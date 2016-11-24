Bu yılın da Kasım ve Aralık aylarında Amerika'dan gelen soğuk sinema havasıyla kendimize geleceğimiz artık kesin. Birçok popüler ve bağımsız film, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu aylarda vizyona girmeye hazırlanıyor. ABD'nin verimli bir şekilde geçirdiği aralık aylarının özellikle ödül törenleri ve film festivallerinde enfes şeylerle karşılaşabileceğimiz izlenimini veriyor. 2016'nın son ayına girerken takip etmeniz gereken birkaç filmi derledik.
24 Kasım 2016 09:54
2016'nın geri kalan günlerinde bu filmleri konuşacağız
Kasım ayını bitirmek üzereyken, film sektörü hız kesmiyor. Türkiye'ye geç gelecek olsa da, önümüzdeki aylarda hangi filmleri ödül törenlerinde göreceğimizi düşünmekte yarar var.
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Vizyondaki Filmler
- Ziyaretçiler: Gece Avı
- Pervane
- Phantom Thread
- Direniş Karatay
- Küçük Kahramanlar
- Locman
- Gringo
- Vicdan Ağacı
- Mekânlar ve Yüzler
- Mahalle
- Kızıl Serçe
- Ailecek Şaşkınız
- Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın
- Melez
- Uğur Böceği
- Savaştan Sonra
- Görevimiz Tatil
- Beni Adınla Çağır
- Alem-i Cin
- Samson
- The Florida Project
- All the Money in the World
- Tavşan Peter
- Hadi Be Oğlum
- Black Panther
- Ben, Tonya
- Mutlu Canavar Ailesi
- Sofra Sırları
- Antep Fıstığı
- Kapıdaki Sır
- Suyun Sesi
- Güzel Adam Süreyya
- Özgürlüğün Elli Tonu
- Kayhan
- Cebimdeki Yabancı
- Paramparça
- En Karanlık Saat
- Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri
- Labirent: Son İsyan
- Ayı Kardeşler: Fantastik Dünyalar
- Ölümlü Dünya
- Sevgisiz
- Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?
- Coco
- The Post
- Deliha 2
- Daha
- Bobi: Dikenlerin Gücü Adına!
- Loving Vincent
- Aile Arasında
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