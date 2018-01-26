15 Şubat'ta başlayacak 17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali programından 6 film, Oscar'larda toplam 18 dalda aday olarak yarışıyor. Türkiye'de ilk kez !f İstanbul'da gösterilecek son Paul Thomas Anderson'ın filmi ‘Phantom Thread’ 6 dalda, festivalin Açılış Filmi ‘Lady Bird’ (Uğur Böceği) ise 5 dalda Oscar’a aday gösterildi.
26 Ocak 2018 14:02
2018 !f İstanbul'da Oscar rüzgarı
17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali programından 6 film, Oscar’larda toplam 18 dalda adaylık kazandı.
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