20 Temmuz 2016 09:57 2016'nın en gözde 11 Hint filmi 2016, ilginç bir şekilde Bollywood'un dünyaya yayılma senesi oldu. Birçok Hint filmiyle daha sinema salonlarında karşılaşacağız. Peki bu senenin kaçmaması gereken Hint filmleri hangileri?

Bollywood, uzunca bir süredir geniş izleyici kitlesiyle kendisini döndürüyor. İlginç teknikleri, yapılan büyük yatırımları, fenomen olan oyuncuları ve film müzikleri ve tartışılan Hint filmleri, herkes için büyük bir nimet. Biz hiç farkında olmasak da Bollywood, her yeni yılı büyük bir heyecanla karşılıyor, yepyeni projeler üretiyor. Bir yılda üretilen film sayısı Bollwood'da inanılmaz boyutlarda. 2016 yılı Bollywood için yine oldukça üretkenlik dolu bir yıl oldu ve kalan aylarda da birçok filmin ismini duyacağız. Biz de bu yılı şöyle bir derleyip toplayarak, 2016 yılında fırsat bulursanız göz gezdirmeniz ve eğer vizyona girerse değerlendirmeniz gereken Bollywood filmlerini toparladık. Aksiyon dolu, romantik, eğlenceli, müzikle dirsek temasını kesmeyen ve her ne olursa olsun ilginçliğini asla kaybetmeyen bu filmleri akılda tutmakta yarar var. Mazhar Alanson'un dediği gibi "Hindistan yavaştan kendini sevdirir!"

1. Airlift

Hindistan vizyon tarihi: 22 Ocak





Akshay Kuman, Hint iş adamı Ranji Katyal'i canlandırıyor. Filmde Nimrat Kaur da Katyal'ın eşi Amrita'yı oynuyor. Film Irak'ın 1990'larda Kuveyt'i işgali arasında orada yaşayan bir Hint aileyi ele alıyor. Alabildiğince yoğun bir Hint draması.





2. Saala Khadoos

Hindistan vizyon tarihi: 29 Ocak





Filmin yıldızı Madhavan'ı bir boxör olan Adi Tomar rolüyle izliyoruz. Adi Tomar'ın hayatı politikayla spor hayatının birbirine girmesi yüzünden alt üst oluyor. Adi boksa koç olarak devam etme kararı veriyor. Genç bir kadının şampiyon seviyesinde bir performans sergilemesine şahit olduktan sonra aldığı bu karar, onu oldukça farklı noktalara taşıyor.

3. Fitoor

Hindistan vizyon tarihi: 12 Şubat







Charles Dickens'ın Büyük Umutlar isimli artık klasikten efsane statüsüne yükselen romanının bir uyarlaması Fitoor. Büyük Umutlar, Great Expectations ismiyle Gwyneth Paltrow, Finn Belle ve Robert de Niro'nun başrollerini oynadığı bir Hollywood filmine de uyarlanmıştı. Firdaus'a çaresizce aşık olan Noor ve onların büyük sevgisi üzerine eğiliyor Fitoor. Şöyle metrelerce kağıt mendil harcamak isteyenlere bire bir. Bu arada film, Kai Po Che ve Rock On! isimli filmleriyle büyük bir yükseliş yaşayan yönetmen Abhishek Kapoor'un dördüncü yönetmenlik denemesi.



4. Neerja

Hindistan vizyon tarihi: 29 Şubat

Bu yılın en ilgi çeken filmlerinden birisinde Sonam Kapoor Neerja Bhanot isimli bir kahramanı canlandırıyor. Bu hakiki kahraman, Pan Am'in 73 sefer sayılı Mumbai'den New York'a uçan uçağını Pakistan'da kaçırılmaktan kurtarmaya çalışıyor. Biraz klasikleşmiş bir Hint aksiyonu. Ancak tanıdık motifler her zaman tutar!







5. Aligarh

Hindistan vizyon tarihi: 26 Şubat







Eşcinsel bir ilişki yaşadığı bir televizyon kanalı tarafından ortaya çıkartılınca Aligarh Muslim University'deki işinden kovulan Dr. Shrinivas Ramachandra Siras'ın gerçek hikayesi anlatılıyor filmde. Hindistan'daki homofobinin boyutlarını ortaya koyan film bu senenin dikkat çekici Bollywood yapımlarından.



6. Jai Gangaajal

Hindistan vizyon tarihi: 4 Mart

Yönetmen Prakash Jha'nın dönüşü niteliğindeki film, devlet-polis-hükümet ilişkilerini ve yolsuzluk konularını işliyor.



7. Ki and Ka

Hindistan vizyon tarihi: 1 Nisan







Türkiye'de de vizyona girdi. Yönetmen R. Baiki'nin yeni filmi,, toplumsal cinsiyet stereotiplerini, Hint kadını ve erkeği figürünü bir çiftin gözüyle ortaya koyup inceliyor. Kadın evin ekmek getireni, erkek ise evi çekip çeviren pozisyonunda bu sefer.



8. Azhar

Hindistan vizyon tarihi: 13 Mayıs

Emraan Hashmi, Mohammad Azharuddin isimli bir kriket oyuncusu rolünde ve müsabakada yapılan şikeye adı karışıyor.



9. Sarabjit

Hindistan vizyon tarihi: 20 Mayıs







Film Sarabjit Singh isimli bir Hint vatandaşının biyografisi niteliğinde. Singh, Pakistan yüksek mahkemesi tarafından casusluk ve teröristlikle suçlanıp daha sonra idamla cezalandırılır. Yıllarca dava sürerken 2013 yılında Singh, bir saldırıya uğrayarak öldürülür.



10. Sultan

Hindistan vizyon tarihi: 8 Temmuz







Sultan da Türkiye'de vizyona girdi. Bir güreşçinin hikayesini anlatan film, başrolü üstlenen Salman Khan nedeniyle büyük bir ilgi topladı. Sultan'ın inişli çıkışlı hikayesi bir tür hayat yolculuğunu beyaz perdeye taşıyor.







11. Half Girlfriend

Hindistan vizyon tarihi: 7 Ekim

Chetan Bhagat'tan bu yıl uyarlanan ikinci yapım. Filmin başrolünde Arjun Kapoor var. Arjun Kapoor ve Shraddha Kapoor'un oluşturduğu ikili kusursuz görünüyor. Tam bir romantik komedi.