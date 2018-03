2016'nın en gözde 6 filmi

Dünyada her sene yüzlerce film seyirciler ile buluşuyor. Bazı filmler gösterimlerine başlamadan olağanüstü tanıtımlar yaparken bazıları da sessiz sedasız bir biçimde sinema salonlarından geçip gidiyor. Bunu belirleyen şey ne filmlerin kalitesi ne de onlar için harcanan emek. Durum sadece cazibe meselesi. Çünkü gişeler bir "savaş alanı". Film yayınlanmadan önce seyirci kitlesine merak edeceği ve beklentiye gireceği belli başlı argümanlar verilmezse salonlar boş kalabilir. İşte şimdi de 2016'nın ilk yarısının en gözde altı filmini sizin için derledik. Filmin çok beğenilmesi ya da elde ettiği başarılı gişe bu listenin konusu değil. Filmler seçilirken sadece yılın en çok beklenti uyandıran yapımları göz önüne alınmıştır.





Batman ve Superman: Adaletin Şafağı

Predatorlar Alienlere karşı Freddyler Jasonlara karşı ve şimdi de Batman Superman'a karşı. Ticari sinema popüler kahramanlar ürettikten sonra onları defalarca karşı karşıya getirmiştir. Kendi başlarına rol aldıkları filmlerde gayet başarılı olan kahramanları bir arada görmenin fikri bile birçok seyirciyi heyecanlandırırken onları beyazperdede görmenin keyfi tarifsizdir. Sorun şu ki, bu tür filmlerin keyfi asla fikri kadar heyecan verici olmamıştır. Kim bilir belki de senaristler çok da üzerind düşmeden bir hikaye çıkarıyorlardır "Nasılsa seyirci gelecek." diyerek. Yönetmenler de ne yapsın, elindeki metin belli. Onu en iyi şekilde canlandırmaya çalışsa da belli bir seviyenin üzerine çıkılamıyor. Ancak Batman vs Superman bu süregelen anlayışı bitirmeştir demeyi çok isterdik. Ne yazık ki bu yapım da bildiğiniz "vs" filmlerinden çok farklı bir şeyi seyirceye sunmuyor. Halk için çalışan iki süperkahramın birbiri ile olan çekişmesini izlemek istiyorsanız film bunu vaat ediyor. En azından bir süreliğine. Tabi ki iyiler daha sonra kuvvetlerini birleştirip ortak düşmana karşı bir savaşa girişiyor.





Deadpool

Karşınızda süper kahramanlar tarihinin en "olmadık" karakteri Deadpool. Aksiyonun da mizahına oradan müstehcenliğine kadar şimdiye kadar beyazperdeye yansıtılan süper kahramanlarına benzemeyen Deadpool, bir intikam öyküsünü anlatıyor. Bu ayrıksı hal sadece sinemada görülmemektedir. Deadpool, bir çizgi romanın içinde olduğunun farkında olan birisidir. Daha önce video oyununa uyarlanan Deadpool orada da bu muzip yönünü göstermiştir. Film ise Deadpool'un anlatımında ilerler. O bizimle muhabbet ederken biz ekranda olanları izleriz. Ara sıra da bize dönüp konuşmayı da ihmal etmez. Daha önce X-Men evreninde Wolverine ile kapışan bu "ahlaksız ve çenesi düşük kahraman" orada çok farklı tanıtılmıştı seyirciye. Saf kötülükle yoğrulmuş Deadpool dilsizdi. Herhalde filmin yapımcıları Deadpool'un kostümüne bir ağız koydukları vakit onu kontrol edemeyeceklerini düşündüler.





Zootropolis

İnsanların dünyası belki birçoğumuz için yeterince renkli değildir. Ya da sinemacılar izleyicilere ahlak dersi vermek için karakteristik özellikleri çok belli olan hayvanları kullanmak istemektedirler. Muhtemelen "hayvanlı" bir film yapmanın ilk ve en temel sebebi ikinci tercihtir. Kelile ve Dimne'den La Fountain'e uzanan hayvanlı hikayeler muhakkak bu amaçla yazıldılar. Bu fablların modern örneğine olarak da George Orwell'in Hayvan Çiftliğini örnek verebiliriz. Hayvanların yaşadığı bir metropolis olan Zootopia ya da Zootropolis'te tilki Nick'in üzerine atılan suçun üstesinden geçmesi filmi eğlenceli bir polisiye haline sokar. Böylelikle şu sıralar hem çocuklar için hem de büyükler için animasyonlar üretme hedefinde olan Disney'in son dönemdeki kaliteli yapımlarından biri oluyor.





Gods of Egypt

Mitolojik öyküler, her zaman bire bir olarak beyazperdede görünmese de mitolojinin emareleri birçok filmde kendini gösterir. Örneğin süper kahraman öyküleri modern mitoloji olarak yorumlanırken ana akım sinema içindeki çoğu film mitolojik karakterlerin yolculuğuna çok benzer bir iz sürer. Ancak Gods of Egypt (Mısır Tanrıları) bu yolculuğun aksine, isminden de anlayacağınız üzere direkt olarak bir mitoloji. Ancak daha önce de I Robot ve Dark City gibi fantastik hikayeler anlatan Alex Proyas bu filmde hayli eleştirildi. Elinde son zamanlarda işlenmemiş yoğun bir içerik olmasına rağmen kaliteli bir film ortaya koyamadığını iddia ettiler. Tabi ki bir de mitolojik öykünün aslına uymadığı için de eleştirilmişti. Ancak bu yorumlar sinemaya uyarlanan bir eserin gerçekliğini kendi yarattığını unutulmasından kaynaklanıyor. Ancak bu demek değil ki kaynak aldığı eseri bütünüyle çarpıtsın. Sadece bir sanat dalından ötekine geçirirken eser muhakkak değişecekti. Çünkü aynı öykü söz ile anlattığını hareketli resimlerşe anlatmak bir değildir. Sonuç olarak Alex Proyas'ı seçtiği içerik silsilesi ile o seçtiklerini işleyiş biçimi ile değerlendirmeliyiz. Ancak bu pencereden bakıldığında da Mısır Tanrıları, yoğum CGI teknolojisinin arkasına sığınmış unutulmaya yüz tutacak bir film.





The Jungle Book

Tarzan'ı hayli andıran biçimi ile Orman Çocuğu, Tarzan'ın aksine maymunlar tarafından değil bir ayı bir panter ve kurt sürüsü tarafından büyütülen bir çocuğun hikayesidir. Disney'in ilk büyük yapımlarından olan film bu sefer kaliteli bir teknoloji ile animasyon olarak değil normal bir film olarak karşımıza çıkıyor. Zaten filmin en dikkat çekici tarafı da bu "gerçeklik" kısmı. Çünkü böyle fantazi evrenlerinde geçen filmleri tam bir yaratıcılıkla animasyon ile yaratmak daha çok tercih edilirdi. Ancak gelişen teknoloji ile "uzaklar yakın oldu". Çok değil daha birkaç sene öncesinin filmleri ile 2016'nın filmlerini karşılaştırsanız aradaki farkı ayırt etmemek mümkün değil. Bir de bu teknoloji bilinen hikaye ile harmanlandığında ortaya son dönemlerin en iyi "çocuk" filmi ortaya çıkıyor. Ancak Zootopia için söylediğimizi tekrar hatırlarsak Disney'in yetişkinlerin de rahatlıkla izleyebileceği filmler ürettiğini biliyoruz. Bu iddiaya rağmen hala çocuk filmi sanılan yapımlara önyargısı olan varsa bunu kırmaya Orman Çocuğu ile başlayabilirler.





Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı

Vizyon tarihinin yaklaştığı zamanlarda kimsenin dilinden düşüremediği yeni Kaptan Amerika filmi, daha ilk gününden beri gişeleri alt üst etmişti. Amerika'nın, muhafazakaf kesminin bir modeli olan Kaptan Amerika ile liberal kısmının temsili olan Iron Man'in savaşı filmin konusunu oluşturuyor. İkisinin de süper kahramanlardan oluşan "küçük orduları" bu büyük kahraman savaşını iyice büyütür. Listenin başında bahsettiğimiz Batman vs Superman tarzı farklı öykülerin kahramanlarını bir filmde gösteren yapım öteki filmden biraz daha farklı bir etkiye sahip. Çünkü kahramanlar bombardımına uğrayan seyirci henüz ne olup bittiğini anlamadan kendini çarpışmanın içinde buluyor. Daha sonra da zaten finale sürüklenen seyirci, sinema salonundan bitap halde çıkıyor. Bu sayede iki kahramanı beyazperdede görüp daha sonra filmin anlamsızlığını kavrayan seyirciye de olayları anlama fırsatı verilmiyor. Muhtemelen seyircilerin tek memnuniyeti de kahramanların varlığından ve aksiyondan aldığı kısa keyiflerdir.



AHMET TOĞAÇ