2018 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu

ABD’nin Santa Monica kentindeki Barker Hangar’da gerçekleştirilen törenle 44. People’s Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu. Victoria Beckham yılın Moda İkonu seçilirken,Avengers: Infinity War Yılın Filmi dahil üç ödül alarak gecenin öne çıkan sinema yapımı oldu. Yılın Dizisi ödülü Shadowhunters: The Mortal Instruments'a, Yılın Reality Show'u ödülü de Kardashian ailesinin Keeping up with the Kardashians programına verildi. Yılın Albümü ve Yılın Kadın Sanatçısı ödülünüNicki Minaj kazanırken, Yılın Yıldız Hayvanı YouTube fenomeni Crusoe the Celebrity Dachshund'ın oldu.

İşte 2018 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri kazananları;

Yılın Filmi - "Avengers: Infinity War"

Yılın Komedi Filmi - "The Spy Who Dumped Me"

Yılın Aksiyon Filmi - "Avengers: Infinity War"

Yılın En İyi Kadın Sinema Oyuncusu - Scarlett Johansson, "Avengers: Infinity War"

Yılın En İyi Erkek Sinema Oyuncusu - Chadwick Boseman, "Black Panther"

Yılın Aksiyon Film Yıldızı - Danai Gurira, "Black Panther"

Yılın Dizisi - "Shadowhunters: The Mortal Instruments"

Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu - Harry Shum, "Shadowhunters: The Mortal Instruments

Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu - Katherine McNamara, "Shadowhunters: The Mortal Instruments"

Yılın Yarışması - "The Voice"

Yılın Talk Show'u - "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

Yılın Reality Show'u - "Keeping up with the Kardashians"

Yılın Reality Yıldızı - Khloe Kardashian, "Keeping Up with the Kardashians"

Yılın Bilim Kurgu Dizisi - "Wynonna Earp"

Yılın Albümü - "Queen," Nicki Minaj

Yılın Kadın Sanatçısı - Nicki Minaj

Yılın Country Sanatçısı - Blake Shelton

Yılın Grubu - BTS

Yılın Turnesi - Taylor Swift,"Reputation Tour"

Yılın Komedi Oyunculuğu - Kevin Hart

Halkın Şampiyonu - Bryan Stevenson (Avukat)

Moda İkonu - Victoria Beckham

Halkın İkonu - Melissa McCarthy