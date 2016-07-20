Bollywood, uzunca bir süredir geniş izleyici kitlesiyle kendisini döndürüyor. İlginç teknikleri, yapılan büyük yatırımları, fenomen olan oyuncuları ve film müzikleri ve tartışılan Hint filmleri, herkes için büyük bir nimet. Biz hiç farkında olmasak da Bollywood, her yeni yılı büyük bir heyecanla karşılıyor, yepyeni projeler üretiyor. Bir yılda üretilen film sayısı Bollwood'da inanılmaz boyutlarda. 2016 yılı Bollywood için yine oldukça üretkenlik dolu bir yıl oldu ve kalan aylarda da birçok filmin ismini duyacağız. Biz de bu yılı şöyle bir derleyip toplayarak, 2016 yılında fırsat bulursanız göz gezdirmeniz ve eğer vizyona girerse değerlendirmeniz gereken Bollywood filmlerini toparladık. Aksiyon dolu, romantik, eğlenceli, müzikle dirsek temasını kesmeyen ve her ne olursa olsun ilginçliğini asla kaybetmeyen bu filmleri akılda tutmakta yarar var. Mazhar Alanson'un dediği gibi "Hindistan yavaştan kendini sevdirir!"
20 Temmuz 2016 09:57
2016'nın en gözde 11 Hint filmi
2016, ilginç bir şekilde Bollywood'un dünyaya yayılma senesi oldu. Birçok Hint filmiyle daha sinema salonlarında karşılaşacağız. Peki bu senenin kaçmaması gereken Hint filmleri hangileri?
Yorumlar
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katılıyorum PK ve BAJRANGİ BHAIJAAN çok iyi filmlerdi
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2015 in en iyi filmi BAJRANGİ BHAIJAAN kaç kere izlediğimi hatırlamıyorum ama her izleyişimde ilk günkü duygu yaşatıyor bana . Hele o final sahnesini anlatamama kelimeler yetmez. Olağanüstü duygulu anlar yaşattı bana
Vizyondaki Filmler
- Ziyaretçiler: Gece Avı
- Pervane
- Phantom Thread
- Direniş Karatay
- Küçük Kahramanlar
- Locman
- Gringo
- Vicdan Ağacı
- Mekânlar ve Yüzler
- Mahalle
- Kızıl Serçe
- Ailecek Şaşkınız
- Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın
- Melez
- Uğur Böceği
- Savaştan Sonra
- Görevimiz Tatil
- Beni Adınla Çağır
- Alem-i Cin
- Samson
- The Florida Project
- All the Money in the World
- Tavşan Peter
- Hadi Be Oğlum
- Black Panther
- Ben, Tonya
- Mutlu Canavar Ailesi
- Sofra Sırları
- Antep Fıstığı
- Kapıdaki Sır
- Suyun Sesi
- Güzel Adam Süreyya
- Özgürlüğün Elli Tonu
- Kayhan
- Cebimdeki Yabancı
- Paramparça
- En Karanlık Saat
- Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri
- Labirent: Son İsyan
- Ayı Kardeşler: Fantastik Dünyalar
- Ölümlü Dünya
- Sevgisiz
- Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?
- Coco
- The Post
- Deliha 2
- Daha
- Bobi: Dikenlerin Gücü Adına!
- Loving Vincent
- Aile Arasında
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