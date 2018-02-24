Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
24 Şubat 2018 13:20

2018 Oscar ödül törenine az kaldı!

Sinema dünyasının en büyük organizasyonlarından biri olan Oscar ödül törenine sayılı günler kaldı.

Oscar 2018 adaylarının geçtiğimiz ay açıklanması ile şimdiden aday filmler üzerinden 'kim kazanacak' tahminleri yürütülmeye başlandı. Bu yıl 90. kez sahiplerini bulacak olan Akademi Ödüllerini geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da sevilen komedyen Jimmy Kimmel üstlenecek.


90. OSCAR ÖDÜL TÖRENİ BU SENE NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Ödüller 4 Mart'ta her zamanki gibi kalabalık ve görkemli bir törenle sahiplerini bulacak. Merakla beklenen tören dünyanın pek çok ülkesinde canlı olarak yayınlanacak. 4 Mart 2018 tarihinde gerçekleşecek olan Akademi Ödülleri töreni, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi(AMPAS) tarafından Hollywood, Kaliforniya'daki Dolby Tiyatrosu'nda sahipleriyle buluşacak. Ödüller, en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu gibi kategorilerde Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana dağıtılıyor.

2018 OSCAR TÖRENİNİ HANGİ KANALDAN İZLEYECEĞİZ?

90. Akademi Ödülleri bu yıl da ülkemizde Digitürk tarafından canlı yayınlanacak. 4 Mart 2018 Pazar gecesini 5 Mart 2018 Pazartesi'ye bağlayan gece canlı yayınla beIN MOVIES OSCARS HD‘de izleniyor olacak.

OSCAR 2018 ÖDÜLLERİNİN ADAYLARI KİMLER?

En İyi Film
Uğur Böceği / Lady Bird
Get Out / Kapan
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Suyun Sesi / Shape of Water
Dunkirk
The Post
Call Me By Your Name
En Karanlık Saat / The Darkest Hour
Phantom Thread

En İyi Yönetmen
Christopher Nolan, Dunkirk
Guillermo del Toro, Suyun Sesi / The Shape of Water
Jordan Peele, Kapan / Get Out
Greta Gerwig, Uğur Böceği / Lady Bird
Paul Thomas Anderson, Phantom Thread

En İyi Orijinal Senaryo
Uğur Böceği / Lady Bird
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Molly’s Game
Shape of Water / Suyun Sesi
The Big Sick
Kapan / Get Out

En İyi Uyarlama Senaryo
Call Me By Your Name
The Disaster Artist
Logan
Molly’s Game
Mudbound

Yabancı Dilde En iyi Film
A Fantastic Woman (Şili)
Sevgisiz / Loveless (Rusya)
Kare / The Square (İsveç)
Hakaret / The Insult (Lübnan)
Beden ve Ruh / On Body and Soul (Macaristan)

En İyi Erkek Oyuncu
Daniel Kaluuya, Kapan / Get Out
Gary Oldman, En Karanlık Saat / Darkest Hour
Daniel Day-Lewis, Phantom Thread
Denzel Washington, Roman J. Israel, Esq.
Timothée Chalamet, Call Me By Your Name

En İyi Kadın Oyuncu
Saoirse Ronan, Uğur Böceği / Lady Bird
Margot Robbie, I, Tonya
Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Meryl Streep, The Post
Sally Hawkins, Suyun Sesi / The Shape of Water

En İyi Animasyon
The Boss Baby / Patron Bebek
The Breadwinner
Ferdinand
Loving Vincent
Coco

En İyi Görüntü Yönetimi
Blade Runner 2049
Darkest Hour
Dunkirk
Mudbound
Shape of Water

En İyi Film Müziği
Dunkirk
Phantom Thread
The Shape of Water
Star Wars the Last Jedi
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir