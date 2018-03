2016'nın en dikkat çeken 10 Türk filmi

2015 yılında Türkiye'de toplam 136 yerli film vizyona girmişti. Geçen yılın gişesi, vizyonda sadece bir hafta kalıp 37 izleyici ile buluşan filmden 16 haftada 5 milyonun üzerinde seyirciyi salonlara taşıyan filmlere kadar geniş bir yelpazede geçti. 2016'nın neredeyse yarsını bitirdiğimiz şu günlerde ise toplam 73 film vizyon ile buluştu. Gişe rakamlarının tutulmaya başladığı 1989 senesinden beri en çok film ürettiğimiz yıl geçen seneydi. Ancak şimdiden 70 filmin üzerine çıktıysak bu rekoru bir kere daha kırabiliriz. Şimdi de bu sene beyazperde ile bulaşan Türk filmlerinden en dikkat çekicilerini sizin için derledik. Karşınızda 2016'nın en iyi 10 Türk filmi.





Kardeşim Benim

Listeye bu senenin şimdilik gişe rekortmeni filmi ile başlayalım. Her sene olduğu gibi bu sene de "yakışıklı erkeklerin-güzel kızların" rol aldığı filmlerle karşılaşıyoruz. Yeşilçamdan kalma oyuncuya bakarak filme gitme geleneği hala ciddi manada Türk seyircisi üzerinde etkili. Yoksa belli hikaye öğeleri değiştirilmiş filmleri seyirci neden izlemeye devam etsin ki? Cevap açık, Burak Özçivit, Murat Boz ve Aslı Enver gibi oyuncular sayesinde.





Osman Pazarlama

Recep İvedik ile Türk Sineması'nda devrim yapan Togan ve Şahan Gökbakar kardeşler, başka bir komedi ile karşımıza çıkıyor. 2006'da yaptıkları Gen filmi haricinde sinemalarını sadece komedi üzerine kuran kardeşler ne yazık ki Recep İvedik dışında büyük bir sükse elde edemediler. Yine de yaptıkları Osman Pazarlama ve Celal ile Ceren gibi öteki komedileri senenin en iyilerinden olsa da gişede en başarısız Recep İvedik filmine bile erişemedi.





İftarlık Gazoz

Dondurmam Gaymak filmi ile sinema kariyerine başlayan Yüksel Aksu, anlattığı samimi hikayeler ile seyirciyi salonlara çekmeyi başarmıştır. Bu sefer de yine bir Ege hikayesi olarak 70'lerin Türkiye'sinde geçen filmde yaz tatilini bir gazozcunun yanında geçirmek isteyen çocuğun hikayesini anlatıyor. Bir de gazozcunun Cem Yılmaz tarafından canladırılması da herhalde İftarlık Gazoz'u, senenin en beğenilen filmlerinden biri yapıyor.





Annemin Yarası

Bazı sinema eleştirmenleri tarafından yerden yere vurulan bazıları tarafından beğeni ile karşılananan kısaca "tartışmalı" bir film var karşınızda. Aslında anlattığı hikaye itibariyle tartışılmayacak kadar sakin bir atmosferde geçmesi gereken film, salonlar dışında oldukça konuşuldu. 18 yaşına girdikten sonra yetimhaneden çıkıp ailesini aramaya çıkan Salih'in öyküsü, Balkanlara uzanan bir yolculuğa dönüşüyor. Bilindik Balkan filmlerini kopya edip ve o coğrafyadaki insanların acısını çok yüzeysel bir biçimde anlattığı için eleştirilen film, 9 hafta tutunduğu gişede 5 milyon liraya yakın hasılat elde etti.





Kötü Kedi Şerafettin

Muhtemelen senenin en çok ses getiren yapımı, Türk Sineması'nın tartışılmaz en iyi animasyonu ile Kötü Kedi Şerafettin oldu. Filmin yaratıcalarının uzun süre üzerinde çalıştığı animasyon bir "yetişkin çizgi filmi" olarak karşımıza çıktı. Çizgi romandan uyarlanan film yaratıcı hikayesi dışında Uğur Yücel, Demet Evgar, Güven Kıraç, Ayşen Gruda, Cezmi Baskın gibi ünlü isimlerin seslendirmesi ile de 2016'nın en çok tercih edilen yapımlarından biri oldu.





Magi

2000'lerden önce sinemamızda pek örneğinin olmamasına rağmen korku filmleri, son dönemlerin gözde türü konumunda. Japonya'da sinema eğitimi alan Hasan Karacadağ'ın Dabbe'si ile beraber Türk Sineması, özellikle cinni varlıklar üzerinden korku yapımları üretmeye başladı. Yine bir Hasan Karacadağ yapımı olan bu filmin ötekilerden farkı ise İngilizce olması. Film İstanbul'da çekilmesine rağmen oyunculardan ve film ekibinden Türk olanların sayısı iki elin parmaklarını aşmazdı.





Somuncu Baba: Aşkın Sırrı

Anadolu'da Somuncu Baba adı ile tanınan Şeyh Hamid-i Veli'nin hayatını anlatan film, sinemamızda yine 2000'lerden sonra yükselen ancak korku kadar başarılı olmayan "dini veya ilahi" diye adlandırabileceğimiz tür içine dahil edilebilir. Neredeyse her sene çıkan dini içerikli filmler ne yazık ki hiçbir zaman hedeflediği kitleyi bile sinema salonlarına getirtemiyor. Bu filmler kendi "Dabbe"sini bulabilir mi bilinmez. Bildiğimiz tek şey giderek daha yetkin bir sinema biçimi ile filmler ortaya koydukları.





Baskın: Karabasan

Karşımızda yine bir korku filmi var. Bilindik Türk yapımı korkulardan çok farklı bir konuma sahip Baskın, Amerika'da da yayınlanmış ilk Türk korku filmi ünvanına sahip. Yine korku-gerilim türü üzerine kısa filmleri olan Can Evrenol'un ilk uzun metrajlı yapımı yurt dışı festivallerinde de belli başarılara imza attı. Yönetmen, kendi röportajlarında ise filmin, yabancıların gözünde "Hellraiser" ve "Bir Zamanlar Anadolu'da"nın birleşimi olarak göründüğünü söyledi.





Kor

Bağımsız sinemacılarımızın en eski ve en yetkin isimlerinden biri olan Zeki Demirkubuz, bu sene de Kor isimli filmle hayranları ile buluştu. 2013'te Gezi Parkı'nda çıkan eylemlerde sinemayı bırakacağına dair açıklama yapan 2015 ve 2016'da üst üste iki film yaptı. Daha doğrusu ikisini de benzer zamanlarda yaptı ancak Kor, 2015'te seyirci ile buluşan Bulantı'dan sonra bir süre bekletildi. Artık çok net bir biçimde sinemayı bırakmayacağı belli olan yönetmenin ya o dönemki sözleri medya tarafından yanlış anlaşıldı ya da Demirkubuz sinemasız yapamadı.





Ve Panayır Köyden Gider

Mete Sözer'in ilk uzun metraj deneyimi yalnızca üç hafta boyunca kalabildiği vizyon macerasını pek iyi tamamlayamadı. Atilla Dorsay gibi sinemamızın deneyimli eleştirmenlerinden övgüler alan film Engin Altan Düzyatan, İlyas Salman, Cem Davran, Meral Çetinkaya ve Ercüment Balakoğlu gibi kalabalık ve tanıdık bir oyuncu kadrosuna sahip. Film, fazlası ile rutin bir hayata hatta canlı bile denmeyecek bir yaşam süren köye gelen bir yabancının öyküsüne odaklanıyor. Garip bir panayır eğlencisinin uğradığı bu "lanetli" köy, gözden kaçsa da 2016'nın izlenmesi gereken yapımları arasındaki yerini alıyor.







AHMET TOĞAÇ