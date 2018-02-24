2018 Altın Ayı ödülünün sahibi belli oldu

Bu yıl Berlin'de 15 Şubat'ta başlayan 68. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde 78 ülkeden tam 385 film gösterildi. Festivalin yarışma bölümünde 19 film "Altın Ayı" ödülü için yarıştı.

25 Şubat'ta Berlinale Palast sinemasında düzenlenen törende ödüller sahiplerini buldu. Yönetmen Tom Tykwer'in jüri başkanlığını yaptığı festivalde Altın Ayı ödülüne Romen yönetmen Adina Pintilie'nin "Dokunma Bana" (Touch Me Not)filmi layık görüldü. Pintilie, cinsel taciz konusunu ele aldığı bu film ile büyük bir sürpriz yaparak hem en iyi film hem en iyi ilk film ödüllerini aldı. Bu sene bu festivalde en iyi film kategorilerinde alınan ödüller tamamen kadın yönetmenlere ait cesur filmler.

68. Berlinale'de ödüllerin kategorileri ve kazananların tam listesi:

En İyi Film (Altın Ayı): Adina Pintilie - ''Touch Me Not'' (Romanya)

Jüri Büyük Ödülü: Malgorzata Szumowska - ''Twarz'' (Polonya)

En İyi Yönetmen: Wes Anderson - ''Isle of Dogs'' (ABD)

En İyi Kadın Oyuncu: Ana Brun - "Las Herederas" (Paraguay)

En İyi Erkek Oyuncu: Anthony Bajon - ''La priere'' (Fransa)

En İyi Senaryo: Alonso Ruizpalacios - ''Müze'' (Meksika)

En İyi İlk Film: Adina Pintilie - ''Touch Me Not'' (Romanya)