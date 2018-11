16 Kasım 2018 08:51 16 Kasım vizyona giren filmler Bu hafta sinema salonlarında 4'ü yerli 8 film vizyona girecek. Haftanın dikkat çekenleri 4 kadının hayat mücadelesini konu alan Widows, Burcu Biricik ve Mert Fırat’ın başrollerini paylaştığı Her Şey Seninle Güzel ve Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları.

Çift'lik Bank: Tosun Firarda

İsmail Hakkı Koç'un yönettiği; Burak Alkaş, Fercan Bay, Murat Övüç, Kadir Gültekin, Alisha Rene ve Tayfun Sav'ın rol aldığı "Çift'lik Bank: Tosun Firarda" isimli film seyirciyle buluşacak.

Yakın geçmişte ülke gündemini meşgul eden "Çiftlik Bank" dolandırıcılık hikayesinden esinlenen filmin konusu özetle şöyle:

"Cenk ve Tosun, geçirdikleri trafik kazasından sonra ayını hastanede oda arkadaşı olarak tanışırlar. Çok kurnaz olan Tosun kaza sonucu kollarının ve ellerinin işlevini kaybeder. Hastanede geçirdikleri 6 ay boyunca iyi arkadaş olan ikili, birlikte aynı eve taşınmaya karar verir. Cenk sürekli cep telefonuyla çiftlik oyunu oynamaktadır. Tosun, Cenk'in oynadığı çiftlik oyununu inceler ve bu oyunun ücretli versiyonunu yaparlarsa çok büyük paralar kazanabileceğini düşünür. Tosun'un yaptığı plan tutar ve insanlar bu oyuna ilgi gösterir. İkili banka hesaplarında ciddi meblağlar görmeye başlayınca, Tosun gerçek bir çiftlik açarak daha inandırıcı olup daha da fazla para kazanmak ister. Bu amaçla "Çift'lik Bank"ı kurarlar. Düşüncelerini gerçekleştiren Cenk ve Tosun birçok insanı sahte vaatlerle dolandırırlar."

Her Şey Seninle Güzel

Başrollerinde Burcu Biricik, Mert Fırat, Hazar Ergüçlü ve İlker Aksum'un yer aldığı "Her Şey Seninle Güzel"in yönetmenliğiniCem Karcı yaptı.

Hikayesi İzmir'de geçen romantik komedi türündeki film, iki genç arasındaki aşkı konu ediniyor.

Koyver Gitsin

Kemal Danacı'nın yönetmenliğini üstlendiği "Koyver Gitsin", evlenebilmek için gerekli parayı bulmaya çalışan bir genç ilebu macerada ona yardımcı olan arkadaşının hikayesini odağına alıyor.

Senaryosu Ömer Gecü'ye ait olan filmde Seymen Aydın, Onur Yaprakçı, Kübra Dilara Çelen, Çetin Altay, Sinan Bengier ve Begüm Polat gibi isimler rol aldı.

Cin Tepesi

Fatih Hasanoğlu ve Furkan Düzen'in yönetmenliğini yapıp başrolünde oynadığı "Cin Tepesi", paranormal olayları araştıran bir grup arkadaşın, bir köyde cin görüntülemeye çalışmasını konu ediniyor.

Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald)

David Yates'in yönetmenliğini yaptığı;Eddie Redmayne, Johnny Depp, Ezra Miller, Katherine Waterston, Jude Law, Zoe Kravitz, Carmen Ejogo, Alison Sudol, Callum Turner ve Dan Fogler'in oynadığı"Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları", fantastik macera tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

İlk filmde karanlık büyücü Gellert Grindelwald'ın büyücüler aleminde yükselişe geçmesinin ardından, sihirli canavarlar konusunda uzmanlaşmış gezgin büyücü Newt Scamander'ın rotası, bu kez Paris'e uzanıyor.

Dul Kadınlar (Widows)

Kendi kaderlerini ellerine alan 4 kadının, geleceklerini istedikleri gibi şekillendirmekiçin işbirliği yapacağı "Dul Kadınlar" adlı filmin başrollerinde Oscar ödüllü Viola Davis, Elizabeth Debicki, Michelle Rodriguez ve Cynthia Erivo yer alıyor.

Steve McQueen'in yönetmenliğini yaptığı ve aynı adlı televizyon dizisinden uyarlanan "Dul Kadınlar" adlı yapımda yer alan 4 kadın oyuncuya;Colin Farrell, Liam Neeson, Daniel Kaluuya, Robert Duvall ve Carrie Coon gibi başarılı oyuncular eşlik ediyor.

Whitney

Oscar'lı yönetmen Kevin Macdonald'ın dünya prömiyeri Cannes'da yapılan müzik belgeseli "Whitney", Whitney Houston'ın müzik dünyasının zirvesine çıkışını ve zirveden iniş sürecini gözler önüne seriyor.

Prenses ve Ejderha (The Princess and the Dragon)

Marina Nefedova yönetmenliğindeki haftanın animasyon filmi "Prenses ve Ejderha", 7 yaşındaki Prenses Barbara'nın annesini bulabilmek için atıldığı macerayı konu alıyor.