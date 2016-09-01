Amores Perros - 2000 Son dönemlerde Amerika'nın ve dünyanın en çok konuştuğu yönetmenlerden biri olan Alejandro Gonzalez Inarritu, ilk filmini memleketi olan Meksika'da çekti. Türkçe'ye "Paramparça aşklar köpekler" olarak çevrilen filmin ismi ilk duyanlar üzerinde iyi bir etki yapmasa da filmi izleyen her yerli seyirci bu isme bayılacaktır. Toplumun farklı kesimlerinden seçilen karakterlerin yaşadığı "parça parça" olmuş aşklarının anlatıldığı film ayrıca yönetmenin "Ölüm üçlemesinin" ilk filmidir. Eskilere ve ilklere hayranlık duyan seyircileri için bu film, günümüzün en popüler yönetmenlerinden biri olan Innnaritu sinemasında vaha görevi görüyor.
1 Eylül 2016 09:35
2000'li yılların en iyi 6 Latin Amerika filmi
Inarritu'den Alfonso Cuaron'a kadar Latin Amerikalıların 2000'lerden çektiği en iyi filmler.
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