2018’in en çok kazanan oyuncuları

Forbes dergisi, her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok kazanan oyuncuların listesini açıkladı. Dünyada en fazla kazanan aktör olan George Clooney’nin yıllık geliri 239 milyon dolarken, en çok kazanan kadın oyuncu olan Scarlett Johansson’ın geliri 40 milyon dolar. Clooney'nin gelirlerini artırmasında tekila şirketini satması etkili olurken, listede kadın ve erkek oyuncuların gelirleri arasındaki büyük fark dikkat çekti. 2018'de en çok kazanan ilk 10 aktörün toplam gelirleri 784 milyon doları, yani yaklaşık 5 milyar TL'yi buluyor. Aynı dönemde kadın oyuncular 186 milyon dolar gelir elde etti.
İşte 2018 yılının en çok kazanan aktör ve aktrislerinin yıllık kazançları...
10. Chris Evans
34 milyon dolar
9. Salman Khan
38,5 milyon dolar
8. Adam Sandler
39,5 milyon dolar
7. Akshay Kumar
40,5 milyon dolar
6. Will Smith
42 milyon dolar
5. Jackie Chan
45,5 milyon dolar
4. Chris Hemsworth
64,5 milyon dolar
3. Robert Downey Jr.
81 milyon dolar
2. Dwayne The Rock Johnson
124 milyon dolar
1. George Clooney
239 milyon dolar
EN ÇOK KAZANAN KADIN OYUNCULAR
10. Gal Gadot
10 milyon dolar
9.Melissa McCarthy
12 milyon dolar
8. Cate Blanchett
12,5 milyon dolar
7. Julia Roberts
13 milyon dolar
6. Mila Kunis
16 milyon dolar
5.Reese Witherspoon
16,5 milyon dolar
4. Jennifer Lawrence
18 milyon dolar
3. Jennifer Aniston
19,5 milyon dolar
2. Angelina Jolie
28 milyon dolar
1. Scarlett Johansson
40,5 milyon dolar