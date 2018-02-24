Oscar 2018 adaylarının geçtiğimiz ay açıklanması ile şimdiden aday filmler üzerinden 'kim kazanacak' tahminleri yürütülmeye başlandı. Bu yıl 90. kez sahiplerini bulacak olan Akademi Ödüllerini geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da sevilen komedyen Jimmy Kimmel üstlenecek.
24 Şubat 2018 13:20
2018 Oscar ödül törenine az kaldı!
Sinema dünyasının en büyük organizasyonlarından biri olan Oscar ödül törenine sayılı günler kaldı.
Yorumlar
Vizyondaki Filmler
- Alem-i Cin
- Tavşan Peter
- Samson
- The Florida Project
- Beni Adınla Çağır
- Kırlangıçlar Susamışsa
- All the Money in the World
- Görevimiz Tatil
- Black Panther
- Hadi Be Oğlum
- Ben, Tonya
- Kapıdaki Sır
- Antep Fıstığı
- Mutlu Canavar Ailesi
- Sofra Sırları
- Suyun Sesi
- Kayhan
- Özgürlüğün Elli Tonu
- İyi Günler
- Leo Da Vinci: Mona Lisa Macerası
- Güzel Adam Süreyya
- Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri
- Cin Çeşmesi
- Paramparça
- Cebimdeki Yabancı
- En Karanlık Saat
- Ayı Kardeşler: Fantastik Dünyalar
- Sevgisiz
- Labirent: Son İsyan
- Ölümlü Dünya
- Aman Doktor
- Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?
- Coco
- Daha
- The Post
- Deliha 2
- Bobi: Dikenlerin Gücü Adına!
- Arif v 216
- Loving Vincent
- Aile Arasında
- Kutsal Geyiğin Ölümü
- Ayla
Son Haberler
-
Yeşilçam'ın anti Rambo'su Sönmez Yıkılmaz hastanede
Sinematik Yeşilçam'ın haberine göre Sönmez Yıkılmaz önemli bir ameliyat geçirmiş ve hastanede tedavisi sürüyor.
-
2018 Oscar ödül törenine az kaldı!
Sinema dünyasının en büyük organizasyonlarından biri olan Oscar ödül törenine sayılı günler kaldı.
-
Bu hafta vizyonda!
23 Şubat haftasında vizyona tam 8 yeni film giriyor...
-
Bond 25'in yönetmenlik koltuğuna kim oturacak?
Uzun süredir açıklığa kavuşmamış olan mesele, hala tam kesinlik kazanmış değil.