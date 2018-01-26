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26 Ocak 2018 14:02

2018 !f İstanbul'da Oscar rüzgarı

17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali programından 6 film, Oscar’larda toplam 18 dalda adaylık kazandı.

15 Şubat'ta başlayacak 17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali programından 6 film, Oscar'larda toplam 18 dalda aday olarak yarışıyor. Türkiye'de ilk kez !f İstanbul'da gösterilecek son Paul Thomas Anderson'ın filmi ‘Phantom Thread’ 6 dalda, festivalin Açılış Filmi ‘Lady Bird’ (Uğur Böceği) ise 5 dalda Oscar’a aday gösterildi.

Galalar bölümünde izlenilecek olan ‘Mudbound’ 4 dalda, ‘The Disaster Artist’ (Felaket Sanatçı), ‘The Florida Project (Florida Projesi)’ ve ‘The Breadwinner’ da birer dalda adaylık aldı. Lady Bird’ün yönetmeni Greta Gerwig, ‘En İyi Yönetmen’ dalında 5. kez Oscar’a aday oldu.
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