14 yaşındaki Buz Devri filminden 14 gerçek

Her yaştan izleyiciyi heyecanlandıran beşinci Buz Devri filmi Buz Devri: Büyük Çarpışma, 15 Temmuz'da ülkemizde gösterime giriyor. İlk filmin üzerinden tam 14 yıl geçti ve ilk Buz Devri'ni sinema salonunda izleyen çocuklar, artık birer yetişkin; hatta belki de çocuklarıyla serinin devamını izliyor. Nesilleri böylesine keyifli ve farklı bir öyküyle büyütmek elbette ki kolay değil. Animasyonun sınırsız hayal gücünü kullanan yapım ekibi, her seferinde ortaya hem çok insanca hem de çok evrensel bir film çıkartmak için elinden gelenin fazlasını yaptı. Bu çabanın karşılığını da, yüksek gişe kazancıyla elde etmeyi bildi. Fakat üstüne dört film çekilmiş olmasına rağmen 2002 yapımı ilk Buz Devri filmi, izleyen herkes için büyük bir öneme sahip oldu. Küçük bir bebeğin peşinden bizim sevimli ve bazen de fazla kaprisli kahramanlarımızın koşturup durmasını izlemek, büyük bir keyifti. Şimdi 14 yıl önceye, Buz Devri filmini izlediğimiz ilk günlere gidiyoruz. O filmden hatalar, film hakkında gerçekler ve Buz Devri hakkında bilmeniz gerekenlerle birlikte o yıllara dönüyoruz.





1. Filmin unutulmaz diyaloğu







Kaplan Diego ve Sid, filmde asla unutulmayacak bir diyalogla izleyicileri oldukça güldürmüştü. Eğer filmi dikkatlice izlediyseniz çoktan hafızanızda yer etmiştir:

Diego: Sen bana yalancı mı diyorsun?

Sid: Ben öyle bir şey demedim!

Diego: Demedin ama bunu düşünüyordun.

Sid: (Manny'e fısıldayarak) Bu kediyi hiç sevmedim. Akıl okuyor resmen!





2. Devamlılık hatası: Mamut kayboldu!







Filmin bu sahnesinde Scrat, deve benzeri bir hayvanın ayaklarının yanında bir mamutun ayağının altındda eziliyordu. Ancak bir sonraki planda, etrafta mamut yoktu. Sahi, buna dikkat etmiş miydiniz?









3. Devamlılık hatası: Mamut nasıl döndü?











Kendine bir barınak oluşturan Manny'nin bu barınağı da oldukça tuhaftı. Çünkü içinde hareket edemeyeceği kadar küçük görünüyordu. Ancak madem hareket edemeyeceği kadar küçüktü, peki nasıl oldu da Sid'in söylediklerine sinirlenip bir anda ve barınağa hiç zarar vermeden yüzünü Sid'e dönebildi? Oldukça ilginç!





4. Küçük devamlılık hatası: Bebek birden çıplak kaldı!











Filmin başlarında, Sid bebeği ailesine geri vermek istediğinde bir kayalığa tırmanmaya başlıyor. Daha sonra bebek küçük uyku tulumunda görülüyor. Daha sonra bu uyku tulumunu kaplanardan kaçmaya çalıştıkları sahneye kadar hiç görmedik. Hayvanların cepleri yok bildiğimiz kadarıyla. Peki uyku tulumu nereye gitti?





5. Ses hatası: Yeniden bebek





Grubun her yerine çizimler yapılmış mağaradan geçişini hatırlıyor musunuz? Bebek bu arada ufak ufak mırıldanıyor, hatta kıkırdıyordu. Ancak ağzı ve dudakları hiç hareket etmiyordu. Bu biraz korkutucu aslında.





6. Her şey kayboluyor: Gölgelerin gücü adına kaybolan gölge











Sid, Manny ve Diego "kestirme" yoldan giderken Sid "ben yaşamayı seçtim" diyordu büyük buzulların gölgesinden uzaklaşıp. Ancak sonraki genel planda hiç gölge görünmüyordu. Dev gölgelerin yok olup gitme huyu var mıdır?





7. Kaybolan başroller: Bu hayvanlar nereye gitti?







Diego, Manny ve Sidbuzdan tüneller içinde bebeği yakalamak için koşturuyorken bebeğin hemen arkasındalardı. Bebeğin önden gösterildiği planda ise arkada bu üçlüden biri bile görünmüyordu. Yoksa o kadar yakındılar ki kadraja mı sığmamışlardı?





8. Etkileyici hata: Düz duvara tırmanan çevik Sid









Belki şimdiye kadar bahsettiğimiz hataların gerçekten mantıklı bir açıklaması vardır. Ancak ayaklarını sürüye sürüye yürüyen Sid'in düz duvarın ilk bir metresini zar zor tırmandıktan sonraki planda metrelerce yüksekte olmasını nasıl açıklayabiliriz? Nasıl bir güç geldi acaba Sid'e?





9. Acaba bunu hiç söylemesek mi?









Scrat'in hindistan cevizi ağaçtan düştüğünde, kabuğu yok olmuş görünüyordu. Yönetmenler bunu DVD'nin röportaj bölümünde bu yanlıştan bahsediyordu zaten. Çok fazla seyircinin bunu fark etmiş olacağıyla ilgili oldukça endişelilerdi hatta bu hatadan bahsederken. Ancak eh, iş işten geçmişti.







10. Meraklısına bilgi: Yönetmen kayıt stüdyosundaydı!



Buz Devri'nin yönetmeni Chris Wedge'in Dodolardan birini ve filmin başında bizim küçük haylaz sincabımız Scrat'i seslendirdiğini söylesek şaşırır mıydınız? Biz biraz şaşırdık bunu duyunca. Ancak yönetmenin Scrat'i seslendirmesi ilginç de bir tesadüf sanki. Yönetmen iyi filmin, Scrat de iyi yemeğin peşinden koşuyor nihayetinde.







11. Meraklısına bilgi: Enfes seslendirme kadrosu



Türkiye, son yıllarda özellikle animasyon film seslendirmelerinde büyük bir başarı kazandı. Seslendirmenin en başarılı yapıldığı ülke olan Almanya'yla yarışır hale geldi. Buz Devri de bu başarının en büyük temsilcilerinden biriydi haliyle. Manny'i Ali Poyrazoğlu'nun Sid'i animasyon seslendirmesinden bahsederken akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Yekta Kopan'ın, aşırı sinirli kaplan Diego'yu da Haluk Bilginer'in seslendirdiğini hatırlayınca, film animasyon film izleyicileri için bulunmaz nimet durumundaydı.

Amerika'da yapılan seslendirmelerde de en az Türkçe seslendirmesindeki kadar başarılı isimler yer alıyordu. Manny'i Ray Romano, Sid'i John Leguizamo, Diego'yu Denis Leary harika bir şekilde seslendirmişti. Bu arada Sid'in peltekliği nasıl olduysa evrenselleşmiş. Demek ki herkes Sid'in o dişlerle rahat rahat konuşamayacağı konusunda hemfikir.







12. Biraz da para konuşalım

Buz Devri, 59 milyon dolara mal olmuştu. Film ilk haftasonunda neredeyse bütçesine ulaşacak bir gişe başarısı sağlamıştı: 46 milyon dolarla haftasonunu kapatmıştı. ABD'de toplam 176 milyon dolardan fazla gişe geliri elde ederek, animasyon filmler arasında hatrı sayılır bir gelire ulaştı.

Serinin ilk filmi, Türkiye'de de büyük bir ilgiyle karşılandı. Vizyonda kaldığı süre boyunca 344 bin 662 kişiye ulaşarak 1 milyon 526 bin lira gelir getirmişti. Bu başarı, daha sonraki filmlerin kazandığı müthiş gelirlerin önünü açan en önemli faktörüdü. Örneğin ikinci film olan Erime Başlıyor, toplamda 6 milyon lira hasılatı sadece Türkiye'de elde etti!





13. Müzikler

Filmin müziklerini David Newman hazırlamıştı. David Newman, ilk kez 1984 yılında bir kısa filmde besteci olarak yer aldı ve daha sonra bugüne kadar 103 filmde bestecilik görevini üstlendi. Filmin müzikleri içinden üçü ön plana çıktı: Sound Off, Send Me on My Way ve The Comedians.







14. Sevimli gerçekler: Sid hangi hayvandır?

Sid bir tembelhayvan. Hayır, hakaret etmiyoruz. Türü bu. Tembelhayvanların tüm özelliklerini taşıyor. Tembellik, sevimlillik, sakarlık ve daha pek çok şey. Gerçi hiçbir tembel hayvan Sid'in yaşadıklarına katlanamazdı. Beş filmde başına gelmeyen kalmadı. Bir tembelhayvanın bunlara tahammül edebileceğini sanmıyoruz.



İlk filmden Sid'in geçmişiyle ilgili bir diyalogla bitirelim. Yine Sid ve Diego'dan üç cümleyle insan hayatının özetini dinlemiştik:



Sid: Annem her zaman iyi haberlerin kılık değiştirmiş haline kötü haber dendiğini söylerdi.

Diego: Bu seni terk etmeden önce miydi?

Sid: Ah, evet.