2016 sonbaharının en iyi 9 filmi

Sonbahar, yazın büyük gişe canavarları ve kötü komediler sona erdiğinde gelen mevsimdir. Ghostbusters milyonlarca dolar zarar etti, Suicide Squad korkunç derecede eleştirildi, kötü komediler yine kötü komedilerdi ve artık sıra iyi filmlere geldi. Oscar tahminlerinde de ön plana çıkabilecek potansiyeldeki birçok filmi, bu sonbaharda izleyeceğiz. Üstelik bununla ilgili geçtiğimiz hafta bir gelişme yaşandı bile. Oscar adayı filmleri inceleyip ödülleri veren Akademi’nin başkanı, listedeki bir film için “bu filmi herkesin izlemesi gerek.” dedi. Öyle görünüyor ki bu sonbahar, yine Oscar gibi büyük ödüller için belirleyici olacak. Hazırsanız, bu sonbaharda vizyona girecek en iyi filmleri incelemeye başlayalım.



The Magnificent Seven











Öncelikle şunu netleştirelim; bu yılın filmlerinden birisi olacak Magnificent Seven. Denzel Washington, ilk kez bir Western için kamera karşısında ve filmi kendisine teklif eden yönetmeni Antoine Fuqua’ya hemen “haydi yapalım!” diyecek kadar da bunun için hevesliydi. Kadroda Chris Pratt ve Ethan Hawke da var. Ayrıca Güney Kore’li Byung-hun Lee ve Meksika’dan Manuel Garcia-Rulfo ile Amerikalı Martin Sensmeier. Lezzetli bir ırklararası oyuncu profili çıkmış ortaya. Bu farklılığı Fuqua da oldukça hoş bulmuş. Film 1960 yapımı orijinal The Magnificent Seven’ın bir uyarlaması. Son cümle her şeyi toparlamak için yeterliydi sanırız.











Miss Peregrine's Home for Peculiar Children













Bu sene bir kez hayal kırıklığı yaşattı Tim Burton, Alice Through the Looking Glass ile. Bu hayal kırıklığına Miss Peregrine ile son verip veremediğini göreceğiz. Umarım vermiştir. Son zamanlarda kendisinin elinden önceki kadar başarılı işler görmüyoruz. Ancak bu film, öyle görünüyor ki görsel anlamda Edward Scissorhands’in görsellikte yükselttiği çıtaya erişecek bir Burton yapımı. Samuel L. Jackson’ın canlandırdığı kötü bir karakterin çocuklarına zarar vermesini engellemeye çalışan bir annenin, Miss Peregrine’nin hikayesine odaklanıyor. Miss Peregrine’i Eva Green canlandırıyor. Film Ranson Riggs’in 2011 yılında aynı adla piyasaya çıkan kitabının sinema uyarlaması. Modern ve karanlık bir Mary Poppins gibi görünüyor.









The Birth of a Nation











Akademi Başkanı, The Birth of a Nation’u izledikten sonra “bu filmi herkes izlemeli” dedi, yazının başında bahsettiğimiz film buydu. Amerikan sinemasının yeni durak noktalarından birine hazır olun. D.W. Griffith’in 1915 yapımı sessiz filmiyle sadece aynı ismi paylaşıyor, ancak daha fazlasını değil. The Birth of a Nation, 1833 yılında yaşanan kanlı köle isyanını konu alıyor.









The Girl on the Train













Tanıdığınız tüm ünlü isimler, Paula Hawkins’in çok satan romanını okudu ve şimdi de Emily Blunt, tren camından dışarı bakarken bir cinayete tanık oluyor -ya da öyle olduğunu sanıyor... Alkolik bir karakter olması da cabası. Kitabı okuyanlar, filmin Londra’da değil de New York’ta geçmesinin şaşkınlığını yaşıyor olabilir. Ancak David Fincher’ın Gone Girl’ünün etkisi hala sürüyor ve bu film de o rüzgara talip.











Doctor Strange









Mynet Sinema’da bolca “Marvel’in 2016’daki alametifarikası” diyerek bahsettik Doctor Strange’ten. Film hakkında gözünüze hiç yoktan bir haber çarpmıştır. Marvel Sinematik Evreni’nin en yeni halkası olan Doctor Strange, bir trafik kazası geçirdikten sonra büyü yapmayı öğrenen bir doktoru anlatıyor. Benedict Cumberbatch, Tilda Swinton ve çok daha fazlası!









Fantastic Beasts and Where to Find Them















Harry Potter hayranlarına leziz bir sürpriz yapıyor Fantastic Beasts and Where to Find Them. Harry Potter, filmde görünmüyor ancak bu kitabın sinemaya uyarlanması oldukça büyük bir sürpriz. Newt Scamender isimli bir genç büyücünün (Eddie Redmayne) fantastik yaratıklarla New York’ta karşılaşmasını anlatıyor. J.K. Rowling’in ilk senaryo denemesi ayrıca. Eddie Redmayne senaryo hakkında “aklımı oynattım” demişti.









La La Land













Whiplash ile gördük ki insanlar davul derslerini izlemeyi oldukça sevdi. Yönetmen Damien Chazelle, Ryan Gosling tarafından canlandırılan bir cazcı ile Emma Stone’un canlandırdığı bir aktris arasında yaşanan aşka odaklanan bir müzikal romans yapmaya karar verip harekete geçmiş. Yönetmen filmini “Los Angeles’a büyük ve sinematik bir aşk mektubu” diye tanımlıyor.















Rogue One: A Star Wars Story













Klasik seriden bağımsız bir Star Wars filmi olan Rogue One, Felicity Jones’un canlandırdığı bir “hırsız”a yoğunlaşıyor. Amaç Death Star’ın planlarını çalmak. Filmin yayınlanan en yeni trailer’ıyla ilgili incelemeye buyrun.









Assassin’s Creed













Michael Fassbender’ınızı nasıl alırdınız? Muhtemelen bu film size kendisini tam da istediğiniz şekilde sunacak. Çok popüler video oyunuyla aynı ismi taşıyan ve aynı karaktere odaklanan film, bu senenin öne çıkacak yapımlarından birisi olduğunu her alanda şimdiden ortaya koymuş gibi görünüyor. Oldukça sabırsızız.