2016'nın animasyon filmleri

Koca bir yılı yani 2016’yı tamamlamamıza iki haftadan az bir süre kaldı. Bu da demek oluyor ki günlerdir hazırladığımız 2016’nın tür listelerinin sonu yaklaşıyor. Bugün de sizlere sinemanın, öteki türlere göre daha önyargı ile yaklaşılan dalı olan “animasyon filmlerini” sunacağız. Peki animasyon, hala bu denli önyargı ile karşı karşıya kalıyor mu? Hiç sanmıyoruz. Yetişkin seyircilerin animasyona karşı örmüş olduğu duvar filmlerin yaratıcıları tarafından bir bir yıkılıyor. Belki 2000’lerin öncesine gittiğimizde bu tür, yalnızca çocukları ve onları sinema salonlarına götüren ailelerini ilgilendiriyordu ancak “zaman değişti”. İşte size değişmiş zamanın, 2016’nın en dikkat çeken animasyon filmleri.





Zootopia

Fabllardan beri hayvanların konuştukları öykülere ayrı bir sempatimiz vardır. Belki de kendi ağzımızdan söyleyemediğimiz şeyleri onlara ifade ettirmek bir tür kaçış yöntemimiz olabilir. Disney’in elinden çıkan Zootopia da tam da bahsettiğimiz mevzu çerçevesinden oluşturulmuş bir film. “Animasyon çocuklar içindir.” algısı, her geçen gün bir başka filmler yıkılırken Zootopia da buna ilginç bir örnek oluyor. Çünkü hem çocuklara keyifli dakikalar geçirip hem de büyüklerin bakış açısıyla da gayet eğlenceli bir film olan “Hayvanlar Şehri”, sadece 2016’nın değil gelmiş geçmiş en iyi animasyon filmleri arasına girecek denli başarılı bir yapım.





Kayıp Balık Dori

Kayıp Balık Nemo’yu beyazperdede göreli 10 seneden fazla oldu. Bu hikayeye bunca zaman sonra gelen bir spin-off’un, insanlar tarafından izleneceği bir risk taşıyordu. Ancak insanlara eski filmi gayet iyi hatırlatan Pixar, kendine güvenmeseydi zaten böyle bir işin altına girmezdi. Kayıp Balık Nemo’daki gülünç yan karakter Dori’nin bireysel hikayesi bizi, okyanusun altında 3 boyutlu bir deneyime sürüklüyordu. İnsanların sırf bu yüzden bile gidip göreceği film Dori’nin eğlenceli hikayesi ile de bezenince, animasyon hayranları için tam anlamıyla “tadından yenmez” bir hal aldı. Belki bir filmin orijinal seslerine aldırmıyoruz ancak 2003’te olduğu gibi bu filmde de Dori’yi seslendiren Ellen Show ile tanınan Ellen DeGeneres, gerçekten “sesinin” hakkını vermiş.





Ice Age: Collision Course

2002’den beri heyecanla takip ettiğimiz Buz Devri, 3-4 senede bir film çıkarmaya devam ediyor. Artık bölüm sayılarını takip edemez hale geldik. Birçok kişi 2 veya 3. bölümde kalmış bile olabilir. Ancak seri, 2016’da 5. uzun metrajlı filmini vizyona soktu. Her film, bu seriden daha fazla şey beklesek de yapımcılar inatla, seyircilerin daha az seveceği hikayelere yöneliyor. Ice Age’nin bu kademeli düşüşünü neye bağlarız bilemiyoruz ama gelecek film için ümitli olmaktan da kendimizi alamıyoruz. Şimdilik bu seri ile ilgili kesinleşen bir durum söz konusu olmasa da “kulislerde” konuşulanlardan yola çıkacak olursak filmin 6. bölümünün yolda olduğunu söyleyebiliriz.





Angry Birds

Akıllı telefonlarımızın klasik oyunlarından biri olan Angry Birds, bekli de hikayesini filme alarak tarihe geçti. Evet şimdiye kadar insanların merakla takip ettiği bir çok video ve bilgisayar oyunu sinemaya uyarlanmıştı ancak Angry Birds gibi bir telefon oyununun sinemaya uyarlanması gerçekten ilginç. Telefon ekranlarından çılgınlar gibi oraya buraya fırlattığımız küçük arkadaşlarımızı koca beyazperdede görmek, herkeste farklı bir heyecan yaratmıştır. Hatta belki de birçoğumuz, sırf o küçük “kuşların” ekranda nasıl göründüğünü merak ettiği için sinemaya gitmiştir. Ancak bu merakımız ve heyecanımıza denk düşmeyen bir filmle karşılaştık. Kimse bu animasyon filminin kötü olduğunu iddia edemez ancak itiraf edelim, oyunu daha keyifliydi.





Kötü Kedi Şerafettin

Bu sene daha önce Türk sineması içinde pek de rastlayamadığımız bir tür filmi ile karşılaştık. Hatta geçen seneye kadar bir animasyon filmleri listesinde yerli bir yapıma rastlayacağımızı söyleseler sadece güler geçerdik. Ancak alaya aldığımız şeyler 2016’da gerçek oldu. Orijinali bir çizgi roman olan Kötü Kedi Şerafettin, filmin yaratıcılarının uzun uğraşları sonucunda seyirci ile buluştu. Bir “yetişkin animasyonu” olarak sınıflandırılan Kötü Kedi Şerafettin, Türkiye’de sadece animasyon anlamında değil tüm türler arasında en çok tercih edilen filmlerinden oldu. Çıktığı Şubat ayında Türkiye’de senenin başarılı gişelerinden birine sahip olan film 2016 sıralamasında zamanla gerilemeye başladı. Ancak şimdi bile bulunduğu konum ve yarattığı sükse onu, yılın en başarılı yerli filmlerinden biri yapmaya yetiyor. Bunun yanında da 2016’nın izlenmeye değer animasyon filmleri listemize de girmiş oluyor.



AHMET TOĞAÇ