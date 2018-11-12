Bu yıl 44’üncüsü gerçekleşen Halkın Seçimi Ödülleri (People's Choice Awards) görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Son filmi Hedefim Sensin ile kahkaha fırtınası koparmaya hazırlanan Ata Demir, dayak sahnesiyle çok güldürecek.

Ünlü oyuncu ve komedyen Sarah Silverman’ın adı da artık Şöhretler Kaldırımı’nda.

ABD’nin Santa Monica kentindeki Barker Hangar’da gerçekleştirilen törenle 44. People’s Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu. Victoria Beckham yılın Moda İkonu seçilirken,Avengers: Infinity War Yılın Filmi dahil üç ödül alarak gecenin öne çıkan sinema yapımı oldu. Yılın Dizisi ödülü Shadowhunters: The Mortal Instruments'a, Yılın Reality Show'u ödülü de Kardashian ailesinin Keeping up with the Kardashians programına verildi. Yılın Albümü ve Yılın Kadın Sanatçısı ödülünüNicki Minaj kazanırken, Yılın Yıldız Hayvanı YouTube fenomeni Crusoe the Celebrity Dachshund'ın oldu.

12 Kasım 2018 12:04 2018 People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu Bu yıl 44’üncüsü gerçekleşen Halkın Seçimi Ödülleri (People's Choice Awards) görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.