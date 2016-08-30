Sonbahar, yazın büyük gişe canavarları ve kötü komediler sona erdiğinde gelen mevsimdir. Ghostbusters milyonlarca dolar zarar etti, Suicide Squad korkunç derecede eleştirildi, kötü komediler yine kötü komedilerdi ve artık sıra iyi filmlere geldi. Oscar tahminlerinde de ön plana çıkabilecek potansiyeldeki birçok filmi, bu sonbaharda izleyeceğiz. Üstelik bununla ilgili geçtiğimiz hafta bir gelişme yaşandı bile. Oscar adayı filmleri inceleyip ödülleri veren Akademi’nin başkanı, listedeki bir film için “bu filmi herkesin izlemesi gerek.” dedi. Öyle görünüyor ki bu sonbahar, yine Oscar gibi büyük ödüller için belirleyici olacak. Hazırsanız, bu sonbaharda vizyona girecek en iyi filmleri incelemeye başlayalım.
30 Ağustos 2016 14:45
2016 sonbaharının en iyi 9 filmi
Bu yıl, birçok büyük yapımla karşılaştık. Öyle görünüyor ki, karşılaşmaya da devam edeceğiz. Sonbahar ayları, enfes filmlerle dolu.
Sonbahar, yazın büyük gişe canavarları ve kötü komediler sona erdiğinde gelen mevsimdir. Ghostbusters milyonlarca dolar zarar etti, Suicide Squad korkunç derecede eleştirildi, kötü komediler yine kötü komedilerdi ve artık sıra iyi filmlere geldi. Oscar tahminlerinde de ön plana çıkabilecek potansiyeldeki birçok filmi, bu sonbaharda izleyeceğiz. Üstelik bununla ilgili geçtiğimiz hafta bir gelişme yaşandı bile. Oscar adayı filmleri inceleyip ödülleri veren Akademi’nin başkanı, listedeki bir film için “bu filmi herkesin izlemesi gerek.” dedi. Öyle görünüyor ki bu sonbahar, yine Oscar gibi büyük ödüller için belirleyici olacak. Hazırsanız, bu sonbaharda vizyona girecek en iyi filmleri incelemeye başlayalım.
Yorumlar
Vizyondaki Filmler
- Ziyaretçiler: Gece Avı
- Pervane
- Phantom Thread
- Direniş Karatay
- Küçük Kahramanlar
- Locman
- Gringo
- Vicdan Ağacı
- Mekânlar ve Yüzler
- Mahalle
- Kızıl Serçe
- Ailecek Şaşkınız
- Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın
- Melez
- Uğur Böceği
- Savaştan Sonra
- Görevimiz Tatil
- Beni Adınla Çağır
- Alem-i Cin
- Samson
- The Florida Project
- All the Money in the World
- Tavşan Peter
- Hadi Be Oğlum
- Black Panther
- Ben, Tonya
- Mutlu Canavar Ailesi
- Sofra Sırları
- Antep Fıstığı
- Kapıdaki Sır
- Suyun Sesi
- Güzel Adam Süreyya
- Özgürlüğün Elli Tonu
- Kayhan
- Cebimdeki Yabancı
- Paramparça
- En Karanlık Saat
- Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri
- Labirent: Son İsyan
- Ayı Kardeşler: Fantastik Dünyalar
- Ölümlü Dünya
- Sevgisiz
- Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?
- Coco
- The Post
- Deliha 2
- Daha
- Bobi: Dikenlerin Gücü Adına!
- Loving Vincent
- Aile Arasında
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