20 Eylül 2018 09:29 15. Geleceğin Sineması Yarışması kazananları belli oluyor Sinema öğrencilerinin kısa film projelerini hayata geçirmeleri için 15 yıldır destek veren TÜRSAK Vakfı’nın gerçekleştirdiği “Geleceğin Sineması” en iyi 3 filminin belirleneceği son ayağı sonuçlanıyor.

Türkiye çapında sinema öğrencilerinin daha kaliteli filmler yapmalarını sağlamak amacıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle, “Birlikte Güzel” sloganıyla gerçekleştirilen “Geleceğin Sineması”nın kazananları 27 Eylül Perşembe akşamı SALT Galata’da yapılacak tören ile belli olacak.

Yönetmen Abdullah Oğuz’ın jüri başkanlığında; Vildan Atasever, Caner Özyurtlu, Zafer Külünk, Ceylan Özgün Özçelik, Serdar Kökçeoğlu ve Selçuk Yavuzkanat’dan oluşan ana jüri tarafından gerçekleştirilen toplantıyla, bu sene 15.'si düzenlenen Geleceğin Sineması: Sinema Öğrencilerinin Kısa Film Projelerini Destekleme Yarışması'nın kazananlarını belirlendi.

Beyazperdeye aktarılan 20 kısa film arasından seçilen en iyi 3 film 15. kez 27 Eylül Perşembe akşamı SALT Galata’da “Birlikte Güzel” sloganıyla gerçekleşecek muhteşem ödül töreni ile açıklanacak.

Geleneksel olarak 15 yıldır başarıyla gerçekleştirilen “Geleceğin Sineması” yarışması ile öğrencilere post prodüksiyon dahil 1.500.000 TL değerinde maddi ve ayni destek yaratan Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK), bir yandan Türk sinemasının geleceği için ışık yakarken bir yandan da akademik başarıları için film yapması gereken öğrencileri daha iyi projeler hayal edebilmeleri konusunda motive etmeye devam edecek.