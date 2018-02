2018 Oscar ödül törenine az kaldı!

Oscar 2018 adaylarının geçtiğimiz ay açıklanması ile şimdiden aday filmler üzerinden 'kim kazanacak' tahminleri yürütülmeye başlandı. Bu yıl 90. kez sahiplerini bulacak olan Akademi Ödüllerini geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da sevilen komedyen Jimmy Kimmel üstlenecek.

90. OSCAR ÖDÜL TÖRENİ BU SENE NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Ödüller 4 Mart'ta her zamanki gibi kalabalık ve görkemli bir törenle sahiplerini bulacak. Merakla beklenen tören dünyanın pek çok ülkesinde canlı olarak yayınlanacak. 4 Mart 2018 tarihinde gerçekleşecek olan Akademi Ödülleri töreni, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi(AMPAS) tarafından Hollywood, Kaliforniya'daki Dolby Tiyatrosu'nda sahipleriyle buluşacak. Ödüller, en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu gibi kategorilerde Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana dağıtılıyor.

2018 OSCAR TÖRENİNİ HANGİ KANALDAN İZLEYECEĞİZ?

90. Akademi Ödülleri bu yıl da ülkemizde Digitürk tarafından canlı yayınlanacak. 4 Mart 2018 Pazar gecesini 5 Mart 2018 Pazartesi'ye bağlayan gece canlı yayınla beIN MOVIES OSCARS HD‘de izleniyor olacak.

OSCAR 2018 ÖDÜLLERİNİN ADAYLARI KİMLER?

En İyi Film

Uğur Böceği / Lady Bird

Get Out / Kapan

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Suyun Sesi / Shape of Water

Dunkirk

The Post

Call Me By Your Name

En Karanlık Saat / The Darkest Hour

Phantom Thread





En İyi Yönetmen

Christopher Nolan, Dunkirk

Guillermo del Toro, Suyun Sesi / The Shape of Water

Jordan Peele, Kapan / Get Out

Greta Gerwig, Uğur Böceği / Lady Bird

Paul Thomas Anderson, Phantom Thread

En İyi Orijinal Senaryo

Uğur Böceği / Lady Bird

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Molly’s Game

Shape of Water / Suyun Sesi

The Big Sick

Kapan / Get Out





En İyi Uyarlama Senaryo

Call Me By Your Name

The Disaster Artist

Logan

Molly’s Game

Mudbound

Yabancı Dilde En iyi Film

A Fantastic Woman (Şili)

Sevgisiz / Loveless (Rusya)

Kare / The Square (İsveç)

Hakaret / The Insult (Lübnan)

Beden ve Ruh / On Body and Soul (Macaristan)

En İyi Erkek Oyuncu

Daniel Kaluuya, Kapan / Get Out

Gary Oldman, En Karanlık Saat / Darkest Hour

Daniel Day-Lewis, Phantom Thread

Denzel Washington, Roman J. Israel, Esq.

Timothée Chalamet, Call Me By Your Name

En İyi Kadın Oyuncu

Saoirse Ronan, Uğur Böceği / Lady Bird

Margot Robbie, I, Tonya

Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Meryl Streep, The Post

Sally Hawkins, Suyun Sesi / The Shape of Water

En İyi Animasyon

The Boss Baby / Patron Bebek

The Breadwinner

Ferdinand

Loving Vincent

Coco

En İyi Görüntü Yönetimi

Blade Runner 2049

Darkest Hour

Dunkirk

Mudbound

Shape of Water

En İyi Film Müziği

Dunkirk

Phantom Thread

The Shape of Water

Star Wars the Last Jedi

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri