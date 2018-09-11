11 Eylül 2018 12:24 2018’in en çok kazanan oyuncuları Forbes, 2018'in en çok kazanan oyuncularını açıkladı.

Forbes dergisi, her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok kazanan oyuncuların listesini açıkladı. Dünyada en fazla kazanan aktör olan George Clooney’nin yıllık geliri 239 milyon dolarken, en çok kazanan kadın oyuncu olan Scarlett Johansson’ın geliri 40 milyon dolar. Clooney'nin gelirlerini artırmasında tekila şirketini satması etkili olurken, listede kadın ve erkek oyuncuların gelirleri arasındaki büyük fark dikkat çekti. 2018'de en çok kazanan ilk 10 aktörün toplam gelirleri 784 milyon doları, yani yaklaşık 5 milyar TL'yi buluyor. Aynı dönemde kadın oyuncular 186 milyon dolar gelir elde etti.

İşte 2018 yılının en çok kazanan aktör ve aktrislerinin yıllık kazançları...

10. Chris Evans

34 milyon dolar

9. Salman Khan

38,5 milyon dolar

8. Adam Sandler

39,5 milyon dolar

7. Akshay Kumar

40,5 milyon dolar

6. Will Smith

42 milyon dolar

5. Jackie Chan

45,5 milyon dolar

4. Chris Hemsworth

64,5 milyon dolar

3. Robert Downey Jr.

81 milyon dolar

2. Dwayne The Rock Johnson

124 milyon dolar

1. George Clooney

239 milyon dolar

EN ÇOK KAZANAN KADIN OYUNCULAR

10. Gal Gadot

10 milyon dolar

9.Melissa McCarthy

12 milyon dolar

8. Cate Blanchett

12,5 milyon dolar

7. Julia Roberts

13 milyon dolar

6. Mila Kunis

16 milyon dolar

5.Reese Witherspoon

16,5 milyon dolar

4. Jennifer Lawrence

18 milyon dolar

3. Jennifer Aniston

19,5 milyon dolar

2. Angelina Jolie

28 milyon dolar

1. Scarlett Johansson

40,5 milyon dolar