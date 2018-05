18 Mayıs haftası yeni vizyon filmleri

Arif V 216 yeniden vizyon şansı bulurken, 4 yeni yerli yapım daha sinema salonlarında yerini alıyor. Çeşitli türlerde 6 adet yabancı yapım da seyircisiyle buluşacak. Deadpool 2 ve Bal Kaymak öne çıkan yapımlardan.



DEADPOOL 2

Ağzı bozuk ve komik kahramanımız bir kez daha beyazperdede. Marvel'ın anti kahramanını bir kez daha Ryan Reynolds canlandırıyor.Vanessa'yla mutlu bir ilişki sürdüren Deadpool'un düzeni, Cable'ın ortaya çıkışıyla sarsılır.

BAL KAYMAK

Yeşilçam filmleri tadında, sıcak bir aile hikayesi anlatan Bal Kaymak,küçük kız çocuğu Bade'nin hikayesini anlatıyor.Küçük Bade'nin dedesi dünyanın en iyi balını üretirken, ninesi ise dünyanın en iyi kaymağını yapıyor ve onlar birbirlerine küs!

PARTİLERDE KIZ TAVLAMA SANATI / HOW TO TALK TO GIRLS AT PARTIES

Neil Gaiman'ın önceleri kısa hikâye olan daha sonra Gabriel Bave Fabio Moon kardeşlerin çizgileriyle grafik romana dönüştürülen eseri How To Talk To Girls At Parties'in sinema uyarlaması Partilerde Kız Tavlama Sanatı'nda punk olmak isteyen gençlerin keyifli maceraları konu ediliyor.

KİRAZ MEVSİMİ

Sıcak bir köy hikayesi olan filmde“Dondurmam Gaymak” filmiyle kitlelerin sevgilisi haline gelen rahmetli tiyatrocu Turan Özdemir de yer alıyor.Kendi işini kurma hayaliyle yaşayan Yılmaz, bunun için küçük bir traktör almak ister. Babası ve yaşadığı ortamın şartları onun hayalini gerçekleştirmesine engel olur ama Yılmaz adı gibi bu hayalden caymaz, yılmaz.

DAHA YENİ BAŞLADIK / JUST GETTING STARTED

Filmdebaşrolleri usta oyuncular Morgan Freeman, Tommy Lee Jones ve Rene Russo üstleniyor.Eğlence mekanı Villa Capri’nin müdürlüğünü yapan Duke, hayatını bir parti gibi yaşamaktadır. Bir yandan eğlenirken bir yandan da çalışan Duke, Villa Capri’nin müşterilerinin gözdesi durumundadır. Fakat Leo’nun gelişi tüm dengeleri altüst eder.

3 VAKTE KADAR

Yerli komedinin konusu şöyle:Hasan, yaşadığı mahallede herkes tarafından sevilen bir gençtir. Temiz kalpli biri olan Hasan'ın içinde sakladığı büyük bir derdi vardır. Hasan kimselere söyleyemese de çocukluğundan beri güzeller güzeli Balım’a aşıktır. Bunun için sahtekar bir medyumdan yardım isteyince işler düğümlenir.

SAPLANTI / SIEMBAMBA

Güney Afrika yapımı korku filmi olan Saplantı, doğaüstü bir temada ilerliyor.Chloe ilk çocuğunun doğumunun ardından sıkıntılı bir sürece girer. Bebeğinin aralıksız ağlaması, artan suçluluk duygusu ile depresyona girer. Bir süre sonra paranoyak bir hale gelen kadın, bir takım sesler duymaya, çocuğunun etrafında tuhaf varlıklar olduğunu görmeye başlar.

MEZARLIK

Yerli korku filmi Mezarlık'ta zihinsel engelli olan Azap'ın ailesinin cinayete kurban gittiğini öğrenmesi üzerine yaptığı intikam planlarını konu alıyor.

YAKIŞIKLI PRENS/CHARMING

Amerikan yapımı fantastik animasyon filmi Yakışıklı Prens'te prense karabüyü yapılmıştır. Uyuyan Güzel, Pamuk Prenses ve Külkedisi büyünün etkisi ile prense aşık olmuştur. Prens Philippe’in ise bu büyüyü bozması gerekmektedir.

ÖDÜLLÜ KISA FİLMLER

Bu hafta vizyonda bir kısa film seçkisi izlemek de mümkün. Bol ödüllü ve Oscar adayı olan 5 kısa film seyirciyle buluşuyor. Filmler arasında aşkın gücüne inanan bir adamın hikayesinin anlatıldığı "Death Of A Shadow", çocuğunu kaybetme korkusu yaşayan bir babanın mücadelesinin anlatıldığı "Everything Will Be Okay", önyargıları yıkmaya çalışan Fransız animasyonu "French Roast", 8. yaş gününü kutlayan bir çocuğun dileğinin gerçekleşmesinin hikayesinin anlatıldığı "Miracle Fish" ve savaşın ardından hayatın gerçeklerinden uzaklaşmaya çalışan bir gencin yaşadıklarının anlatıldığı "Waves 98" yer alıyor.

ARİF V 216

Komedyen Cem Yılmaz ve başarılı oyuncu Ozan Güven'in G.O.R.A. ile tanıştığımız karakterleri, Arif ve robot 216 bir kez daha başrolü üstlenirken, yeniden vizyona giren Arif v 216'da uzaydan dünyaya gelen ve artık insan olmak isteyen, insan gibi yaşamak isteyen robot 216 ile arkadaşı Arif'in başına gelenleri izliyoruz.