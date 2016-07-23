2016'nın en iyi 6 dizisi

60'lardan beri dünyada ve 70'lerin ortasıyla Türkiye'de yaygınlaşan TV, yeni hikaye anlatıcılığın gözdesi olmuştur. İnsanların evine girmeye başladığından beri onları esir alan "kutular" gittikçe daha da kaliteli ürünler vermeye başlamıştır. Artık diziler sinemanın yerini ciddi biçimde almaya başlamışken beyazperdenin kendine yeni çözümler araması şart olmuştur. Ancak şimdi bu sorunların tespiti ya da sinema için öneriler yerine 2016'nın en iyi dizilerine göz gezdilerim.





Lucifer

Şeytan tatile çıktı. Evet bu size bir savaş şifresi gibi gelebilir ancak dizinin herhangi bir özel askeri çıkartmayla ilgisi yok. O genel olarak dünya üzerindeki kadim savaştan, insan ile şeytanın mücadelesinden ortaya çıkmıştır. Ancak şeytan daha sonra Los Angeles tatiline ara vererek polis departmanına girmeye karar verir. Henüz 13 bölümünü tamamlamış ve Eylül'de ikinci sezonuna başlayacak dizi bazılarına göre klişelerle dolu olsa da yılın en iyi dizileri arasına girmiş bulunmakta.





Legends of Tomorrow

DC Comics sinemada kazandığı paraları TV ekranlarında katlamak için bir süredir dizi piyasasında aktif. Arrow ve Flash gibi dizilere imza atan yapım şirketi bu sene de Legends of Tomorrow isimli bir süper kahraman dizisi ile adını duyurdu. Sinemada olduğu gibi burada da ciddi seyirci kitlelerini ekranlara taşıyan yapımcıların sırtı muhtemelen uzun süre yere gelmeyecek. Ancak bu sefer tek bir süper kahraman hikayesinden ziyade bolca süper kahramanın öyküsünü anlatan film geniş kadrolu sinema filmlerini TV dizilerine taşıma hedefinde gibi görünüyor.





Preacher

Son yıllarda vampir-zombi temalı yapımlar oldukça popülerleşti. Dünyanın en büyük sinemacıları ve televizyoncuları da bu temayı olabildiğince orjinalleştirmeye çalışıyorlar. Yani klasik Dracula hikayeleri artık geçmişte kaldı. Preacher ise belirli aksiyon öğelerini içinde bulundursa da öz olarak bir dini arayış hikayesini seyirciye sunuyor. Yerli seyirci için belki çok çekici olmayabilir ancak Hıristiyan çoğunlukta olan ya da Hıristiyan ritüellerine meraklı seyirciler için yılın vazgeçilmezi olacak düzeyde bir yapım.





Beowulf: Return to the Shieldlands

Bir "mini-TV dizisi" olan Beowulf, bir İngiliz destanıdır. Yerel bir destanın yanında yarattığı atmosfer Beowulf destanından bihaber olan seyirciyi bile etkileyecek düzeydedir. Zaten bu tarz destan veya mitolojik öyküler aslına bağlı olmaktan çok oluşturduğu evren ile insanları etkilemektedir. Beowulf: Return to the Shieldlands da öteki destan öyküleri gibi birçok defa sinemaya uyarlansa da TV ekranlarında pek görmediğimiz bir yapım. İnsanlığın ortak değerleri olan destanları modern olanaklarla tekrar tekrar izlemekten herhalde usanmayacağız. Bir "mini-TV dizisi" olan Beowulf, bir İngiliz destanıdır. Yerel bir destanın yanında yarattığı atmosfer Beowulf destanından bihaber olan seyirciyi bile etkileyecek düzeydedir. Zaten bu tarz destan veya mitolojik öyküler aslına bağlı olmaktan çok oluşturduğu evren ile insanları etkilemektedir. Beowulf: Return to the Shieldlands da öteki destan öyküleri gibi birçok defa sinemaya uyarlansa da TV ekranlarında pek görmediğimiz bir yapım. İnsanlığın ortak değerleri olan destanları modern olanaklarla tekrar tekrar izlemekten herhalde usanmayacağız.



