20 Nisan haftası yeni vizyon filmleri

Köpek Adası ve Zamanda Kıvrılma, öne çıkan yapımlar.

KÖPEK ADASI/ ISLE OF DOGS

Japonya'da yönetici Kobayashi'nin emriyle köpeklerin çöplerden oluşan bir adaya gönderilmesi sonrası, köpeği Spots'ı aramaya koyulan Atari 'nin hikâyesini konu alan filmle birlikte çılgın yönetmen Wes Anderson, 2009 yılında çektiği Fantastic Mr. Fox'tan sonra ikinci kez bir stop-motion animasyon filme imza atmış oldu.

CİCİ BABAM

Güldür Güldür Show ekibinden oluşan Cici Babam, babaları öldükten sonra annelerinin kendine bir başkasını bulmasını hazmedemeyen üç yetişkin evlâdın, kendini aileye kabul ettirmeye çalışan cici babayı engellemeye çalışmalarını konu alan bir komedi.



ZAMANDA KIVRILMA / A WRINKLE IN TIME

Madeleine L’Engle'nin aynı adlı çok satan romanından sinemaya uyarlanan, Selma ve 13th gibi filmlerle yakın dönemde dikkatimizi çekmiş yönetmenlerden bir olan Ava DuVernay'in yönettiği fantastik macera filmi A Wrinkle in Time’ın oyuncu kadrosunda Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Storm Reid, Zach Galifianakis ve Chris Pine gibi isimler yer alıyor. Film, bilim adamı olan babasının kaybolmasının ardından onu arayışa koyulan Meg'in kozmik öyküsünü anlatıyor.

BÜTÜN SAADETLER MÜMKÜNDÜR

Selman Kılıçaslan'ın yazıp yönettiği dram türü filmde mühendislik öğrencisi Ali, Erasmus projesiyle yurtdışına çıkma hayalleri kurar. Sakin hayatı, türkü kafede solistlik yapan Gülce'den hoşlanmasıyla hareketlenir. Filmde Kemal Uçar, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Ruhi Sarı gibi isimler var.

İLİŞKİ DURUMU: AÇIK İLİŞKİ / PERMISSION

Anna ve Will güzel ve gerçek bir aşk yaşamaktadır. Birbirlerinin ilk ve tek aşklarıdır. Will Anna'ya evlilik teklif etmek üzereyken arkadaşları, bir süre başka birileriyle çıkmalarını önerir. Böylelikle ilişkileri büyük bir teste tabi tutulmuş olacaktır. Rebecca Hall ve Dan Stevens başrolde.

HOROZ BAYRAM

Film herkese borçlandığı kasabadan kaçarak İstanbul'a gitmenin yolunu arayan Bayram'ın, bu uğurda çevirdiği oyunlar ve sonrasında yaşananları konu alan bir komedi.

VALLAHİ HORTLADI

Volkan Adıyaman yönetmenliğindeki yerli komedide üniversite öğrencisi bir grup genç, hocaları ile hafta sonu tatili için Antakya'daki bir çiftlik evine giderler. Oralarda M.Ö 2600 yıllarında yaşamış Namsis adında bir kral vardır. Olaylar gelişir.

MAŞA İLE KOCA AYI 2: SONSUZ ARKADAŞLIK /MASHA İ MEDVED

Oleg Kuzovkov yönetmenliğinde animasyon türünde yapım Maşa isimli küçük bir kız çocuğuyla sirkten emekli ayı Mişka'nın maceralarını anlatmaya devam ediyor.



SANDIK

Film, şirin bir dağ köyüne, nereden geldiği belli olmayan helikopterlerin bir grup sandığı bırakmasıyla gelişen olayları konu alan yerli bir gerilim yapım.



WINCHESTER / GİZEMLİ EV

Anlatılan şehir efsanelerine göre; kızını ve eşini kaybeden Sarah Winchester, kendi firmalarının ürettiği silahlarla öldürülen insanların ruhları tarafından lanetlendiğine inanır. Gerçek bir hikayeden uyarlanan gerilim filminde başrolde Helen Mirren’i izliyoruz.