2000'li yılların en iyi 6 Latin Amerika filmi

Amores Perros - 2000 Son dönemlerde Amerika'nın ve dünyanın en çok konuştuğu yönetmenlerden biri olan Alejandro Gonzalez Inarritu, ilk filmini memleketi olan Meksika'da çekti. Türkçe'ye "Paramparça aşklar köpekler" olarak çevrilen filmin ismi ilk duyanlar üzerinde iyi bir etki yapmasa da filmi izleyen her yerli seyirci bu isme bayılacaktır. Toplumun farklı kesimlerinden seçilen karakterlerin yaşadığı "parça parça" olmuş aşklarının anlatıldığı film ayrıca yönetmenin "Ölüm üçlemesinin" ilk filmidir. Eskilere ve ilklere hayranlık duyan seyircileri için bu film, günümüzün en popüler yönetmenlerinden biri olan Innnaritu sinemasında vaha görevi görüyor.











Ananı da - 2001 Inarritu kadar popüler olmasa da yine Amerika'da büyük bütçeli filmlerde çalışan Alfonso Cuaron isminin büyümesine sebep olan film, "Ananı da" iki yakın arkadaşın gençlik öyküsünü anlatıyor. Julio ve Tenoch ismindeki iki genç ergenliği doruklarına kadar yaşan delikanlılardır. Bu çocuklar kendileri ile beraber "Meksika kıyılarına" doğru yolculuğa çıkan kadına aşık olurlar. Hem birbirileri ile hem de kendilerinden yaşça olgun olan bu kadına karşı gösterdikleri mücadele sonucunda film cinselliği açık bir şekilde seyirciye sunmaktadır. Bazı seyirciler bu durumun "pornografik seviyelere" çıktığını iddia etse de film bu gençlerin yaşantısının arkasında değişen Meksika'nın görüntsünü çizmektedir.







Tanrıkent - 2002 Brezilya'nın suç oranı en yüksek mahallerinden biri olan "Tanrıkent" geçen film, Roket lakaplı bir çocuğun gözünden mahallede yaşananları anlatıyor. Rio de Janerio'nun dışında, hükümetin eliyle kurulmuş bu "getto" adeta şehrin çöplüğü konumundadır. Tanrıkent mahallesi, ülkenin en büyük şehirlerinden birine ne kadar yakınsa dünyanın kendisine de bir o kadar uzaktır. Kaçmanın, savaşmanın hatta hayatta kalmanın bile imkansız olduğu bu yerde suça bulaşacak en son kişi de muhtemelen filmin baş karakteri "Roket"tir. O belki de Tanrıkent'in en masumudur. Film küçük çocuklardan nasıl birer serseri ve o serserilerden nasıl ölümcül çetelerin yaratıldığını gösterirken Brezilya'da yaşanan gerçekleri de büyük bir çıplaklık ile tüm dünyaya aktarıyor.









The Motorcycle Diaries - 2004 Arjantin'de doğan Ernesto Guevara, İspanya ve İrlanda asıllı bir ailenin beş çocuğundan en büyüğüdür. Henüz "Che" lakabına erişmeden önceki Ernseto'nun hayatının anlatıldığı film, bir arkadaşı ile beraber Güney Amerika'daki seyehatlerini konu edinir. Ernesto Guevara'nın politik duruşu ve marksist ideolojisinden önceki yaşantısına eğilen film, tıp öğrencisi gençlerin henüz "yarı-avare" vakitlerini seyirciler ile buluşturur. Hem Guevara hem de arkadaşı Alberto Granado doya doya gençliğini yaşamak için bir gezintiye çıkar. Gayet eğlenceli vakitler de geçiriler. Ancak ne zaman bir sorun ile karşı karşıya kalacak olsalar geleceğin "Che"si kendisinden bekleneni harfiyen uygular. Che'nin basit gibi görünen ancak bir liderin nasıl bir gençlik geçirdiği ile ilginen kişiler için önemli olayları anlatan film, ikilinin günlüklerinden sinemaya uyarlanmıştır.







Tropa de Elite - 2007 Latin tarzı bir aksiyon filmine hazır mısınız? Tanrıkent gibi hükümet eliyle oluşturulan bir "gecekondu gettosunda" geçen film, haliyle "Tanrıkent"te gördüğümüze benzer suçları beyazperdeye taşımaktadır. Ancak bu sefer filmin kahramanaları, filmin isminden de tahmin edeceğiniz üzere mahalle içinden değildir. Buradaki uyuşturucudan cinayetlere kadar her türlü suçu temizlemek adına kurulmuş bir "Özel Tim"i anlatıyor olmalı, öyle değil mi? Eğer bu fikirdeyseniz izlediğiniz ikinci sınıf Amerikan polisiyeleri bir kenara bırakın. Çünkü film, bu mahalledeki suç ile mücadele eden değil tam tersi neredeyse bu suçun asıl müsebbibi polis teşkilatının iç yüzünü gösteriyor.









El Inferno - 2010 Herod's Law ile beraber Luis Estrada'nın Meksika'nın iç işlerine dair en bilindik kara komedi filmi "Cehennem", ABD'den sınırdışı edilip kendi ülkesinde suç ile "haşır neşir" olmaya başlayan bir adamın öyküsünü anlatır. Benny lakaplı Benjamin Garcia, uyuşturucu işine girip "köşeyi dönmenin" hesaplarını yapmaktadır. Tabi her suçlu gibi uyuşturucudan gelen parayı pis eğlencelerine akıtmaktadır. Tabi her şey yine "Amerikan vari" bir komei suç filminde olduğu gibi ilerlemeyecektir. Her çıkışın gerçekçi bir de inişi olmak zorundadır. Bu inişle beraber Meksika'daki mafyatik olgulara değinen Luis Estrada, Herod's Law'da ortaya koyduğu politik mizahın benzerini Cehennem'de organize suç bazlı ortaya koymaktadır. Sonunda yine Güney Amerika'ya dair göremediğimiz birçok şeyi aktaran bir filmle karşı karşıya bulunuyoruz.







AHMET TOĞAÇ