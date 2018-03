2017'nin en çok beklenen 10 filmi

2017, bize genel olarak devam filmleri ve yeniden uyarlamalar ile dolu bir film yılı sunuyor. Aşağıda göreceklerinizin dışında da daha birçok film, seyircilerini bekliyor. Ancak şimdilik, herhangi bir tür sınırlamasına gitmeden, gelecek yılın en çok beklenen yapımlarını sizin için sıraladık.





Trainspotting 2

Irvine Welsh'in aynı isimli romanından Danny Boyle'nin sinemaya uyarladığı kült filmin devamı, çok yakında bizlerle olacak. Oyuncu kadrosunun belli kısmını koruyan film yazarın, ilk kitabının devamı niteliğinde olan "Porno" isimli romanından uyarlanıyor. Danny Boyle filmi, orijinal kitabının pek de tasvip edilmeyen isminden kurtarmak için "T2" ismi ile piyasayı çıkarmayı uygun görmüştür. Filmin Türkiye vizyon tarihi ise 3 Mart 2017.





Friday the 13th

80'lerin klasik korku filmlerinden olan "13. Cuma", sürekli devam filmleri ve yeniden uyarlamaları ile seyirci karşısına çıkmıştır. Film henüz çekim aşamasına geçmemiş olsa da 2017'de gösterime girmesi bekleniyor.





Ghost in the Shell

İlk defa 1989'da yayınlanmaya başlayan anime serisinin beyazperde uyarlaması olan filmi bekleyenler kadar tepkili olanlar da var. Çünkü orijinalinde Japon karakterler olmasına rağmen başrolde Scarlett Johansson yer alıyor. Matrix'in öykündüğü bu bilim kurgu filmi, önümüzdeki sene 31 Mart'ta yerli seyirciler ile buluşacak.





Fast 8

Fast and Furious serisinin 7. filminin seyirci ile buluşmasından hemen önce elim bir kazada Paul Walker aramızdan ayrılmıştı. Paul Walker'sız bir Fast and Furious filmielbet buruk olacaktır ama ne derler bilirsiniz: "Show must go on." (Şov devam etmeli.) Muhtemelen Paul Walker da böyle olmasını isterdi. Filme dair bir başka ilk ise, çekimlerinin belli kısmının Küba'da geçiyor oluşu. Bu da Fast 8'i, Küba'da çekilen ilk Amerikan filmi yapıyor. Filmin Türkiye'de gösterim tarihi ise 14 Nisan 2017.





Pirates of Carribbean: Dead Men Tell No Tales

Şöyle bir Karayip Korsanları çıksa da izlesek diye geçiyorsanız size bir iyi bir kötü haberimiz var. Senaryonun 2011'de yazılmaya başladığını düşündüğümüzde filmin biraz geç kaldığını düşünebilirsiniz. Ancak özellikle bütçede yaşanan sıkıntılar filmin çekimlerini aksattı ama nihayet yeni hikayesi ile Karayip Korsanları geliyor. Bu iyi haberdi. Kötü haber ise filmi izlemek için yazı bekleyecek olmamız. Yani hasret devam ediyor.





Dunkirk

Genellikle fantastik ve bilim kurgu türünden verdiği eserlerle tanınan Christopher Nolan, bu sefer bir dönem filmine soyundu. II. Dünya Savaşı'nın kaderini değiştiren olaylardan olan Nazi Dunkirk kuşatmasını filme alan Nolan, bu büyük bütçeli filmden çok şey bekliyor. Tabi biz de... Filmin Türkiye'de belirlenen vizyon tarihi ise 21 Temmuz 2017.





Jumanji

2017'nin bir başka yeniden çekimi ise Jumanji. Üzücü bir intihar ile aramızdan ayrılan Robin Williams'tan sonra bu dönemin popüler filminin nasıl olacağını gerçekten çok merak ediyoruz. Bakalım son zamanlarda yan yana görmeye alıştığımız Dwayns Johnson ve Kevin Hart ikilisi bu filmde nasıl performans sergileyecekler. Şunu da belirtelim filmde sadece Jumanji sabit, yani eski film ile aynı hikayeyi izlemeyeceğiz. Yine de bunun için biraz beklememiz gerekecek. Çünkü filmin, 4 Ağustos'ta vizyona girmesi bekleniyor.





Alien: Covenant

Devam filmleri yılı pek de beklenmeyen bir yapımla devam ediyor. Ridley Scott'un yarattığı Alien fenomeni, kendisinden sonra önemli yönetmenlerce seri olarak sürdürülmüştü. 2013'te ise Ridley Scott, Alien ile bağlantılı hikayesi Prometheus'u seyirci ile buluşturmuştu. Bakalım bu sefer kendi ürettiği bir devam filmi nasıl olacak? Umarız seneye damga vuran bir bilim kurgu bizi bekliyordur. Eğer ilerleyen zamanlarda bir aksaklık çıkmazsa film Jumanji ile aynı tarihte vizyona çıkacak.





Saw: Legacy

Yıllardır bekledik bekledik ve nihayet o büyük muammaya kavuşuyoruz. Ciddi bir hayran kitlesine sahip olan film, serinin 8. bölümü ile 2017 yılında seyircilerle buluşmaya çalışacak. Henüz çekimlerinin başlamadığı filmin yönetmen koltuğunda Predestination'u çeken Micheal ve Peter Spierig oturuyor.





Star Wars: Episode VIII

Gelecek birkaç sene içinde birçok Star Wars filmi izleyeceğimizi düşündüğümüzde heyecandan yerimizde duramayabiliriz. Ancak bir Star Wars yapımını izledikten sonra gelecek hikayeyi beklemek pek kolay olmuyor. Bu sefer de kısa vadede şans, biz izleyiciden yana değil. Her ne kadar bu liste "Önümüzdeki senenin beklenen yapımlarını" içerse de Star Wars'ın 8. bölümünü izlememiz için önümüzde bir seneden fazla bir vakit var. Çünkü bu film serinin 7. bölümünde olduğu gibi aralık ayında ancak 2017'nin Aralık'ında seyirci ile buluşacak



AHMET TOĞAÇ