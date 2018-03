2016'nın en çok ses getiren dizileri

İyisiyle kötüsüyle bir seneyi daha bitirdik. 2016’da yaptığımız birçok olayı derleyip toparlayacak yazılara ihtiyacımız olduğunu düşünerek sizin için 2016’nın en çok konuşulan dizileri derledik. Böylelikle 2017’ye girerken arkamızda ne bıraktığımızı ve gelecekte neyle karşılaşacağımızı daha iyi kavramış olacağız.





Westworld

TV dizilerinin ilk fenomenleri sinemadan uyarlanan yapımlar olmuştur. Bu eski alışkanlığa yepyeni bir soluk getiren Westworld, daha sonra Jurassic Park gibi bir klasiği kaleme alacak Michael Crichton 1973'ün orijinal film senaryosundan TV'ye uyarlandı. 73 yapımlı kült film, 2016'nın en çok konuşulan dizisinden biri olan aynı isimli filmden daha geniş bir evrende geçiyordu. Ana hikaye yine Westworld'de (Batı Dünyası) geçmekle beraber Roma imparatorluğu ve Orta Çağ Avrupası temalı "oyun parkları" da vardır. Ancak dizinin yapımcıları hikayeyi sadece Westworld'e indirerek daha kısıtlı bir alanda daha geniş bir hikaye anlatımına gişiyor. Bu da daha diziyi daha yetkin bir yapım haline getiriyor.





The Young Pope

İtalyan sinemacı Paolo Sorrentino'nun bir dizi çekebileceği muhtelem hiçbir sinemaseverin aklının ucundan bile geçmemiştir. Ancak bu mini dizi Sorrentino'nun elinden çıkmadır. Hatta Diane Keaton ve Jude Law gibi oyuncuların da rol aldığı bu yapım sinemadan televizyona kayan sektörün durumunu daha da gözle görünür hale getiriyor. Kurmaca bir Papa yaratan Sorrentino, hem izlemesi son derece keyifli hem de büyük kısmıyla muhalif bir hikayeyi karşımıza çıkartıyor. 50 dakikalık 10 bölümden oluşan yapım, dizileri bir çırpıda tüketen seyirciler için bulunmaz bir nimet.





Narcos

2015’te başlayan ve Kolombiya’daki Medellin kentinin adıyla anılan uyuşturucu kartelinin başındaki ismin, Pablo Escobar’ın öyküsünün anlatıldığı dizi herkes tarafından çok sevildi. Küçük çaplı suçlular toplum tarafından pek sevilmezken böylesine büyük çapta işler yapan kişilerin hikayeleri, her zaman hayranlık uyandırıcı olmuştur. Çünkü şirketlere veya devletlere tek başlarına kafa tutan bu adamlar, kelimenin tam anlamıyla başarı hikayeleri yaratırlar. Seyircilerin umutlarını ve rüyalarını süsleyen şey de bu başarı hikayelerinde gizlidir. Bu sebepten dolayı hikayedeki başarı, ister ahlak timsali bir kişiye isterse de Pablo Escobar olsun, herkes tarafından beğenilecektir. Eğer çevrenizde, “azılı bir suçluyu sempatik gösteriyorlar” yorumlarında bulunanlar varsa onlara böyle karşılık verebilirsiniz. Yeterince tatmin olacaklardır.





Game of Thrones

Son yılların en çok rağbet gösterilen dizisi Game of Thrones, haliyle 2016’nın da en çok konuşulan yapımları arasındaydı. Her zaman olduğu gibi Nisan ayında sezonunu başlatan dizi, hayranlarına daha anlamlı baharlar yaşatıyor. Dizi, 6. sezonunu yayınlar yayınlamaz tüm bölümleri tüketmeye başlayan seyircilerin en büyük problemi ise internette dolaşan “spoiler”lardı. Bölümleri bitiremeden sosyal medya hesaplarını kullanamayan hayranların hayattaki en büyük dertleri Jon Snow’un gerçekten ölüp ölmediğiydi.





The Crown

1952’den beri Birleşik Krallık’ın “tahtında oturan” Kraliçe II. Elizabeth’in hayatını anlatan dizi, sinema ve televizyonda tarihi öyküleri sevenlerin kaçırmamaları gereken bir yapım. Kraliçe’nin küçüklükten itibaren sürüp gidecek biyografisini anlatan dizi ilk sezonundaki 10 bölümü de 4 Kasım 2016’da yayınladı. İlk sezonunda beklentileri hayli karşılayan dizinin devamını şimdiden bekler olduk. Keyifli bir öykü izlerken aynı zamanda tarihi şahsiyetlerle de muhatap olan seyirci kendini, İngiltere ve Avrupa odaklı bir zaman yolculuğuna çıkmış sayabilir.





The Walking Dead

Yine son birkaç senenin büyük fenomenlerinden olan The Walking Dead, başlangıç zamanlarına göre daha az kişi tarafından takip ediliyor olsa da yoluna emin adımlarla devam ediyor. 90’ların en sevilen filmlerinden olan The Green Mile ve The Shawshank Redemption filmlerinin senaristi olan Frank Darabont’un geliştirdiği hikaye, “zombi çılgınlığının” tüm medya alanlarında hortlamasına neden olmuştu. Ancak kimse bundan şikayetçi değil galiba. Çünkü zombiler bu kadar popüler olduğundan beri birçok keyifli yapım ile karşı karşıya geldik. 7. sezonunu Ekim sonunda başlatan dizi 11 Aralık’ta kendine bir ara vermişti. Sezonun devamı, ise 12 Şubat 2017’den sonra bizlerle olup Nisan’a değin sürecek.





Black Mirror

Az ama öz sayıda bölümle 2011’den beri TV seyircisi için hikayeler yaratan Black Mirror ekibi, 2016’ya da bomba gibi giriş yapmıştı. Her bölümünde ayrı bir öykü anlatan dizi, çok büyük kitlelerin beğenisini sağlamayı başarıyor. İlk defa bu sene 6 bölüm çıkartan dizi, bu artışı gelecek sene de devam ettirmeyi planlıyor.



AHMET TOĞAÇ