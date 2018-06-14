14 Haziran 2018 20:49 15 Haziran haftası yeni vizyon filmleri Bu hafta ikinci kez vizyon şansı bulan filmlerle birlikte tam 10 yeni yapım sinemalarda



OCEAN'S 8

Başrollerde Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Sarah Paulson, Rihanna ve Helena Bonham Carter'ın boy gösterdiği Ocean's 8, Oceans serisinin devamı olarak bu kez tümü kadın karakterlerden oluşan bir ekibin planladığı soygunu anlatıyor. Yönetmen Gary Ross.

ATÖLYE/THE WORKSHOP

Bir grup genç yazar adayı, bir atölye çalışması için ünlü yazar O. Dejazet'in rehberliğinde bir araya gelir. Gençlerden bir suç romanı yazmaları istenir. Romanında yarattığı karakterle kendini özdeşleştiren Antoine, atölyenin gidişatını tamamen değiştirir. Fransız filmi, bu sene Cannes’da gösterilmişti.



ÜÇ HARFLİLER: BEDDUA

Alper Mestçi'nin yönettiği yerli yapımı korku Üç Harfliler serisinin yeni halkası Beddua, lise günlerinden beri yakın bir grup arkadaşın bir şamanla tanıştıktan sonra değişen hayatlarını anlatıyor.

DÜMDÜZZ ADAM

Yerli yapımı komedi filmi kendi hâlinde yaşamını sürdüren taksi şoförü Ferdi'nin, normal başlayan bir günde dedesi Cemşit ve yolda rastladıkları Kader'le birlikte yaşadıklarını anlatıyor.

TATLI BELA

Yerli romantik komedi yapım, kapılarının önüne bırakılan bebeğin sorumluluğunu üstlenmek durumunda kalan üç arkadaşın hikâyesini anlatıyor.



AKLIN GÖZÜ/MINDGAMERS

Bir grup dahi öğrenci, kuantum bilgisayar üzerinden insanların zihinlerini birbirlerine bağlayabilen kablosuz sinir ağı ve bu ağ üzerinden insan becerilerinin birbirlerine aktarılabileceği müthiş bir yazılım yaparlar. Fakat kısa bir süre bu teknolojiyi bir kitle kontrol aracı haline getirme tehdidi oluşturan karanlık güçler ortaya çıkar ve gençler kendilerinin çok daha büyük ve daha korkunç bir deneyin parçası olduklarını keşfederler. Bilim kurgu/gerilim türünde filmin yönetmeni Andrew Goth.

AYLA

İlk gösterimi Ekim 2017’de gerçekleşen ve Türkiye'nin Oscar için aday gösterdiği film olan Ayla, Kore Savaşı sırasında kimsesiz bir şekilde bulduğu beş yaşındaki bir kızın yıllarca bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği ile bu kız çocuğunun hikâyesini anlatan bir dram.

COCO

Yılbaşında vizyona girmiş olan Coco, yeniden sinemalarda. Pixar animasyonu Coco, müzisyen olma hayalleri kuran Miguel'in hikâyesini anlatan sevimli bir yapım.

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN?

İlk olarak Kasım 2017’de vizyona giren yerli komedi yeniden vizyon şansı buldu. Burak Aksak'ın yönettiği Sen Kiminle Dans Ediyorsun?, hayatındaki problemleri dansla aşmaya çalışan Aysel ile gittiği dans okulundaki hocasının öyküsünü konu ediniyor, Binnur Kaya başrolde.

DÜŞ KIRGINLARI

Aralık 2017’de vizyona girmiş olan film, yeniden sinemalarda. Mehmet Eroğlu'nun Düş Kırgınları adlı romanından uyarlanan aynı isimli film yıllarca birlikte hayata karşı mücadele etmiş iki dost üzerinden sevgi, aşk gibi konuları irdeleyen bir dram.