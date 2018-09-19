17. Filmekimi programı belli oldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 17. kez düzenlenen, sonbaharın en parlak sinema etkinliği Filmekimi, Ekim ayında sinemaseverlere Birlikte Güzel iş birliğiyle dolu dolu bir program sunuyor. İstanbul ile birlikte Ankara ve İzmir’de de sinemaseverlerle buluşacak 17. Filmekimi’nin biletleri 29 Eylül Cumartesi günü satışa çıkıyor.

Bu yıl Birlikte Güzel iş birliğiyle gerçekleştirilen Filmekimi, her yıl olduğu gibi, saygın festivallerde gösterilmiş, ödüller almış, eleştirmenlerin ve izleyicilerin ilgisini çekmiş, merakla beklenen yeni yapımları içeren zengin programıyla Ekim ayının en çok konuşulan sinema etkinliği olacak.

5-14 Ekim tarihlerinde İstanbul’da 10 gün sürecek bir maratonla başlayarak, 12-16 Ekim’de Ankara’da, 19-23 Ekim’de ise İzmir’de sinemaseverlerle buluşacak.

Açılış filmi: Başrolde Lady Gaga ile Bir Yıldız Doğuyor

Sinemanın en sevilen aşk hikâyelerinden biri, bu kez en parlak Hollywood yıldızlarından Bradley Cooper’ın yönetmenliğiyle başrolünü üstlendiği,Lady Gaga’nın ise ilk büyük Hollywood rolünde göz kamaştırdığı bir filmle beyaz perdeye dönüyor. Bir Yıldız Doğuyor / A Star is Born’un sönmeye yakın yıldızı Jackson Maine, şöhretten bunalmış, teselliyi içkide arayan bir rock efsanesidir. Jackson, bir barda rast geldiği amatör şarkıcı Ally’nin sesine hayran kalır ve onu şöhretin basamaklarına çıkarır. Hangover serisi ve Silver Linings Playbook / Umut Işığım gibi filmlerde rol alan Bradley Cooper’ın bu ilk yönetmenlik denemesinde American Horror Story Apocalypse’teki başrolüyle kameraya iyice alışan Lady Gaga, filmin 1976 çekiminde Barbra Streisand’in canlandırdığı şarkıcı adayı rolünü büyük bir başarı ve yıldız ışığıyla üstleniyor. Bir Yıldız Doğuyor Filmekimi’nin açılış filmi olarak tek bir kez gösteriliyor.

Filmekimi’nin Oscar adayları

Yılın izleyiciler tarafından en çok beklenen filmlerinin başında gelen Hirokazu Koreeda’nın Cannes’da Altın Palmiye’yi kazanan yeni filmi, Japonya’nın Oscar adayı Arakçılar / Shoplifters, bu yıl Cannes’dan en iyi ilk filme verilen Altın Kamera dahil üç ödülle ayrılan ve Belçika’nın Oscar adayı olan Lukas Dhontimzalı Kız / Girl, kült yazar Haruki Murakami’nin öyküsünden sinemaya uyarlanan ve Cannes’da FIPRESCI ödülünü alan Güney Kore Oscar adayı Şüphe / Burning de Filmekimi’nde izleyiciyle buluşuyor.

Filmekimi’nde ödüllü filmler

Filmekimi programı bu yıl da saygın festivallerde ödüller almış filmleri izleyiciyle buluşturuyor. Efsane yönetmen Jean-Luc Godard’ın dünya prömiyerini yaptığı Cannes’da ilk kez verilen Özel Altın Palmiye’yi kazanan yeni filmi İmgeler Ve Sözcükler / The Image Book, Yorgos Lanthimos’un Venedik’te Jüri Büyük Ödülü’nü kazanan son filmi Sarayın Gözdesi / The Favourite, Nadine Labaki’nin Cannes Jüri Ödüllü filmi Capharnaüm, ödüle doymayan Pawel Pawlikowski’ye bu kez Cannes’da En İyi Yönetmen ödülü kazandıran müzik dolu filmi Soğuk Savaş / Cold War, İtalyan sinemasının yükselen yeteneklerinden Alice Rohrwacher’in son filmi, Cannes Film Festivali’nden En İyi Senaryo Ödülü’yle dönen Mutlu Lazzaro / Lazzaro Felice, Gaspar Noé’nin yine tartışmalar yaratarak Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünün en iyi filmi seçilen son filmi Climax,Alonso Ruizpalacios’un Berlin Film Festivali’nden En İyi Senaryo ödülüyle dönen filmi Müze / Museo ve daha fazlası



Filmekimi’nde!

Filmekimi’nin yıldızları

Filmekimi programından bugüne kadar açıklanan filmler arasında, başta Cannes olmak üzere saygın

festivallerinde dünya prömiyerini yapmış filmler dikkat çekiyor.

Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışan,Yann Gonzalez’in yönettiği, başrolünde Vanessa

Paradis’nin müthiş bir performans gösterdiği Kalpteki Bıçak / Knife+Heart 1980’ler görselliği ve müziğini beyaz perdeye taşıyor. Aşk Şarkıları ve Güzel İnsan ile tanıdığımızChristophe Honoré’nin yeni filmi Beğen, Sev ve Hemen Kaç / Sorry Angel kuşaklar arası aşkı mercek altına alıyor. Bir Ayrılık ve Satıcı’yla iki kez Oscar kazanan İranlı yönetmenAsghar Farhadi’nin Cannes Film Festivali’nin açılışında gösterilen en yeni filmi Everybody Knows / Herkes Biliyor Filmekimi’nde izleyiciyle buluşuyor.

Her filmiyle olay yaratan Paolo Sorrentino’nun, yine ülkesinin entrika dolu dünyasını anlattığı ve kamerasını bu kez eski başbakan Silvio Berlusconi’ye çevirdiği son filmi Loro, kalıpları kırarak her filminde sürprizlerle izleyicinin karşısına çıkan sinemacı Jia Zhang-ke’nin Çin’in dönüşümünü gangster dünyasında geçen bir aşk trajedisi yoluyla anlattığı filmi Kül En Saf Beyazdır / Ash is Purest White,Debra Granik’in doğa, şehir, aile ve modern yaşama dair ilginç noktalara değinen filmi İz Bırakma / Leave No Trace,Ethan Hawke’un yönettiği, country-blues şarkıcısı Blaze Foleyhayatını anlatan Blaze, Jeremiah Zagar’ın aile içi şiddeti üç küçük kardeşin gözünden anlattığı Biz Hayvanlar / We The Animals Filmekimi programında yer alan filmlerden bazıları.

Panos Cosmatos’un yönettiği, ilk gösterimini Sundance’te, uluslararası gösterimini Cannes’da yapan ve başrolünde Nicolas Cage’in efsaneleştiği fantezi-korku-aksiyon Mandy, It Follows ile hayranlığımızı kazanan David Robert Mitchell’ın Cannes’da dünya prömiyerini yapan,Andrew Garfield’ın neredeyse tek başına sürüklediği Hollywood neo-noir filmi Gölün Altında / Under The Silver Lake; parlak oyuncu kadrosu ve sert sahneleriyle göz kamaştıranLars Von Trier’in izleyiciyi zorlayan son filmi Jack’in Yaptığı Ev / The House That Jack Built de Filmekimi programında öne çıkıyor.

Ayrıca 2016’da Oscar’a aday olan Mustang ile tüm dünyada dikkatleri üzerine çeken Deniz Gamze Ergüven’in Hollywood’da Halle Berry ve Daniel Craig’le çektiği yeni filmi Kings de Filmekimi’nde sinemaseverlerle buluşuyor.

Filmekimi Biletleri 29 Eylül’de Satışa Çıkıyor

Sinemaseverlerin merakla beklediği Filmekimi’nin biletleri İstanbul’da, 29 Eylül Cumartesi 10.30’da

Beyoğlu Atlas, Kadıköy Rexx sinemalarına açılacak gişelerden ve Biletix satış kanalları (biletix.com, Biletix Çağrı Merkezi, satış noktaları) üzerinden satışa sunulacak. Ankara ve İzmir’de bilet satışları 29 Eylül’den itibaren Biletix satış kanalları (biletix.com, Biletix Çağrı Merkezi, satış noktaları) üzerinden ve etkinlik tarihinden bir gün önce sinema gişelerinden yapılacak. Filmekimi biletleri tüm satış kanallarında hizmet bedeli eklenmeden satışa sunulacak.