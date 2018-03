2018'de vizyona girecek olan 8 süper kahraman filmi

Filmloverss'ın derlediği 2018'de vizyona girecek olan süper kahraman filmlerine şöyle bir göz atalım.

Black Panther

Black Panther, Wakanda Kralı babasının ölümünden sonra tahta geçmek ve kral olarak gerçek yerini almak üzere, ıssız ama teknolojik olarak geliştirilmiş Afrika’daki yuvasına dönen T’Challa’yı anlatıyor. Ancak, güçlü eski bir düşmanı yeniden ortaya çıkınca, hırslı bir kral ve Black Panther olan T’Challa, Wakanda ve bütün dünyanın geleceğini tehlikeye atan zorlu bir savaşa girmekle sınanacaktır. İhanet ve tehlikeyle karşı karşıya kalan genç kral, düşmanlarını yenmek ve halkının güvenliğini ve yaşam biçimlerini emniyete almak için müttefiklerini bir araya getirmeli ve Black Panther’in bütün gücünü açığa çıkarmalıdır. Ryan Coogler‘ın yönetmenliğini üstlendiği filmin kadrosunda Chadwick Boseman‘in yanı sıra Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Martin Freeman, Andy Serkis ve Forest Whitaker gibi isimler yer alıyor. Civil War’la Marvel Sinematik Evreni’ne güzel bir giriş yapan karakterin solo filmi evrende yeni bir kapı açabilir mi bunu zaman gösterecek. Black Panther, 16 Şubat’ta vizyonda olacak.

Avengers: Infinity War

Bütün Marvel Sinematik Evreni’ni kapsayan ve yapımı on yıl süren eşi görülmemiş sinematik bir şölen olacak Avengers: Infinity War, tüm zamanların en muhteşem ve ölümcül hesaplaşmasını beyazperdeye taşıyor. Yenilmezler ve Süper Kahraman dostları, yıkıcı bir saldırı evrenin sonunu getirmeden önce güçlü Thanos’u yenmek için her şeyi feda etmeye razı olmak zorundadır. Evrendeki iki ayrı evreni yani Guardians of Galaxy evreniyle Captain America: Civil War’da ikiye ayrıldığını gördüğümüz dünyadaki karakterlerimizi sonunda birbirine bağlayacak Infinity War, tam 64 karakter içermesiyle de dikkat çekiyor. Robert Downey Jr.’dan Chris Pratt’e, Chris Evans’tan Zoe Saldana’ya kadar pek çok önemli ismi bir araya getirecek Avengers: Infinity War, ülkemizde 27 Nisan 2018’de vizyonda olacak.

Deadpool 2

ilk filmiyle süper kahraman filmleri janrasına farklı bir soluk katıp farklı bir tarz denenerek de hem başarılı bir film çekilip hem de bu filmin gişede büyük başarı kazanabileceğini gösteren Deadpool’un devam filmi kendisini ilk John Wick filminden tanıdığımız David Leitch yönetiyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Ryan Reynolds‘a ilk filmden tanıdığımız Leslie Uggams, TJ Miller, Karan Soni, Morena Baccarin, Brianna Hildebrand ve Stefan Kapicic gibi isimlerin yanı sıra Cable ile Domino gibi önemli karakterleri canlandıran Josh Brolin ve Zazie Beetz eşlik edecek. Tıpkı ilk filmde olduğu gibi muhtelem bir reklam kampanyası yürütülen Deadpool 2’dan henüz filmden ipuçları veren bir fragman yayınlanmadı ve meraktan çatlamak üzereyiz. Filmin vizyon tarihi 18 Mayıs.

Kendi kendini ciddiye almayarak en doğrusunu yaptığı ilk filmiyle Marvel Sinematik Evreni’nin belki de en komik filmi olan Ant-Man’in devam filmi Ant-Man and the Wasp, bu kez Scott Lang’in yanına Hope van Dyne ya da nam-ı diğer The Wasp’ı kattığı yeni filmiyle sinemalara geri dönmeye hazırlanıyor. Sinematik evrenin birbirine gireceği Infinity War sonrası vizyonda olacak ilk film olma özelliği taşıyacak Ant-Man and the Wasp, bu noktada ilk filmin aksine evrendeki hikayenin gidişatı için önemli bir yerde konumlanabilir. Ama konumlanmaya da bilir, Ant-Man’den bahsediyoruz sonuçta. İlk filmi yöneten Peyton Reed‘in yeniden kamera arkasına geçeceği Ant-Man and the Wasp‘ın senaryosuna Paul Rudd da katkıda bulunurken kadroda Rudd ve Evangeline Lilly’ye Michael Douglas, Michael Peña, Bobby Cannavale, Judy Greer, Michelle Pfeiffer, Laurence Fishburne ve Walton Goggins eşlik edecek. Filmin vizyon tarihi ise 6 Temmuz.

Venom

Yönetmenliğini Zombieland’le tanıdığımız Ruben Fleischer‘ın üstlendiği Venom, ilk bakışta heyecan verici bir proje gibi görünmüyordu, senaryosu birden fazla kez revizyona gitmişti ve filmin hakları Amazing Spider-Man’le bu işi beceremeyen Sony’deydi. Ama önce filmin +18 olacağı açıklandı, sonrasında ise başta Tom Hardy olmak üzere Michelle Williams, Jenny Slate, Woody Harrelson ve Riz Ahmed‘in kadroya dahil olduğu film, bir anda bizleri cezbetmeye başladı. Filmin konusunun ne olacağını henüz bilmiyoruz ancak iki farklı çizgi romanı kaynak alacağından haberdarız. Karakterin doğası gereği şiddeti yüksek bir film beklediğimiz Venom, Marvel Sinematik Evreni’ne dahil olacak mı bunu zaman gösterecek. Film, 5 Ekim 2018’de vizyonda olacak. Fragmanın da eli kulağında olduğu gelen bilgiler arasında.

X-Men: Dark Phoenix

Fox’un düşe kalka ilerleyen X-Men evreni içerisinde vizyona giren son filmi X-Men: Apocalypse, bir kez daha bizleri hayal kırıklığına uğratmış olsa da filmde yer alan genç oyuncu kadrosu gelecek için umut vaat etmişti. Bu ışığı gören Fox, bir sonraki filmi Sophie Turner’ın karakteri Jean Grey üzerine kurarak doğru bir tercih yaptı ancak bu karar uygulamada ne denli başarılı olur, bunu görmek için zamana ihtiyacımız var. Turner’a Jennifer Lawrence, James McAvoy, Michael Fassbender, Nicholas Hoult, Alexandra Shipp, Kodi Smit-McPhee, Evan Peters ve Jessica Chastain’in eşlik ettiği X-Men: Dark Phoenix’in yönetmenliğini ise Sherlock Holmes, X-Men: The Last Stand, X-Men: Days of Future Past ve X-Men: Apocalypse filmlerinin senaristi Simon Kinberg üstleniyor. Film, 2 Kasım 2018’de vizyonda olacak.

Spider-Man: Into the Spider-Verse

21 Jump Street ve The Lego Movie filmleriyle tanınan yönetmen/senarist ikilisi Phil Lord ve Christopher Miller‘ın senaryosunu yazdığı ve Bob Persichetti ile Peter Ramsay‘in yönetmenliğini üstlendiği Spider-Man: Into the Spider-Verse, ilk bakışta farklı tarzıyla dikkat çeken bir iş. Bunun nedeni yalnızca Marvel çizgi romanlarında ilk kez Ultimate Universe’de ortaya çıkan siyahi Spider-Man Miles Morales‘in beyazperdede yer alacak olması ya da filmin birden fazla kahramanın maskeyi takabildiği Spider-Verse’te geçecek olması değil. Bunlara ek olarak filmin görsel olarak eşsiz bir yerde duruyor olması. Spider-Man: Into the Spider-Verse, eğer ki fragmanda göründüğü kadar iyi çıkarsa bu süper kahraman filmleri janrasına gelecek yeni bir soluğa kapı açabilir. Film, 14 Aralık 2018‘de vizyona girecek.

Aquaman

Batman v Superman ve Suicide Squad’la istediğini bulamadıktan sonra Wonder Woman’la en azından geçer not alan DC, Justice League’le de istediği başarıya ulaşamamıştı. DC Genişletilmiş Evreni kapsamında 2018’de vizyona girecek tek film Aquaman. The Conjuring serisinin yanı sıra Furious 7‘ı yöneten James Wan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrolünde ise karaktere ilk kez Justice League’te hayat veren Jason Momoa var. Momoa’ya Nicole Kidman, Amber Heard, Patrick Wilson, Willem Dafoe ve Graham McTavish gibi önemli isimlerin eşlik ettiği Aquaman’in DC’nin beklediği mesih olması zor ancak yine filmden yayınlanacak ilk fragmana bir bakmak gerekiyor. Aquaman, 21 Aralık 2018‘de vizyona girecek.