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24 Ocak 2018 10:05

17. If İstanbul programı belli oldu

17.'si düzenlenecek olan If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'ne 36 ülkeden farklı filmler geliyor

111 filmin gösteriminin yapılacağı If bağımsız filmler festivaline 36 ülkeden ve 120 yönetmenden filmler geliyor. Festival yılın merakla beklenen filmlerine ev sahipliği yaparken aynı zamanda klasikleşmiş eserleriyle bilinen Metin Erksan'dan yenilenmiş kopyasıyla ''Sevmek Zamanı''na da ev sahipliği yapacak.“Phantom Thread”,“Lady Bird”, “The Disaster Artist”,“Professor Marston, The Wonder Women gibi filmleri barındıracak olan festival İstanbul eğlence hayatına alternatif !f music etkinlikleri, Müjde Ar ve Tuğrul Eryılmaz’ın !f İstanbul’a özel sohbeti ve hayat verecek etkinlikleriyle, 15 Şubat’ta İstanbul’da başlıyor, 1-4 Mart ta-rihlerinde de Ankara ve İzmir’e uğruyor!


Açılışını Lady Bird / Uğur Böceği ile yapacak olan festival, galalar bölümü ile Sundance’ten Venedik’e, Toronto’dan Cannes’a kadar birçok festivalde gösterimi yapılmış filmlere de ev sahibi olacak.

Festivalle ilgili daha fazla ayrıntılı bilgi için: www.ifistanbul.com


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