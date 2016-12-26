2016'nın Sineması: Dolu Dolu Sinemayla Geçen Bir Yılda Mynet Sinema Neleri Konuştu?

Nice ölümlere, nice doğumlara, nice mutluluklara ve nedense biraz fazla hüzne sahne oldu 2016, hepimizi çoğunlukla şahit olmak istemeyeceğimiz şeylere şahit etti. Ama yine de, kültür sanatla dolu bir yıldı. Gülümseyerek hatırlayacağımız şeyler gördük, epey sinema konuştuk; içimizi burkan şeyler konuşmaktan arta kalan vakitlerimizde. Şimdi sıra, bu yılı şöyle bir toparlamaya geldi. 2016'yı klasörleyip kitaplığın en üst rafına yerleştirmek için gün sayarken, bu yıl Mynet Sinema olarak en çok konuştuğumuz konuları şöyle bir hatırlayalım istedik. Biz bu yıl neler izledik, nelere güldük veya hüzünlendik, hangi filmler en güzel haberlerle kapımızı çaldı hatırlamak istiyoruz. Kronolojik ya da popülerliğe bağlı bir sıra gütmeden, bizim için en mühim olabilecek konuları bir araya getirdik. Buyursunlar.
#Oscars ödülleriyle ilgili canlı anlatımımız burada sona eriyor. Biz Leo'nun ödülü alışını kutlamaya gidiyoruz. pic.twitter.com/Lb6jUhVu6M— Mynet Sinema (@MynetSinema) 29 Şubat 2016
Yalan yok, gözümüz ta en başından beri Leonardo DiCaprio'nun üzerindeydi. Acaba oyuncu, defalarca rüştünü ispat etmiş olmasına rağmen kazanamadığı Oscar'a 2016'da kavuşabilecek miydi? Nitekim kavuştu!
Oxford, yılın kelimesi olarak İngilizce "gerçek sonrası" anlamına gelen "post-truth"u seçti bu yıl. Oysa biz, eğer bir sinema kelimesi seçmemiz gerekse "Beyazlaştırma" anlamında çevirebileceğimiz "Whitewashing"i seçerdik. Film sektöründe, Hollywood'un etnik, kültürel, fiziksel farklılıkları dikkate almadan oyuncu seçmesi gibi bir karşılığı olan bu kelimeyi öncelikle Scarlett Johansson'un Kabuktaki Hayalet filmindeki rolüyle, daha sonra Doktor Strange'teki Ancient One'ı Tilda Swinton'un canlandırmasıyla ve en son da Leonardo DiCaprio'nun bir filmde Mevlana'yı canlandıracağıyla ilgili iddiaların ortaya çıkmasıyla kullandık. O kadar sık kullandık ki, 2017'de de sıkça kullanacağımızdan emin olarak giriyoruz yeni yıla. Yukarıdaki videoda Scarlett Johansson hakkında başlatılan tartışmayla ilgili geniş bilgiye ulaşabilirsiniz.
#Emmys Ödül Töreni'nde, @Stranger_things oyuncuları @jimmykimmel ile sandviç dağıttı :) pic.twitter.com/KKG3c3wNGI— Mynet Sinema (@MynetSinema) 19 Eylül 2016
Kendileri Emmy Ödülleri'nde sandviç dağıtmakla kalmadı, bir de enfes bir Uptown Funk performansı gerçekleştirdi, izleyenleri kendilerine hayran bırakarak!
Mynet Sinema'nın Yeni Arkadaşı: TINQ!
Selamlar @Tinqco, Cadılar Bayramı kostüm yarışmanıza katılmak istedik. Olmuş mu? @netflixturkiye pic.twitter.com/LeOJvqDdQ5— Mynet Sinema (@MynetSinema) 2 Kasım 2016
2016'nın gündemi sinema için epey çalkantılı geçerken biz, bir de arkadaş edindik. TINQ ile tanıştık. Mobil uygulamanın kullanıcılarına filmler tavsiye ettik, arada Twitter'dan kendileriyle tatlı tatlı atıştık bile. TINQ, 2017'de de en çok kullanacağımız uygulamalardan birisi olacak.
Soyunmayan Game of Thrones Oyuncusu Kalmasın Lütfen!
Bir yanda Hillary Clinton, bir yanda Donald Trump! Hangisinin başkan olacağıyla ilgili tartışmalar sürerken, gördük ki işin içine her alandan insanlar girip görüş belirtmekten fazlasını yapıyordu. Şaşırtıcı ama, işin içinde George Clooney bile vardı! Üstelik Hillary Clinton'a destek için düzenlediği etkinlikte bilet fiyatlarının dozunu biraz fazla kaçırdığı için konuşuldu. Amerika çok acayip yer!
Avrupa ve Amerika'da tekrar ve daha gür bir sesle tartışılan eşcinsel bireylerin kültür ve sanat ürünlerinde temsili, izleyicilerin taleplerine göre de şekillenmeye başladı. Geçtiğimiz yılların en önemli filmlerinde eşcinsel karakterlere yer verildiğini gördük. Bu sene ise Frozen filminin baş karakteri Prenses Elsa'nın bir kız arkadaşı olmasını istedi animasyon filmin hayranları. Çocukların eşcinsellikte herhangi bir yanlışlık bulunmadığını erken bir yaşta anlamalarını sağlayabilmek için bu gibi yapımların da eşcinsel kahramanlara yer vermesi gerektiğini ifade etti Twitter kullanıcıları. Disney'den henüz bir açıklama yok. Hayatın her alanında, her yaşta, her ortamda eşcinsel bireylerin görünürlüğünün artması gerektiğini, bu Twitter kampanyasıyla birlikte tekrar hatırladık. Ne güzel de oldu.
Tutmayın Bizi, Bir Bölüm Daha İzleyeceğiz: Netflix, Türkiye'de!
@reedhastings : Internet televizyonunun gelenekselden farkı ne zaman neyi isterseniz yüksek kalitede sunması. @netflixturkiye pic.twitter.com/3hYaRjCLfg— Mynet Sinema (@MynetSinema) 22 Eylül 2016
Star Wars serisinin ilk fragmanını gördük:
İzleyerek büyüdüğümüz çizgi dizileri hatırladık:
Annelerimizin, babaannelerimizin neden izlediğine o dönem anlam veremediğimiz pembe dizileri anımsadık:
Türk sinemasının en güzel kadınlarına bir daha baktık: