2017'ye girmemize bir seneden az vakit kalmışken, önümüzdeki seneye dair beklentiler de artıyor. Her sene aynı heyecanlı yaşamaktan sıkılmıyoruz. Yeni bir yılın her zaman yeni şeyleri de beraberinde getireceğini düşünüyoruz. Belki yaşayacağımız bir tek yıl, hayatımızda büyük yenilikler yaratmayacak olsa da sinemanın bir yıl içinde bize hayli malzeme sağlayacağı aşikardır. Bu sebeple 2017 içerisinde en çok beklenen filmler listelerine "start" vermiş bulunmaktayız. Bugün ise karşınıza "2017'nin en çok beklenen aksiyon filmleri ile çıkıyoruz." Ancak filmlerin verdiğimiz tarihlerine aslında pek de aldanmayın. En azından o tarihleri benimseyip planınızı ona göre kurmayın. Çünkü bundan bir iki ay önce böyle bir liste hazırlamış olsaydık muhtemelen o günlerin hepsi daha erken tarihler içinde olacaktı.





Fast 8

Fast and Furious serisi, her bölümünde kendini biraz daha geliştirerek izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmayı biliyor. Bir süre önce aramızdan hazin bir şekilde aramızdan ayrılan Paul Walker'in anısı hala bu serinin sevdalılarını üzse de herkes filmin devam etmesi gerektiğini düşünüyordu. Eminiz Walker da böyle düşünürdü. Serinin ilk bölümünden bu yana hikayelerin başrolünde izlediğimiz Walker'i beyazperde de göremesek de Fast 8 2017'de hız kesmeden aramızda olacak. Çekimlerinin bir kısmını Küba'da gerçekleştiren film, bu topraklarda çekilmiş ilk Amerikan filmi olma özelliğine de sahip. Bu yönüyle dr Fast 8 başka bir ilke daha imza atmış olacak. Filmin Türkiye vizyonu şimdilik 14 Nisan 2017 olarak belirlenmiş durumda.





Pirates of Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Jack Sparrow'un önderliğindeki Karayip Korsanları'na yıllardır hasret kalmıştık. Bir gün Karayip Korsanları ile buluşacağımızı biliyorduk ama bunun ne zaman gerçekleşeceğinden haberimizi yoktu. İşte o gün gelip çattı. Daha doğrusu gelecek. Çünkü "Ölü Adamlar Masal Anlatmaz" alt başlığı ile seyirci ile buluşacak serinin beşinci filmi yılın ilk yarısının sonunda vizyona giriyor. Filmin, 26 Mayıs'ta yerli seyirci ile buluşması bekleniyor. Tabi herhangi bir değişiklik sonucu daha ileri bir tarihe ertelenmezse... Yine de kim bilir, belki filmi Türkiye'de gösterime sokacaklar seyircilere bir sürpriz düzenleyip eseri daha erken yayına sokabilirler. Ancak bu pek de olağan bir şey değil. Siz yine kendinizi yaza hazırlayın.





Transformers 5: The Last Knight

Bu yıl herhalde seri filmlerin senesi olacak. Hem de hayli uzun serilerin. Transformers cephesinde de bir önceki başlıktaki Pirates of Caribbean gibi serisinin 5. filmini vizyona sokmanın heyecanını yaşıyor. "Kaçınca bölüme gelinmiş artık ne heyecanı." demeyin. Her bölüm her hikaye yeni bir heyecandır sinemacılar için. Bu oyuncusundan senaristine set çalışanından yapımcısına kadar herkes için geçerlidir. Serinin bir önceki yapımında ekibe katılan Mark Walhberg’in yanına eklenen özellikle Antony Hopkins ile birlikte gelişen film, daha büyük oynayacağa benziyor. Film ise 23 Haziran’da seyirci ile buluşacağa benziyor.





Kingsman 2: The Golden Circle

2014'te ilk filmi çekilen Kingsman'in bir seriye dönüşmüş olması ilk filme hayran olanların hoşuna gitmişe benziyor. Daha önce fazla alışık olunmadık kamera hareketleriyle aksiyon sahnelerini oluşturan film görücüye çıktığı vakit ciddi beğeni toplamıştı. Eski hayranlar tarafından film heyecanla beklenilirken, yeni seyirciler de bu ikinci bölümle hikayeye katılacaklardır. İnsanların tek endişesi bu yapımın, ilk bölüm kadar şahane olmama olasılığıdır. Yoksa filmin 6 Ekim’de sinema salonlarında olmasını önemseyen kişi sayısı çok azdır. Hepsinin aklında "Geç olsun, güç olmasın." fikrinin geçtiği kuvvetle muhtemeledir.





World War Z 2

Yapımcılığını Brad Pitt'in üstlendiği fantastik aksiyon/korku filmi World War Z, kaldığı yerden devam ediyor. Brad Pitt’in canlandırdığı Gerry Lane karakterinin zombilerle savaşını anlatan film, çekildiği yıldan dört yıl sonra ikinci bölümü ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ancak sorun şu ki son edinilen bilgiler dahilinde henüz filmin çekim aşamasına girilmediğini biliniyor. Filme dair dolaşan bilgiler içinde World War Z 2’nin 9 Haziran’da çıkacağı da var. Ancak biz pek de emin olamıyoruz. Henüz yönetmen bile kesin olarak belirlenmemişken koca bir filmin tüm çekim ve post-prodüksiyon sürecinin birkaç ayda bitip gösterime girmesi pek de kolay bir iş sayılmaz. Bu karamsar haberlerden sonra yazımızı iyi bir haberle bitirelim. Filmin belirsiz yönetmen koltuğunun en büyük adaylarından biri Seven, Fight Club ve Gone Girl gibi filmleriyle tanınan David Fincher.



AHMET TOĞAÇ