2016'nın Sineması: Dolu Dolu Sinemayla Geçen Bir Yılda Mynet Sinema Neleri Konuştu?

Nice ölümlere, nice doğumlara, nice mutluluklara ve nedense biraz fazla hüzne sahne oldu 2016, hepimizi çoğunlukla şahit olmak istemeyeceğimiz şeylere şahit etti. Ama yine de, kültür sanatla dolu bir yıldı. Gülümseyerek hatırlayacağımız şeyler gördük, epey sinema konuştuk; içimizi burkan şeyler konuşmaktan arta kalan vakitlerimizde. Şimdi sıra, bu yılı şöyle bir toparlamaya geldi. 2016'yı klasörleyip kitaplığın en üst rafına yerleştirmek için gün sayarken, bu yıl Mynet Sinema olarak en çok konuştuğumuz konuları şöyle bir hatırlayalım istedik. Biz bu yıl neler izledik, nelere güldük veya hüzünlendik, hangi filmler en güzel haberlerle kapımızı çaldı hatırlamak istiyoruz. Kronolojik ya da popülerliğe bağlı bir sıra gütmeden, bizim için en mühim olabilecek konuları bir araya getirdik. Buyursunlar.



















Oscar Ödülleri: Oscar Leo'nun, Mustang Bizim Değil!









#Oscars ödülleriyle ilgili canlı anlatımımız burada sona eriyor. Biz Leo'nun ödülü alışını kutlamaya gidiyoruz. pic.twitter.com/Lb6jUhVu6M — Mynet Sinema (@MynetSinema) 29 Şubat 2016







Yalan yok, gözümüz ta en başından beri Leonardo DiCaprio'nun üzerindeydi. Acaba oyuncu, defalarca rüştünü ispat etmiş olmasına rağmen kazanamadığı Oscar'a 2016'da kavuşabilecek miydi? Nitekim kavuştu!

Bizim için Oscar'ın en çok tartışılan konularından biri de Mustang'ti. Fransa adına En İyi Dilde Yabancı Film Oscar Adayı olan yapım, ödülü kazanmasa da Türkiye'ye bir nevi ders verdi. Zira biz, bu filmin bizim adımıza yarışmasını istememiştik! Yani biz izleyiciler isterdik elbette ama, yetkililerimiz istememişti.













Yılın Sinema Sözcüğü: Beyazlaştırma (Whitewashing)









Oxford, yılın kelimesi olarak İngilizce "gerçek sonrası" anlamına gelen "post-truth"u seçti bu yıl. Oysa biz, eğer bir sinema kelimesi seçmemiz gerekse "Beyazlaştırma" anlamında çevirebileceğimiz "Whitewashing"i seçerdik. Film sektöründe, Hollywood'un etnik, kültürel, fiziksel farklılıkları dikkate almadan oyuncu seçmesi gibi bir karşılığı olan bu kelimeyi öncelikle Scarlett Johansson'un Kabuktaki Hayalet filmindeki rolüyle, daha sonra Doktor Strange'teki Ancient One'ı Tilda Swinton'un canlandırmasıyla ve en son da Leonardo DiCaprio'nun bir filmde Mevlana'yı canlandıracağıyla ilgili iddiaların ortaya çıkmasıyla kullandık. O kadar sık kullandık ki, 2017'de de sıkça kullanacağımızdan emin olarak giriyoruz yeni yıla. Yukarıdaki videoda Scarlett Johansson hakkında başlatılan tartışmayla ilgili geniş bilgiye ulaşabilirsiniz.











Oxford, yılın kelimesi olarak İngilizce "gerçek sonrası" anlamına gelen "post-truth"u seçti bu yıl. Oysa biz, eğer bir sinema kelimesi seçmemiz gerekse "Beyazlaştırma" anlamında çevirebileceğimiz "Whitewashing"i seçerdik. Film sektöründe, Hollywood'un etnik, kültürel, fiziksel farklılıkları dikkate almadan oyuncu seçmesi gibi bir karşılığı olan bu kelimeyi önceliklefilmindeki rolüyle, daha sonrave en son da Leonardo DiCaprio'nun bir filmde Mevlana'yı canlandıracağıyla ilgili iddiaların ortaya çıkmasıyla kullandık. O kadar sık kullandık ki, 2017'de de sıkça kullanacağımızdan emin olarak giriyoruz yeni yıla. Yukarıdaki videoda Scarlett Johansson hakkında başlatılan tartışmayla ilgili geniş bilgiye ulaşabilirsiniz.

Stranger Things Hayatımıza Öyle Bir Girdi Ki!











Kendimizi eve ya da ofise kapatıp -biraz da karanlıktan korkarak- izledik Netflix'in yeni dizisi Stranger Things'i! Biz bu diziye bayıldık, oyuncularını apayrı sevdik.

Lena Headey, vücut dublörü kullandığı için eleştirildi, Emilia Clarke vücut dublörü istemedi, neden karakterlerin öldüğüyle ilgili açıklamalara şahit olduk ve daha bir sürü şey! Her hafta Game of Thrones konuşabilmek için bir nedenimiz vardı bu yıl da!











Game of Thrones, 2016'da da ortalığı birbirine kattı. Yine çıplaklığın bolca karşımıza çıktığı, ölümlerin azalmadığı dizide olanlar oldu., neden karakterlerin öldüğüyle ilgili açıklamalara şahit olduk ve daha bir sürü şey! Her hafta Game of Thrones konuşabilmek için bir nedenimiz vardı bu yıl da!

ABD Seçimleri: Uygunsuz Miktarda Paralar, Koltuğu Kovalar!













Bir yanda Hillary Clinton, bir yanda Donald Trump! Hangisinin başkan olacağıyla ilgili tartışmalar sürerken, gördük ki işin içine her alandan insanlar girip görüş belirtmekten fazlasını yapıyordu. Şaşırtıcı ama, işin içinde George Clooney bile vardı! Üstelik Hillary Clinton'a destek için düzenlediği etkinlikte bilet fiyatlarının dozunu biraz fazla kaçırdığı için konuşuldu. Amerika çok acayip yer!

















Eşcinsel Görünürlüğü Sinemada da Arttı











Avrupa ve Amerika'da tekrar ve daha gür bir sesle tartışılan eşcinsel bireylerin kültür ve sanat ürünlerinde temsili, izleyicilerin taleplerine göre de şekillenmeye başladı. Geçtiğimiz yılların en önemli filmlerinde eşcinsel karakterlere yer verildiğini gördük. Bu sene ise Frozen filminin baş karakteri Prenses Elsa'nın bir kız arkadaşı olmasını istedi animasyon filmin hayranları. Çocukların eşcinsellikte herhangi bir yanlışlık bulunmadığını erken bir yaşta anlamalarını sağlayabilmek için bu gibi yapımların da eşcinsel kahramanlara yer vermesi gerektiğini ifade etti Twitter kullanıcıları. Disney'den henüz bir açıklama yok. Hayatın her alanında, her yaşta, her ortamda eşcinsel bireylerin görünürlüğünün artması gerektiğini, bu Twitter kampanyasıyla birlikte tekrar hatırladık. Ne güzel de oldu.













Tutmayın Bizi, Bir Bölüm Daha İzleyeceğiz: Netflix, Türkiye'de!





@reedhastings : Internet televizyonunun gelenekselden farkı ne zaman neyi isterseniz yüksek kalitede sunması. @netflixturkiye pic.twitter.com/3hYaRjCLfg — Mynet Sinema (@MynetSinema) 22 Eylül 2016



Avrupa ve Amerika'da tekrar ve daha gür bir sesle tartışılan eşcinsel bireylerin kültür ve sanat ürünlerinde temsili, izleyicilerin taleplerine göre de şekillenmeye başladı. Geçtiğimiz yılların en önemli filmlerinde eşcinsel karakterlere yer verildiğini gördük. Bu sene ise Frozen filminin baş karakterianimasyon filmin hayranları. Çocukların eşcinsellikte herhangi bir yanlışlık bulunmadığını erken bir yaşta anlamalarını sağlayabilmek için bu gibi yapımların da eşcinsel kahramanlara yer vermesi gerektiğini ifade etti Twitter kullanıcıları. Disney'den henüz bir açıklama yok. Hayatın her alanında, her yaşta, her ortamda eşcinsel bireylerin görünürlüğünün artması gerektiğini, bu Twitter kampanyasıyla birlikte tekrar hatırladık. Ne güzel de oldu.







Netflix'e gömülüp "Bir bölüm daha izleyeyim gerçekten bu son!" diyor kendi kendine. Fakat o Black Mirror neydi öyle...













Peki Başka Neler Yaptık?









Facebook sayfamızda epey eğlendik aslında, birçok güzel videoyla biraz eğlenmek, biraz geçmişi hatıramak istedik. Sizinle, Facebook videolarımızda da buluştuk. En sevdiğimiz ve bizi en çok gülümseten yerli dizileri hatırladık:











Star Wars serisinin ilk fragmanını gördük:









Cem Yılmaz'la güldük:











İzleyerek büyüdüğümüz çizgi dizileri hatırladık:















Annelerimizin, babaannelerimizin neden izlediğine o dönem anlam veremediğimiz pembe dizileri anımsadık:











Türk sinemasının en güzel kadınlarına bir daha baktık:











Alan Rickman'sız, Levent Kırca'sız, Erdal Tosun'suz, Zsa Zsa Gabor'suz, Gene Wilder'sız, Anton Yelchin'siz ve daha pek çok ünlü oyuncuyu bir daha izleyemeyeceğimiz bir beyaz perdeye alışmaya çalıştık en çok da...







Mynet Sinema 2016'dan daha huzurlu, daha keyifli, daha eğlenceli, mutluluğunuzun daim olacağı, acı kayıplarla sınanmayacağımız, çok güzel filmler izleyeceğimiz bir yıl olmasını diliyor 2017'nin.

Önümüzdeki yıl için, peşinen, iyi seyirler! İzleyerek büyüdüğümüz çizgi dizileri hatırladık:Annelerimizin, babaannelerimizin neden izlediğine o dönem anlam veremediğimiz pembe dizileri anımsadık:Türk sinemasının en güzel kadınlarına bir daha baktık: Gazetelerde ilk kez dizi dizi öyküler yayınlayanlara sorsanız, acaba bu işlerin buraya kadar geleceğini tahmin ederler miydi? İnternet üzerinden film, dizi ve belgesel izleme imkanı sunan Netflix, Ocak ayında Türkiye'de erişime açıldı. Eylül ayında ise güzel bir lansmanla Türkiye'ye tam anlamıyla adım attı. Netflix CEO'su Reed Hastings'in de katıldığı basın toplantısı, oldukça keyifli geçti ve epey iyi haberler aldık. Şu sıralar tüm ekip,'e gömülüp "Bir bölüm daha izleyeyim gerçekten bu son!" diyor kendi kendine. Fakat o Black Mirror neydi öyle...











Gecenin bir yarısı Oscar Ödülleri hakkında anlık bilgi verebilmek için bir araya gelen ekip üyeleri, saatler önceden "Leonardo bu sene de kazanmazsa artık bıraksın 'yeter' desin!" demeye başlamıştı bile. Bu yılın bizim için en keyifle attığımız tweetlerinden birisi şuydu:Kendileri Emmy Ödülleri'nde sandviç dağıtmakla kalmadı, bir de enfes bir Uptown Funk performansı gerçekleştirdi, izleyenleri kendilerine hayran bırakarak!2016'nın gündemi sinema için epey çalkantılı geçerken biz, bir de arkadaş edindik.Mobil uygulamanın kullanıcılarına filmler tavsiye ettik, arada Twitter'dan kendileriyle tatlı tatlı atıştık bile. TINQ, 2017'de de en çok kullanacağımız uygulamalardan birisi olacak.