2017'den heyecanla beklenen devam filmleri

Geçtiğimiz gün 2017'nin en çok beklenen aksiyon filmleri arasında Fast 8 ve Pirates of Caribbean: Dead Men Tell No Tales'den bahsetmiştik. Bugün de listemizin başlığını "En çok beklenen devam filmleri" olarak belirlediğimiz için bu yapımların üzerinden ikinci defa geçmekte gerek görmedik. Böylece önümüzdeki sene vizyona çıkacak filmler arasından daha çok devam hikayeleri ile karşılaşmış olacağız.





Star Wars: Episode VIII

Şu önümüzdeki birkaç sene içinde Star Wars'a doyacağımızın garantisini veriyoruz. Çünkü 2020'ye kadar neredeyse her sene bir başka Star Wars öyküsü ile karşılaşacağız. Aralık ayının ortasında beyazperde ile buluşacak Rogue One: A Star Wars Story gibi bir Star Wars yan hikayesiyle bu maceraya başlayacağız. Ancak serinin hayranlarının en çok beklediği yapım herhalde ana hikayenin sekizinci bölümüdür. Star Wars’ın sosyal medya hesapları daha geçtiğimiz aylarda filmin set fotoğraflarını yayınlamıştı. O sıralarda 2017’nin Mayıs aylarında gösterime çıkması beklenen filmin Aralık’a ertelendiğini de öğrenmiştik. Geçtiğimiz “The Force Awakens” bölümün de Aralık ayında çıktığının düşündüğümüzde belki de yapımcılar, takvim sayfalarından kendilerine sürekli bir vakit tayin etmeye çalışıyordur. O tarih geçen sene 15 Aralık iken önümüzdeki sene 18 Aralık olarak belirlenmiş durumda. En azından şimdilik.





Thor: Ragnarök







The Wolverine 3: Logan

Wolverine’nin beyazperdeye çıkacak devam filmi haberini verirken bir yandan sevinçliyken bir yandan da hüzünlüyüz. Çünkü yıllardır bu karakter ile özdeşleştirdiğimiz Hugh Jackman, Wolverine’nin üçüncü filminden sonra bu karakteri bir daha canlandırmayacağını açıkladı. Evet, günümüze kadar birçok kişi çeşit çeşit süper kahramanları canlandırmış olsa da birinin ayrılıyor olması alışkanlıklarımızı dağıttığı için bizi hayal kırıklığına uğratıyor. Yine de olsun. Bunca zaman Hugh Jackman’i de izlemek güzeldi. Madem o bu filmler jübilesini yapıyor, bize de 3 Mart tarihinde sinemalara gitmek düşer.





Despicable Me 3

Minyonları kim sevmez? İlki 2010’da çıkan komedi/macera animasyonu olan “Minyonlar” git gide hayran kitlesini artırdı. Türkiye’de ve dünyanın her yerinde çok sevilen bu küçük sarı yaratıkların macerasının üçüncü bölümü 25 Ağustos tarihinde, küçük büyük tüm seyircilerin için beyazperde ile buluşacak. İki üç senede bir film çıkartıyor, nasıl bir yapım evi burası diyorsanız hemen araya girelim. Bu insanların tek meşgalesi Minyonları ortaya çıkarmak değil. Geçtiğimiz senenin en sevilen animasyonlarından biri olan “The Secret Life of Pets” de yine bu “Illumunation Entertaiment” ürünü olan bir yapımdı.





Fifty Shades Darker

E. L. James takma adıyla kitaplar yazan Erika Mitchell’in “Elli Ton” üçlemesini okuyanınız muhakkak vardır. Bu kitabı okumaya fırsat bulamayanlar ise Sam Taylor-Johnson’un yönettiği, 2015 yılında vizyona çıkan “Grinin Elli Tonu” isimli filmi izlemişsinizdir. Hikayede anlatılan sadomazoşist çiftin öyküsü, standart romantik film seyircilerinin “aklını oynatmasına” neden olmuştu. İşte şimdi üçlemenin ikinci kitabı olan “Karanlığın Elli Tonu” 10 Şubat’ta yerli seyirci ile buluşacak. İnsanların, “Böyle film izlenir mi ya?” tepkilerine rağmen bu filmin gişesinin bir önceki yapıma göre daha da artması bekleniyor. Bir önceki yapımı sinemada kaçıranlar, bu devam filmi için bilet kollayacaklardır. Önümüzdeki senenin bilgilendirmesinin yanında not olarak şunu paylaşmakta fayda var. Kitaptan uyarlanan üçüncü filmin çekimleri de bitti. İkinci ve üçüncü filmlerin yönetmeni olan James Foley, herhalde çekimleri birleştirme kararı almış. Ancak serinin son filminin çıkış tarihi biraz ileride. Haliyle yapımcılar para harcadıkları bu yapımları üst üste çıkaramazlardı, öyle değil mi



