2 Mart haftası yeni vizyon filmleri

AİLECEK ŞAŞKINIZ

Komedi ikilisi Ahmet Kural ve Murat Cemcir'i biraraya getiren komedi türündeki filmin yönetmeni Selçuk Aydemir. Filmin konusu şöyle: Ferhat ve Gökhan çocukluk arkadaşı. Bu ayrılmaz ikili kendilerini bir hırsızlık olayının içinde bulur. Kahramanlarımız Ferhat ve Gökhan'ı büyük sürprizler beklemektedir. Film 40 kopyayla vizyona giriyor ve 113 dakika sürüyor.

UĞUR BÖCEĞİ (LADYBIRD)

Greta Gerwig'in yönettiği, Saoirse Ronan'ın başrolünde yer aldığı Lady Bird, California'da yaşayan genç kız Christine ile annesi arasındaki zor ilişkiyi konu alan bir büyüme hikayesi. Lady Bird, 90. Oscar Ödülleri’ne ‘En İyi Film’ ve ‘En İyi Yönetmen’ dahil beş dalda aday oldu. Film 94 dakika sürüyor.

MELEZ (CROSSBREED)

Gazeteci bir çift olan Amy ve John’un; Amy’nin beklenmedik hamileliği ve aldığı kürtaj kararı sonrasında değişen hayatlarını konu alan film, İncil'de ve Musevilik'te yeri olan ‘'Lilith'' efsanesinden yola çıkıyor. Korku türündeki film, yönetmen Biray Dalkıran'ın dokuzuncu uzun metrajı.

KIZIL SERÇE (RED SPARROW)

Francis Lawrence imzalı filmde başrolde Jennifer Lawrence'ı izliyoruz. Red Sparrow, Rus güvenlik servisinde eğitim alan Dominika'nın bir CIA ajanıyla ilgili görevinden sonra yaşananları konu alıyor.. Jason Matthews'un aynı adlı roman serisinden uyarlanmış olan film 2018 yılının merakla beklenen gerilim filmlerinden biriydi. Yapım 139 dakika.

SESSİZLİĞİN KARDEŞLERİ

Yönetmen Taylan Mintaş'ın yıllar sonra gittiği Kars'ta, köyünde karşılaştığı kuzenleri Toso ve Çao'nun hikâyesini konu alıyor. Belgesele yakın bir türde olan film, 86 dakika sürüyor.

SAVAŞTAN SONRA (MUDBOUND)

Hillary Jordan'ın aynı isimli romanından yönetmen Dee Rees tarafından sinemaya uyarlanan Mudbound, II. Dünya Savaşı döneminin sosyal adaletsizlik, ırkçılık ve toprak mücadelesi gibi konularını iki aile üzerinden anlatıyor. Carey Mulligan, Jason Clarke, Mary J. Blige, Garrett Hedlund ve Jason Mitchell'in yer aldığı ve güçlü kadrosuyla dikkat çeken film, Altın Küre'deki 2 adaylığının yanı sıra 4 dalda Oscar adaylığına layık görüldü.

PULOİ: ASLA YALNIZ UÇMAYACAKSIN /PLOEY: YOU NEVER FLY ALONE

Árni Ásgeirsson'un yönettiği animasyon film, ailesiyle güneye göç edemeyen yavru Puloi'un yeni arkadaşlarıyla kışı atlatma mücadelesini, sevdiği kuşu da kötü kartal Gölge'den korumasını konu alıyor.