24 Kasım 2016 09:54 2016'nın geri kalan günlerinde bu filmleri konuşacağız Kasım ayını bitirmek üzereyken, film sektörü hız kesmiyor. Türkiye'ye geç gelecek olsa da, önümüzdeki aylarda hangi filmleri ödül törenlerinde göreceğimizi düşünmekte yarar var.

Bu yılın da Kasım ve Aralık aylarında Amerika'dan gelen soğuk sinema havasıyla kendimize geleceğimiz artık kesin. Birçok popüler ve bağımsız film, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu aylarda vizyona girmeye hazırlanıyor. ABD'nin verimli bir şekilde geçirdiği aralık aylarının özellikle ödül törenleri ve film festivallerinde enfes şeylerle karşılaşabileceğimiz izlenimini veriyor. 2016'nın son ayına girerken takip etmeniz gereken birkaç filmi derledik.









Passengers









Jennifer Lawrence ve Chris Pratt baş rolde. İkili, 120 yıllık bir uzay yolculuğuna birlikte çıkıyor. Film, konusuyla şimdiden çok fazla dikkat çekti. Türkiye'ye 2017'de geleceğinibiliyoruz ve rahatlıkla söyleyebiliriz ki, 2017'nin en çok konuşulan filmlerinden birisi olacağı şimdiden kesin.

La La Land











La La Land, Mynet Sinema'da çok bahsettiğimiz filmlerden birisi oldu bu yıl. 2014'te Whiplash ile sinemada müzikal deneyler yapmaya başlamıştı. Whiplash'in başarısı, daha sonra yapmak istediklerine büyük bir imkan sağladı. Chazelle, bu yıl da La La Land ile müzikal bir yolculuğa çıkartıyor izleyenleri. Ryan Gosling ve Emma Stone, filmde bir araya gelip harika bir işe imza atıyor bu arada. La La Land'in yankısı devam edecek.









Allied











Robert Zemeckis, beyaz perdeye tarihi taşımak konusunda bir hayli başarılı. Forrest Gump, The Walk gibi birçok filmde imzası var ve hepsinin ortak noktası yakın tarihten kesitler sunmak. Allied da öyle. İkinci Dünya Savaşı sırasında bir Amerikalı dedektifin peşine takılıyor. Marion Cotillard ve Brad Pitt birlikte, enfes bir filmde. Bu arada, bu ikilinin hakkında bu yıl çıkan dedikoduları da unutmayalım.









Patriots Day











Peter Berg ve Mark Wahlberg, Amerika'daki "kahramancılık" kültürünü eleştirilerinin odağı yapıyor. 2013 Boston Maratonu'ndaki bombalı saldırıları konu edinen film, saldırıların korkunççluğunu da gün yüzüne çıkartıyor. JK Simmons, John Goodman, Kevin Bacon ve Melissa Benoist de kadroda.









Jackie











Pablo Larrain'in deneysel biyografisi Jackie'yi şu ana kadar duymadıysanız, bir filmsever olarak kesinlikle göz atmanız gerek. Natalie Portman'ın kariyerindeki en iyi performansı bu filmde sergilediği söyleniyor. Ancak yine de ne söylersek söyleyelim, bu harika ikilinin başardıklarını anlatmada ve sizi filme hazırlamada yetersiz kalabilir. John F. Kennedy'nin ölümünün ardından eşi Jacqueline Kennedy neler yaşamış olabilir?









Fences









Denzel Washington, tekrar yönetmenlik koltuğuna oturuyor ve August Ferguson'un sevilen oyunu Fences'ı yönetiyor. Denzel Washington'u seviyorsanız izleyin, dönem filmlerini seviyorsanız izleyin, Amerika tarihine meraklıysanız izleyin... Fences'ı izlemek için çok neden var. 1950'lerde yaşayan bir siyahi ailenin başından geçenleri, oturmuş bir dille ortaya koyuyor.









Rules Don't Apply









Warren Beatty'nin senaryosunu yazıp yönetmenliğini de üstlendiği filmde Lily Collins ve Haley Bennett başrollerde. Geleneksellikten uzak bir tarzda gelişen aşk hikayesinin içinde yetenekli bir aktris, onun sorumluluk sahibi şoförü ve patronlarının öyküsü anlatılıyor. İlginç bir sinema deneyimi Rules Don't Apply.