16 Mart haftası yeni vizyon filmleri



TOMB RAIDER

Danimarkalı Kız (The Danish Girl) filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscarı'nı kazanan Alicia Vikander'in Lara Croft'u canlandıracağı yeni Tomb Raider uyarlaması bu hafta vizyona giriyor. Daha önce Angelina Jolie’nin hayat verdiği karakter olan Tomb Raider ile ilgili Alicia Vikander bir röportajında şöyle demiş: “Film yapımcısı olarak da kendisine saygı duyuyorum, çok beğeniyorum. O büyük bir ilham kaynağı. Filmle ilgili beni ilk aradıklarında ben de durumu sorguladım. Sonra, bu evrenin farklı bir bakış açısını işlemek ve hayranlara yeni bir şey göstermek istediklerini anladım. Bu iki versiyon beraber var olabilir” . Bu kez film babasının ani bir şekilde ortadan kaybolmasından sonra kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan ve bisikletli kuryelik yaparak geçinen Lara'nın, babasının akıbetini aydınlatma amacıyla girdiği yolda başından geçenleri farklı bir perspektifle anlatacak. Roar Uthaug imzalı macera türündeki film 122 dakika sürüyor.

KAYBEDENLER KULÜBÜ YOLDA

Nejat işler ve Yiğit Özşener'in başrollerinde yer aldığı Kaybedenler Kulübü'nün devam filmi Kaybedenler Kulübü Yolda, Kaan ve Mete ikilisinin Olympos tatili sonrası İstanbul'a dönüş yolculuğunda yaşadıklarını mizahi ve dramatik bir dille anlatıyor. Bu kez yönetmen koltuğunda serinin aynı zamanda senaristi olan Mehmet Ada Öztekin var. Hande Doğandemir bu kez Nejat İşler ve Yiğit Özşener’e eşlik eden kadın oyuncu olarak öne çıkıyor. Filmin eleştirisini Gizem Ertürk yazdı.

ÖLDÜRME ARZUSU (DEATH WISH)

Eli Roth'un yönetmenliğini üstlendiği klasik Death Wish'in yeniden çevrimi olan film, ailesine yapılan bir saldırıdan sonra kişisel adaletini sağlamak adına önüne çıkan her engeli alaşağı etmeye ant içmiş olan Paul Kersey'nin hikâyesini anlatıyor, başrolde Bruce Willis var. Aksiyon türündeki film 107 dakika.

DÜĞÜM SALONU

Hakan Algül'ün yönettiği, Şahin Irmak'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı Düğüm Salonu, iki eski sevgilinin aynı gün ve saatte yan salonlarda evlenmesiyle ve birbirlerini gördüklerinde dayanamayıp öpüşmesiyle birbirine giren iki düğün ahalisini konu alan keyifli bir komedi. Filmde ayrıca İrem Sak, Gonca Vuslateri gibi sevilen oyuncular da var.

ENTEBBE’DE YEDİ GÜN (7 DAYS IN ENTEBBE)

José Padilha'nın yönettiği film, 70’li yıllarda Tel Aviv'den Paris'e gitmekte olan bir uçağın kaçırılması sonrası yürütülen kurtarma operasyonunu anlatıyor. Rosamund Pike ve Daniel Brühl başrolde. Gerilim ve dram türündeki film 106 dakika.

TUT YÜREĞİMDEN ANNE

Burçin Aydın ve Bülent Aydoğan'ın yönettiği film, otizmli kızını kabullenemeyen ailesiyle zorlu bir hayatı olan Sibel'in, ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrendikten sonra yaşadıklarını anlatan dram türünde bir yapım. Sermiyan Midyat başrolü Naz Elmas ile paylaşıyor. Filmin senaryosunu Gökhan Alan yazmış.

STALİN’İN ÖLÜMÜ (THE DEATH OF STALIN)

Ülkemizde Başka Sinema kapsamında gösterime giren, Armando Iannucci'nin yönettiği The Death of Stalin, 1953 yılında Stalin'in ölümüyle oluşan otorite boşluğunu doldurmaya aday siyasi figürlerin koltuk mücadelesini, kara mizah yönünden ele alarak anlatıyor. Jason Isaacs, Andrea Riseborough başrollerde. Film 106 dakika.

NE VAR?

Ozan Denklik yönetmenliğindeki film denemesi, gittikleri falcıdan sonra bir hazinenin peşine düşen bir grup arkadaşın hikâyesini anlatmaya çalışan amatör bir yapım. Film 90 dakika sürüyor.