2016'nın en iyi 6 dizisi

60'lardan beri dünyada ve 70'lerin ortasıyla Türkiye'de yaygınlaşan TV, yeni hikaye anlatıcılığın gözdesi olmuştur. İnsanların evine girmeye başladığından beri onları esir alan "kutular" gittikçe daha da kaliteli ürünler vermeye başlamıştır. Artık diziler sinemanın yerini ciddi biçimde almaya başlamışken beyazperdenin kendine yeni çözümler araması şart olmuştur. Ancak şimdi bu sorunların tespiti ya da sinema için öneriler yerine 2016'nın en iyi dizilerine göz gezdilerim.
Lucifer
Şeytan tatile çıktı. Evet bu size bir savaş şifresi gibi gelebilir ancak dizinin herhangi bir özel askeri çıkartmayla ilgisi yok. O genel olarak dünya üzerindeki kadim savaştan, insan ile şeytanın mücadelesinden ortaya çıkmıştır. Ancak şeytan daha sonra Los Angeles tatiline ara vererek polis departmanına girmeye karar verir. Henüz 13 bölümünü tamamlamış ve Eylül'de ikinci sezonuna başlayacak dizi bazılarına göre klişelerle dolu olsa da yılın en iyi dizileri arasına girmiş bulunmakta.
DC Comics sinemada kazandığı paraları TV ekranlarında katlamak için bir süredir dizi piyasasında aktif. Arrow ve Flash gibi dizilere imza atan yapım şirketi bu sene de Legends of Tomorrow isimli bir süper kahraman dizisi ile adını duyurdu. Sinemada olduğu gibi burada da ciddi seyirci kitlelerini ekranlara taşıyan yapımcıların sırtı muhtemelen uzun süre yere gelmeyecek. Ancak bu sefer tek bir süper kahraman hikayesinden ziyade bolca süper kahramanın öyküsünü anlatan film geniş kadrolu sinema filmlerini TV dizilerine taşıma hedefinde gibi görünüyor.
Son yıllarda vampir-zombi temalı yapımlar oldukça popülerleşti. Dünyanın en büyük sinemacıları ve televizyoncuları da bu temayı olabildiğince orjinalleştirmeye çalışıyorlar. Yani klasik Dracula hikayeleri artık geçmişte kaldı. Preacher ise belirli aksiyon öğelerini içinde bulundursa da öz olarak bir dini arayış hikayesini seyirciye sunuyor. Yerli seyirci için belki çok çekici olmayabilir ancak Hıristiyan çoğunlukta olan ya da Hıristiyan ritüellerine meraklı seyirciler için yılın vazgeçilmezi olacak düzeyde bir yapım.
Beowulf: Return to the Shieldlands
Bir "mini-TV dizisi" olan Beowulf, bir İngiliz destanıdır. Yerel bir destanın yanında yarattığı atmosfer Beowulf destanından bihaber olan seyirciyi bile etkileyecek düzeydedir. Zaten bu tarz destan veya mitolojik öyküler aslına bağlı olmaktan çok oluşturduğu evren ile insanları etkilemektedir. Beowulf: Return to the Shieldlands da öteki destan öyküleri gibi birçok defa sinemaya uyarlansa da TV ekranlarında pek görmediğimiz bir yapım. İnsanlığın ortak değerleri olan destanları modern olanaklarla tekrar tekrar izlemekten herhalde usanmayacağız.
Senenin en iyi korku yapımlarından olan Outcast, Walking Dead ile bir zombi ekolü oluşturan Robert Kirkman'ın elinden çıkıyor. Bedeni çok küçük yaşlarda şeytan tarafından ele geçirilen karakterin normal insanlar gibi yaşamaya çalışmasını konu edinen dizi hikayesini, yine belli alanlarda Hıristiyanlığa dayıyor. Birçok seyirciyi daha ilk bölümden etkisi altına alsa da ilk sezonunun ortalarına doğru çekicilik anlamında düşüşe geçen dizi henüz final yapmamıştır. İlerleyen bölümlere karşı merağını taze tutan seyircilerin yanında diziyi yarıda bırakmış bir kitle de mevcuttur. Umarız dizi, 2017'de çıkacak ikinci sezonu ile kaybettiği kitleyi geri kazanır.
Van Helsing
Dracula'nın yaratıcısı Bram Stoker ile tanıdığımız vampir avcısı Van Helsing karakteri ile bağıntılo olan dizi, şu sıralar revaçta olan bir yönelimi benimsemiş durumda, kadın hikayeleri. Vampirler dünya üzerinde hükümlerini sürerken efsanevi vampir avcısının kızı Vanessa Helsing, babasından aldığı mirası devam ettirmede karaklıdır. Daha önce 2004 yılında bireysel hikayesini beyazperdede izledeğimiz Van Helsing, şimdi de kızı sayesinde TV ekranlarının yeni gözdelerinden olmayı başardı. Dizinin gelecek sezon tarihi henüz netleşmese de fantastik hikaye hayranlarının merakla müjdeli haberi beklediğni söyleyebiliriz.
AHMET TOĞAÇ