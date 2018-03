2016'nın aksiyon filmleri

2016 biterken, geçirdiğimiz yıldaki filmlere geri dönüp bakalım dedik. Bugün de aksiyonun her türüne bakarak hareketlilik anlamında 2016’yı nasıl geçirdiğimizi fark edeceğiz.





Mechanic: Resurrection

Listeye bu senenin en çok bekleneni olmasa da yine de Jason Statham kitlesinin heyecanlandığı bu filmle başlayalım. 1972 yapımlı “The Mechanic”in yazarı Lewis John Carlino’nun orijinal hikayesi, 2011’de aynı isimle sinemaya uyarlanmıştı. Bu film de onun devamı olarak karşımıza çıktı. Ancak ne yazık ki seriye dönüşen bu hikayenin ilk filmi kadar sevilmedi. Genellikle, sevilen bir devam filminin ikinci serisi ilkine göre daha çok seyirci çekerdi. Burada ise seyirci istatistiği de terse döndü. Filmin yapım şirketi herhalde yönetmeni değiştirerek daha iyi bir başarı sağlayacağını düşünmüştü. Ancak General’in Kızı ve Lara Croft gibi filmlerle türe yakın olan Simon West yerine daha önce sinemada hiç aksiyon çekmemiş bir yönetmeni getirmenin pek de anlamlı bir seçim olmadığını söyleyebiliriz.





Suicide Squad

Şimdi de sıra yılın herhalde en çok beklenen filmine geldi. Hayranların her bir çekim evresini sabırsızlıkta takip ettiği Suicide Squad, bazılarının hevesini kursaklarında bıraktı. Hatta filmin yeterince güzel olmadığını söyleyip sinema salonları çıkışındaki “cosplayer”lara kızanlar bile oldu. Her neyse gençlerimizin nedensiz agresifliklerini bir kenara bırakarak filme dönelim. Böylesine bir süper kahraman filminde normal şartlarda insanlar bir an olsun temponun düşmesini istemez. Ancak film, yaklaşık 40 dakika boyunca sadece karakterlerini tanıtmaya çalıştığı için aksiyonu neredeyse 2 saatin sonunda ancak silik bir şekilde görürüz. Final savaşı da olmasa aksiyonu izleyeceğimiz bir alan olmazdı. Yine de seriye dönüşecek bu hikayeye karşı ümitli olabiliriz. En azından hepimiz öyle olmak istiyoruz.





Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı

Senenin bir başka süper kahraman filmi de geniş kadrosuyla Kaptan Amerika’nın üçüncü filmi Kahramanların Savaşı oldu. Şu ana kadar çekilmiş en görkemli Kaptan Amerika filmi olmasının yanı sıra serinin, en büyük hasılat yapan filmi konumunda. Gerçi insanlar iki sene boyunca bu filme hasret kalınca doğal olarak özlem de duymuştur. Ancak muhtemelen bu film en çok Spider-man’a ve Black Widow’a yaramıştır. Çünkü Marvel’in yaptığı Super-man: Homecoming gelirken bu kahramanı daha öncesinden ekranlarda görmüş olduk. Black Widow ise, serinin bu filmi ile “bireysel filmi” beklenen karakterler arasına adını yazdırmış oldu. Henüz ortada kesin bir şey yok ama Scarlett Johansson’un canlandırdığı bu karakter tek başına izlenemeye değer bir kahraman.





Jason Bourne

Nerede sonlanacağı kimseler tarafından bilinmeyen Bourne serisi, bu film ile yeniden ivme kazanmışa benziyor. Belli yapım sebeplerinden dolayı 4.filme alınmayan Matt Damon’un filme dönüşü, kelimenin tam anlamı ile muhteşem oldu. Hatta birçok kişinin Jason Bourne’nin devam eden hikayesini izlemekten çok Matt Damon’u yeniden o karakterin içinde görmek istediği için sinemaya gittiğini rahatlıkla iddia edebiliriz. Zaten hasılat miktarları da bu iddiamızı doğruluyor. Her ne kadar film, serinin ilk üç filmdeki ivmesini aşmasa da onlardan çok da ayrı bir yerde olduğu söylenemez. Ne olursa olsun, aksiyon sahnelerinin inandırıcılığı ile ünlenen Bourne serisinin Matt Damon ile geri döndüğüne sevinebiliriz.





The Accountant

Aksiyon sahnelerinin de yeterince tatmin edici olduğu The Accountant, temel olarak bir suç draması. Son yıllarda yönetmenliği ile de adından söz ettiren Ben Affleck, bu sefer yalnızca oyuncu rolüyle karşımızda. Ancak hem suç hem aksiyon odaklı başarılı işler ortaya çıkaran Gavin O’Connor’u yönetmenlik koltuğunda görmek herkesi rahatlatmıştır. Çok üst düzey filmlerin başında onu görmesek de 2011 yılında çektiği Warrior ile büyük sükse yaratmıştı. Herhalde seyirciler de onu bu filmden rahatlıkla hatırlayabilir.





Central Intelligence

Böyle yoğun aksiyonlardan bahsetmişken listemizi onlara göre çok daha keyifli bir film ile kapatalım dedik. Son zamanların birbirlerine en çok yakışan ikilisi olan Dwayne Johnson ve Kevin Hart, bu filmde de yine beraber rol alıyorlar. Gelecek sene bizimle olacak Jumaji uyarlamasından önce bir piyasa yoklaması olarak da göreceğimiz bu ikilinin komik performansı seyirciyi salonlara çekti. Ancak aksiyon anlamında bu söylediğimizi pek tekrar edemeyeceğiz. Komedi aksiyon türü dendiğinde ilk akla gelecek filmler arasına yerleşmesi imkansız olsa da 2016’nın başarılı yapımlarından biri olarak hatırlanacaktır.



AHMET TOĞAÇ