2017'nin remakeleri

Remake, sinemanın olmazsa olmaz bir dalı kıvamına gelmiştir. Remake olduğunu bilmeden izlediğimiz birçok filmle karşılaşmak mümkün. Bazen de eski hikayeleri tekrar tekrar dinleme arzumuz bize “yeniden uyarlamaları” gerekli kılıyıor. Tabi burada uyarlama ve araklama arasında bir ayrım yapmak da gerekebilir. Çünkü bazı okuyucularımız tüm uyarlamaları yaratıcılığın üzerinden kazanç sağlama olarak yorumlayabilir. Bu konu üzerine daha fazla konuşmaktan çok filmler üzerinden yeniden uyarlamalara geçsek daha iyi olacak. Ne de olsa işimiz filmler. Hatta bu güne özel olarak “’2017’nin yeniden yapımları”. Bakalım gelecek sene izleyeceğimiz bu remakeler gerçekten seyircileri memnun edebilecek mi?





Ghost in The Shell

Scarlett Johansson, Michael Pitt, Juliette Binoche gibi yıldızların rol aldığı film bir sayborg'un (Johansson) dünyanın en tehlikeli suçlularını durdurmak için liderlik ettiği elit bir takımı konu alıyor. 1995 yılında anime olarak da çekilen bu eser, Matrix filminin yapımcıları Wachowski kardeşleri derinden etkilemişti. Mangadan uyarlanan bu yapımda, orjinali Japon olan bir karakteri Scarlett Johansson tarafından canlandırılacak olması haliyle manga hayranları tarafından tepki görmüştü. Bir Manga’dan uyarlanıyor olmasının yanı sıra Japon menşei bir animasyon filmi de bulunan Ghost in The Shell, hem aksiyon hayralarını hemde manga severleri aynı anda sinema salonlarına çekecektir.





Beauty and the Beast

Dünyanın en çok bilinen fantastik hikayelerinden biri olan "Güzel ve Çirkin" bu sene capcanlı olarak karşımıza çıkıyor. Disney'in 1991 yapımı efsane animasyonunun bir yeniden uyarlaması olarak vizyona girecek filmin "güzelini", yıldızı Harry Potter'da parlayan aktrisi Emma Watson canlandıracak. Bir canavarın beklenmedik aşkı ile tanışan güzel Bella'nın yaşadıkları, genellikle çocuklar için anlatılmış bir öykü gibi görünse de aslında yaşanılan fantezi olaylar dahil bütünüyle bir “yetişkin” hikayesi olarak da yorumlanabilir. Bir tüccarın kızı olan Bella babasının, yolculuğu sırasında yakalandığı fırtına dolayısıyla bir şatoya sığınır. Bir güle gözü takılan Bella’nın hikayesi de tam olarak bu kısımdan başlamaktadır.





Kong: Skull Island

King Kong’un hikayesin bilirsiniz. Zaten bu listedeki tüm filmleri uzaktan da olsa tanırsınız. Ne de olsa hepsi daha önceden seyretmiş olabileceğiniz öyküleri bir daha beyazperdeye aktarıyor. Bir efsanenin peşine düşen ekip, Kafatası Adası diye kayıp bir ada aramaktadır. Bu ada ise Kong’a yani “Koca Kong”a ev sahipliği yapmaktadır. Kong ise devasa boyutlardaki bir gorildir. Empire State’nin tepesine asılan bir goril görüntüsü hala hafızanızda ise bulunuyorsa bu filmi daha önceden bir yerlerde izlemişsinizdir demektir. 2005’te Peter Jackson’un yönetmenliğindeki King Kong ile şimdiden karşılaştırılmaya başlanılan film,





Jumanji

Geçtiğimiz senelerde aramızdan hazin bir şekilde ayrılan Robin Williams hepimizi yasa boğmuştu. Onun bize bıraktığı en keyifli filmlerden biri de herhalde Jumanji’dir. Bir kutu oyunundan çıkan bu macera filminin yeniden ekranlara taşınması ise herhalde bütün seyircileri hoşnut etmiştir. Yine de hayranların içlerinde ister istemez bir şüphe barınıyor. "Ya eskisi gibi olmazsa?" Yeniden çekilen yapımlarda çoğunlukla hüsrana uğrayan seyircinin böyle düşünmesi çok doğal. Ancak bir süredir yapım şirketlerinin bu tarz yeniden çekimleri ciddiye alması, seyirci için umut kaynağı oluyor. "The Rock" lakabıyla ünlelen Dwayne Johnson ve Kevin Hart, çalıştıkları projelerle birlikte şimdiden bir ikili olmaları, bu filmi başarılı bir çizgiye taşıyacaktır.





The Mummy

“Mumya” 90’ların sonundaki efsaneleşen yapımlardan biridir. Birçok kişinin sevmediğini iddia ettiği ancak herkesin içten içe hayran olduğu Mumya tabi ki sadece 90’ların bir ürünü değil. 1932’den beri sinemaya sürekli aktarılan Mumya öyküsü 2000’lerde de sinemaya aktarılmıştı. Bakalım bu klasikleşmiş yapımın 2017 uyarlaması klasik bir öykünün başarılı bir “remake”sine mi dönüşecek yoksa gösterişli ama unutulmaya mahkum film listeleri arasına girecek.





Blade Runner 2049

Ridley Scott’un kült filmi Blade Runner, distopik bilimkurgu yapımlarının modern atası kıvamındadır. Philip K. Dick’in Do Androids Dream of Electric Sheep (Android'ler Elektrikli Koyun Düşler mi?) adlı eserinden sinemaya aktarılan Blade Runner, aslında günümüze çok yakın bir tarihte geçmektedir. 2019’un Los Angeles’ini fazlası ile “fantastik” gören Scott en azından şimdilik, görünümler olarak net bir kehaneti tutturamamıştır. Ne de olsa dünya dışı gezegenlerde yaşam ve onlara yapılan yolculuklar günümüzde mümkün değildir. Ve öngörüldüğü üzere 2019’da da henüz bu teknolojiye ulaşmamış olacağız. Ancak bunlar, 2017 yılında bir “Blade Runner” çekilmesine engel değil. Çünkü adından da anlayacağınız üzere film, 2049 yılında geçiyor.



