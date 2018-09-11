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Sinema>  Sinema Haberleri
11 Eylül 2018 12:24

2018’in en çok kazanan oyuncuları

Forbes, 2018'in en çok kazanan oyuncularını açıkladı.


Forbes dergisi, her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok kazanan oyuncuların listesini açıkladı. Dünyada en fazla kazanan aktör olan George Clooney’nin yıllık geliri 239 milyon dolarken, en çok kazanan kadın oyuncu olan Scarlett Johansson’ın geliri 40 milyon dolar. Clooney'nin gelirlerini artırmasında tekila şirketini satması etkili olurken, listede kadın ve erkek oyuncuların gelirleri arasındaki büyük fark dikkat çekti. 2018'de en çok kazanan ilk 10 aktörün toplam gelirleri 784 milyon doları, yani yaklaşık 5 milyar TL'yi buluyor. Aynı dönemde kadın oyuncular 186 milyon dolar gelir elde etti.


İşte 2018 yılının en çok kazanan aktör ve aktrislerinin yıllık kazançları...


10. Chris Evans


34 milyon dolar



9. Salman Khan


38,5 milyon dolar



8. Adam Sandler


39,5 milyon dolar



7. Akshay Kumar


40,5 milyon dolar



6. Will Smith


42 milyon dolar



5. Jackie Chan


45,5 milyon dolar



4. Chris Hemsworth


64,5 milyon dolar



3. Robert Downey Jr.


81 milyon dolar



2. Dwayne The Rock Johnson


124 milyon dolar



1. George Clooney


239 milyon dolar



EN ÇOK KAZANAN KADIN OYUNCULAR


10. Gal Gadot


10 milyon dolar



9.Melissa McCarthy


12 milyon dolar



8. Cate Blanchett


12,5 milyon dolar



7. Julia Roberts


13 milyon dolar



6. Mila Kunis


16 milyon dolar



5.Reese Witherspoon


16,5 milyon dolar



4. Jennifer Lawrence


18 milyon dolar



3. Jennifer Aniston

19,5 milyon dolar



2. Angelina Jolie


28 milyon dolar



1. Scarlett Johansson


40,5 milyon dolar



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