2016'nın gişe şampiyonları

Her film izlenmek ister. Çünkü sinema, muhatabı için yapılır. Bir filmi kimse izlemeyecekse o filmin var olmasına hiçbir anlam ifade etmez. Bu şartlar altında sinemaya ne kadar sanatsal bakarsanız bakın gişe rakamları bu işin yapımını bağlayacaktır. 2016’nın sonlanmasına birkaç gün kala da bu senenin gişe haberlerini sizin için derledik. Ancak burada direkt olarak dünya çapındaki hasılatı paylaşmanın pek de etkili olmayacağını düşündük. O yüzden filmlerin Türkiye vizyonu ile dünya çapındaki izleyici oranlarını karşılaştırmalı biçimde size sunacağız.





Dağ 2

2016’nın en çok ses getiren yapımlarından biri olan Dağ 2, yerli ve yabancı yapımları arasında şu an Türkiye gişesinde başı çeken film. 4 Kasım’da vizyona giren film gişedeki 7. haftasını geçiriyor. Bu süre zarfında iki buçuk milyondan fazla seyirciyi sinema salonlarına çekmiştir. Serinin 2012 yapımlı bir önceki filminin 14 haftada sadece 300 bin kişiye ulaşmış olduğu düşünüldüğünde bu, takdir edilesi bir başarı. Tabi filmin bu gişe başarısında, ülkede yaşanan olaylar ve filmin pazarlamasındaki değişimler en az filmin yaratıcı ekibindeki düzenlemeler kadar etkili olmuştur. Belki de dış etmenler, filmi kendisinin bile beklemediği bir noktaya taşımıştır. Ayrıca filmin bütçesinin 170 bin liradan 1 milyon 700 bin liraya çıkartılmış olması da gişe rakamlarındaki sıçramada pay sahibidir.





Kardeşim Benim

Milliyetçi duyguları harekete geçiren bir filmden sonra aşk-dostluk temalı bir dramatik komedinin gişede karşımıza çıkmasına şaşırmamak gerekir. Ne de olsa sadece son dönemlerde değil, her dönemde tutacak bir konudur bu. Kardeşim Benim de bu konuyu “yakışıklı erkekler ve güzel kadınlarla” bezeyerek filmin albenisini bir kat daha artırıyor. 2016 Ocak’ın ortasında 462 salonda görücüye çıkan film 25 Şubat’a geldiğinde yalnızca 33 salonda gösteriliyordu. Bu haftadan sonra tek tük salonda gösterim şansı bulan film, toplam 26 hafta boyunca Türkiye’nin belli yerlerinde gösterildi. Ancak bu gösterimleri çok geniş çaplı düşünmeyin. Çünkü 26 haftanın 14’ünde bir, 3’ünde de sadece iki salonda gösteriliyordu. Ancak toplamda 2 milyon kişiyi sinemaya çekerek 2016’nın ikincisi olmayı başardı.





Dedemin Fişi

Televizyondan sinemaya uyarlanan birçok yapıma şahit olmaktayız. Bu film ise onlardan farklı olarak, son zamanlarda BKM’nin kullandığı bir taktik üzerine, TV şovundan tanıdığımız oyunculardan bir “uzun metraj skeç” hazırlama eğiliminde. Komedinin genele yayıldığı filmlerden çok küçük “gag”larla güldüren komedi filmleri, zaten Türk sinemasının son yıllardaki komedi üslubu haline gelmiş durumda. Tanınmış oyuncular ve başarılı espriler ile Dedemin Fişi, 2016’da 2 milyon izleyiciyi geçen üçüncü ve son film oluyor. Kardeşim Benim’den bir hafta sonra vizyona giren film, ondan yalnızca 45 bin kişiyi daha az sinema salonlarına davet edebildi. Bu da yapımcıya yaklaşık olarak 150 bin liraya mal oldu.





Batman v Superman: Adaletin Şafağı

Korku ve aksiyon filmleri, onlarca yıl boyunca hiç durmadan seri film çıkartabilirler. İki kahramanın birleşme öykülerini anlatan bu yapımı da ister bir devam filmi ister bağımsız bir hikaye olarak düşünebilirsiniz. Konu bulamıyorlar, o yüzden bu kaçamak yollara girdiler gibi bir düşünce geliştirmeyin. Çünkü sinemada ilk süper kahraman çıktığı günden beri bu iş bu tarzda yapılıyor. Türkiye gişe sıralamasında 4. film olan Osman Pazarlama’nın bir altında kalan film, 2016’da dünya çapında en çok izlenen 6. film olmuştur. Aynı zamanda Türkiye’de bu senenin en çok izlenen yabancı filmi olma özelliğini de taşımaktadır. Dünya çapındaki hasılatı 873 milyon doları bulmuştur.





Buz Devri 5: Büyük Çarpışma

Muhtemelen bu sene çocukların en çok merak ettiği film Buz Devri 5 olmuştur. Temmuz’un ortasında Türkiye’de vizyona giren film, 1 buçuk milyona yakın seyirciyi salonlara taşımıştır. Ica Age, Türkiye hasılatlarında tarihinin en iyi üçüncü gişesini yaparken filmin ABD gişesi, tam bir hüsran ile sonuçlandı. 160 milyon dolar ile bir önceki filmin başarısız olduğu söyleniyordu ama serinin beşinci filmi ABD’de yalnızca 64 milyon dolarlık bir gişe yaptı. 350 milyon doları yaklaşan yurt dışı satışı olmasa film konu edindiği buzullar gibi eriyecek ve batacaktı.





Captain America: Civil War

Yılın en çok beklenen filmlerinden biri olan Kaptan Amerika serisinin de üçüncü filmi olan “Civil War” 2016’nın en iyisi oldu, en azından dünya çapındaki gişesi bakımında. Türkiye’de 1 milyon 160 bini bulan seyirci sayısı ile 15 milyon dolara yakın hasılat elde eden film, dünya çapındaki gösterimlerinde 1 milyar doları aşkın kazanç elde etti. 250 milyon dolarlık bütçesi düşünüldüğünde yalnızca gişeden 900 milyon dolara yakın bir kar elde eden filmin ve tabi ki yapımcı Marvel’in inanılmaz hayaller kurduğu bir gerçektir.



AHMET TOĞAÇ