıtacak.


Saba Mubarak, Rawan Iskeif, Homam Hout, Şebnem Dönmez ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun oynadığı filmin müzikleri Toygar Işıklı imzası taşıyor.


Organik Aşk


Kamil Çetin'in yönettiği, başrollerini Gizem Karaca Ekmekçi ve Mustafa Mert Koç'un paylaştığı "Organik Aşk"; bir Ege köyüne yerleşmek isteyen genç bir adamla, ailesinin zorla evlendirmeye çalıştığı bir kızın kesişen yolculuğunu konu alıyor.


Baba 1.5


Rüzgar Erkoçlar, Peker Açıkalın, Nilay Duru, Hakan Bilgin, Deniz Özerman, Haldun Boysan, Ali Erkazan, Seyithan Özdemir ve Görkem Mete Demir'in oynadığı "Baba 1.5" adlı filmin yönetmenliğiniDeniz Denizciler yaptı.


Komedi türündeki yapım, oğlundan yeni haberdar olan bir mafya babasının oğluyla tanışmasını ve akabinde gelişen olayları ele alıyor.


Predator


Arnold Schwarzenegger'in ilk defa Orta Amerika ormanları boyunca kendisini ve yoldaşlarını avlayan öldürücü bir uzaylı yaratıkla yüzleşmesinden otuz bir yıl sonrasını konu alan "Predator";yolu bir kez daha yeryüzüne düşen uzaylıları engellemek ve insanlığı korumak adına mücadeleye girişen bir grup asker ve bilim insanının hikayesini anlatıyor.


Başrollerinde Boyd Holbrook, Olivia Munn, Sterling K. Brown, Jacob Tremblay ile Keegan-Michael Key gibi isimlerin rol aldığı bilim kurgu ve aksiyon türündeki filmin yönetmen koltuğundaShane Black oturuyor.


Mile 22


Peter Berg'in yönettiği ve Mark Wahlberg, Lauren Cohan, Iko Uwais ile Ronda Rousey’in oynadığı "Mile 22", gerilim ve aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.


Peter Berg ile Mark Wahlberg'in; "Lone Survivor", "Deepwater Horizon" ve "Patriot's Day" gibi gerçek olaylara dayalı başarılı projeler sonrasında tekrar bir araya geldiği film, çok gizli bir taktik komuta birimi tarafından desteklenen seçkin bir Amerikan istihbarat subayının, hassas bilgilere sahip gizemli bir polis memurunu yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırmaya çalışmasınıkonu alıyor.


Sosyopat


Kevin Forrest yönettiği;Jeffrey Arrington, Michael Draper, Erin McGarry ve Dennis Fitzpatrick'in başrolünde yer aldığı "Sosyopat", hafta sonu tatili için ormana kampa gitmeye karar veren bir grup gencin tatillerinin nasıl kabusa dönüştüğünü anlatıyor.


Western


Alman yönetmen Valeska Grisebach'ın üçüncü uzun metrajlı filmi "Western", Bulgaristan kırsalında çalışmaya giden bir grup Alman işçinin, zaman içerisinde bölgedeki köylülerle aralarında yükselen gerilimi konu ediniyor.


Bulgaristan ve Almanya ortak yapımı filmin başrollerinde Meinhard Neumann, Reinhardt Wetrek, Syuleyman Alilov Letifov, Veneta Fragnova, Viara Borisova ve Kevin Bashev gibi isimler rol aldı.


Gece Gelen


Joel Edgerton'ın başrolünde yer aldığı "Gece Gelen", dünya tehdit altındayken ailesini korumak isteyen bir babanın yaratmaya çalıştığı iradenin nasıl sarsıldığını gözler önüne sermeyi amaçlıyor.


Edgerton'a Christopher Abbott, Carmen Ejogo ve Riley Keough'un eşlik ettiği filmin yönetmenliğiniTrey Edward Shults üstlendi.


Canavar


Michael Pearce'ın prömiyeri Toronto Film Festivali'nde gerçekleştirilen filmi "Canavar"; küçük bir adada yaşan genç bir kadının, bir yabancıya aşık olarak onun için herkesi karşısına alışını konu alıyor.


Küçük Bir Rica


Paul Feig'ın yönettiği "Küçük Bir Rica", arkadaşının bir anda ortadan kaybolmasının arkasındaki sır perdesini aralamaya çalışan genç bir kızınarayışını merkeze alıyor.


Anna Kendrick, Blake Lively, Linda Cardellini, Henry Golding ile Rupert Friend'in rol aldığı suç ve gerilim karışımı filmin senaryosu Jessica Sharzer'e ait.


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