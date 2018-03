2017 yılının en iyi filmleri

Sinemayı sıkı takip eden film severlerin kaçırmak istemeyeceği birçok yapımla dolu bir yıl oldu. Aralarından seçim yapmak çok zor olsa da, işte 2017 yılı içinde öne çıkan en iyi filmler listemiz!

1. Yaşamın Kıyısında

Orjinal adı Manchester by the Sea olan 2017 yapımı filmin senaristliğini New York Çeteleri filmi ile tanıdığımız Kenneth Lonerhan üstleniyor. Film aslında ABD ve diğer ülkelerde çıktığı zamanlarda gösterime girdi. Fakat ülkemizdeki vizyon tarihi seneye sarkmış durumda. Oldukça iddialı bir yapım olan Yaşamın Kıyısında, gösterime girdiği andan itibaren oldukça büyük övgüler almayı başardı. Filmin başrolünde son zamanlarda parlak kariyeri ile yükselen başarılı oyuncu Casey Affleck var. Affleck'e Michelle Williams, Gretchen Mol, Kyle Chandler ve Lucas Hedges gibi yetenekli oyuncular eşlik ediyor. Beş ayrı dalda Altın Küre'ye aday olan filmin konusu ise, Lee Chandler isminde elektrik, tesisat ve kapıcılık gibi basit işlerle uğraşan ve tek odalı bir evde yalnız yaşayan karakterimizin, doğduğu şehirden beklemediği bir telefon alması ile başlıyor. Abisinin kalp hastası olduğunu ve iyi bir durumda olmadığını haber alan Chandler için olaylar yıllardır uğramadığı şehirde şekillenmeye başlıyor.

2. Lion

10 Şubat 2017 yılında yurt dışında, 19 Ocak'ta da ülkemizde vizyona girmiş olan Lion filminin başrolünde tanıdık bir ismi görüyoruz. 2008 yılında Slumdog Millionaire ile yıldızı parlayan Dev Patel'in bulunduğu film, aslında bir kitap uyarlaması. Yönetmenlik koltuğunda Garth Davis'i gördüğümüz film, yazarı Saroo Brierly olan A Long Way Home isminde bir kitaptan uyarlanmış. Vizyona girer girmez birçok eleştirmen tarafından övgüye boğulan film, başroldeki Patel'e de şimdiden bolca ödül getirmiş durumda. Filmde, içinde bulunduğu tren vagonunda uyuyakaldığı için evinden çok uzaklara sürüklenen ve Avustralyalı bir karı koca tarafından evlatlık alınan bir çocuğun öyküsü anlatılıyor. Aslen Hintli olan bu çocuk, daha sonra gerçek ailesini bulabilmek için bir mücadeleye girişiyor.

3. Moonlight

Film odak noktasına genç ve siyahi bir adamı alıyor. Bu kişinin Miami'nin hayat şartları oldukça zor olan bir kenar mahallesindeki büyüme öyküsü ve hayata tutunma çabası anlatılıyor. Ayrıca film 6 dalda da Altın Küre adaylığına sahip ve birçok ödülü de çıkar çıkmaz kazandı. Yapımın senaristliğini Barry Jenkins üstlenirken, yönetmen koltuğuna da yine kendisi oturuyor. Film bu yılın Oscar ödül töreninin parlayan yıldızlarından. Filmin başrollerinde ise Mahershala Ali, Duan Sanderson ve Shariff Earp gibi yetenekli isimler yer alıyor.

4. Logan

Geçtiğimiz aylarda vizyona giren Logan, X-Men serisinden tanıdığımız Hugh Jackman'ın hayat verdiği ölümsüz Wolverine karakterinin son hikayesini anlatıyor. Yönetmenliğini James Mangold'un yaptığı Logan, ayırca Hugh Jackman'ın Wolverine olarak son kez kamera karşısına geçişi. Wolverine rolü ile Jackman'ın yanında, yine X-Men filmlerinden tanıdığımız Profesör X rolündeki Patrick Stewart, Dafne Keen, Stephen Merchant, Body Holbrook gibi yetenekli oyuncular da rol alıyor. James Mangold'un da katkıda bulunduğu senaryo Michael Green ve James Kelly tarafından hazırlandı. Filmin konusu ise önceki Wolverine ve X-Men filmlerinden oldukça farklı bir tarzda anlatılıyor. 2024 yılında neredeyse bütün mutantların yok olduğu bir dünyada hayatta kalmaya çalışan birkaç mutanttan biri olan yaşlanmış ve gücünü kaybetmeye başlayan Logan ve alzheimer sorunları yaşayan Profesör X'in yaşadığı zorluklar ve hayatta kalma mücadelesi, filmde ayrıntılı bir biçimdeanlatılıyor. Öncekilere nazaran daha vahşi ve kanlı bir yapım olan Logan, Hugh Jackman'ı son kez Wolverine pençeleri ile görmek isteyenler için kaçırılmayacak bir yapım.

5. Trainspotting 2

Bir kült halini almış olan Trainspotting'in yayınlanmasının üzerinden geçen 21 yıl sonrasında aynı ekip filmin devamı için tekrar kamera karşısına geçtiler. İlk filmde maceralarını olağan dışı bir anlatımla izlediğimiz çetenin üyeleri, yıllar sonra tekrar bir araya geliyor. Filmin yönetmenlik koltuğunda ilk filmden hatırlayacağımız Danny Boyle bulunuyor. İlk filmde gençliklerine şahit olduğumuz Renton, Spud, Sick Boy, ve Begbie gibi karakterlerin yıllar olgunlaşmış halleri ile beyaz perdede izleyeceğiz. Filmin oyuncuları ise yine ilk filmden hatırladığımız Ewan McGregor, Ewen Bremmer, Johnny L. Miller ve Robert Carlyle gibi yetenekli isimlerden oluşuyor. Aynı ilk filmde olduğu gibi ünlü yazar Irwin Welsh'in yazdığı kitaptan uyarlanan filmin senaryosu ise John Hodge tarafından hazırlanmış.

6. Güzel ve Çirkin

Daha önce bir Disney animasyonu olarak izlediğimiz Güzel ve Çirkin hikayesi, Emma Watson ve Dan Stevens'ın baş rolleri ile beyaz perdeye taşındı. Ian McKellen, Ewan McGregor, Emma Tompson gibi oldukça önemli isimleri barındıran kadrosu ile film göz dolduruyor. Bill Cordon'ın yönetmenliğini yaptığı film, animasyonda işlenen konuya sadık kalarak hikayeyi beyaz perdeye uyarlıyor. Hikayede Emma Watson'ın canlandırdığı Bella karakterinin yolu bir şekilde Canavar'ın şatosuna düşüyor ve bu şatoda kimsenin tahmin edemeyeceği bir aşkın içinde buluyor kendini. Animasyon versiyonu oldukça güzel olan bu filmin canlı yapım versiyonu da en az orjinali kadar iyi hazırlanmış.

7. Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı

Artık kült bir seri halini alan ve hepimizin çok sevdiği Jack Sparrow karakterini barındıran Karayip Korsanları'nın beşinci filmi Salazarın İntikamı ismi ile izleyicilerle buluşuyor. Johhny Deep'in en popüler karakterlerinden biri olan Jack Sparrow ve arkadaşlarının yeni maceralarına şahit oluyoruz. Beşincisi çekilen Karayip Korsanları'nın bu kez en büyük kozlarından biri Deep'in Jack Sparrow karakteri karşısına kötü adam Salazar rolü ile Javier Bardem gibi harika bir aktör çıkarmaları. Karayip Korsanları serisi zaten kendini kanıtlamış oldukça keyifli bir hikaye. Beşinci filmle kadroya dahil olan Javier Bardem'i filmin kötü adam rolünde görmek için bile filmi izlemelisiniz.

8. Kara Kule

Stephen King'in 7 kitaplık efsanevi serisi olan Kara Kule, uzun bir bekleyişin ardından beyaz perdeye aktarılıyor. Yıllardır sürekli ertelenerek hayranlarını hayal kırıklığına uğratan yapım, oldukça güçlü bir oyuncu kadrosu ile çıkışını yaz ortasında yapacak. Filmde dünyasının son silaşörü olan Roland Deschain karakterini Idris Elba canlandırırken, Siyalı Adam rolü ile Mathew McConaughey karşımıza çıkıyor. Filmin konusu, kitaplardan uyarlandığı kadarı ile Siyahlı Adamın Kara Kule'yi yok etme çabası ve Roland'ın onu engelleme çabasını üzerine kuruluyor.

9. It : 'O'

Yine bir Stephen King kitabı olan It, bundan 26 yıl önce sinemada boy gösterip oldukça sert eleştiriler almıştı. İlk yapımdan çıkarılan dersler olacak ki, ünlü yazar kitabın korkunç palyaçosu Pennywise'ı tekrar beyaz perdeye taşıyor. Yönetmenliğini daha önce yapımında bulunduğu korku filmleri ile tanınan Andres Muschietti'nin yaptığı korku gerilim türündeki film, palyaço Pennywise'ın Maine'in küçük bir yerleşim yerinde saçtığı dehşeti anlatıyor.