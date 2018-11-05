15 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa

Karanlıklar Ülkesi, Pearl Harbor ve Göklerin Hakimi gibi filmlerle tanınan 45 yaşındaki oyuncu Kate Beckinsale ile 30 yaşındaki komedyen Matt Rife arasından aşk iddiaları doğru çıktı. Ünlü oyuncu, 15 yaş küçük yeni sevgilisiyle bir karaoke barda objektiflere yakalandı. Aralarındaki yaş farkını umursamayan aşıklar, kameralar karşısında gösterdikleri rahat tavırlarla birlikte tartışmaları beraberinde getirdi.

Paparazziler ikiliyi samimi şekilde görüntülerken, Kate Beckinsale'in rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı. Yeni sevgililer, gece kulübünde eğlendikten sonra bir otele geçti. Amerikan basını, otelin geceliğinin yaklaşık 2 bin 600 dolar olduğunu yazdı. 45 yaşındaki aktris, 12 yıllık evliliğin ardından yönetmen Len Wiseman'dan 2016'da boşanmıştı.