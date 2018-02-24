Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
25 Şubat 2018 00:28

2018 Altın Ayı ödülünün sahibi belli oldu

68. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin büyük ödülü olan Altın Ayı, Romen Yönetmen Adina Pintilie'nin "Dokunma Bana" (Touch Me Not) adlı filmine verildi.


Bu yıl Berlin'de 15 Şubat'ta başlayan 68. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde 78 ülkeden tam 385 film gösterildi. Festivalin yarışma bölümünde 19 film "Altın Ayı" ödülü için yarıştı.

25 Şubat'ta Berlinale Palast sinemasında düzenlenen törende ödüller sahiplerini buldu. Yönetmen Tom Tykwer'in jüri başkanlığını yaptığı festivalde Altın Ayı ödülüne Romen yönetmen Adina Pintilie'nin "Dokunma Bana" (Touch Me Not)filmi layık görüldü. Pintilie, cinsel taciz konusunu ele aldığı bu film ile büyük bir sürpriz yaparak hem en iyi film hem en iyi ilk film ödüllerini aldı. Bu sene bu festivalde en iyi film kategorilerinde alınan ödüller tamamen kadın yönetmenlere ait cesur filmler.

68. Berlinale'de ödüllerin kategorileri ve kazananların tam listesi:

En İyi Film (Altın Ayı): Adina Pintilie - ''Touch Me Not'' (Romanya)

Jüri Büyük Ödülü: Malgorzata Szumowska - ''Twarz'' (Polonya)

En İyi Yönetmen: Wes Anderson - ''Isle of Dogs'' (ABD)

En İyi Kadın Oyuncu: Ana Brun - "Las Herederas" (Paraguay)

En İyi Erkek Oyuncu: Anthony Bajon - ''La priere'' (Fransa)

En İyi Senaryo: Alonso Ruizpalacios - ''Müze'' (Meksika)

En İyi İlk Film: Adina Pintilie - ''Touch Me Not'' (Romanya)


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir