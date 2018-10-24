Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bir veri tabanı IMDb 2018'in en iyi korku filmlerini sıraladı. 2016 ya da 2017’de vizyona giren ancak video ve DVD formatı 2018'de yayınlanan filmlerin de listede kendine yer buldu. İşte 2018'in en iyi korku filmleri...
30. Nightmare Cinema (2018)
Yönetmen: Alejandro Brugués,Ryûhei Kitamura, David Slade, Joe Dante, Mick Garris
Oyuncular: Mickey Rourke,Richard Chamberlain,Adam Godley
IMDb puanı: 6,2
29. The Endless (2017)
Yönetmen: Justin Benson,Aaron Moorhead
Oyuncular: Aaron Moorhead,Justin Benson,Callie Hernandez
IMDb puanı: 6,5
28. The Labyrinth (2017)
Yönetmen: John Berardo,Jessica Kaye
Oyuncular: James Franco,Josh Peck,Jim Parrack
IMDb puanı: 6,5
27. The Wind (2018)
Yönetmen: Emma Tammi
Oyuncular: Miles Anderson, Caitlin Gerard,Julia Goldani Telles
IMDb puanı: 6,5
26. Charlie Says (2018)
Yönetmen: Mary Harron
Oyuncular: Annabeth Gish,Suki Waterhouse,Matt Smith
IMDb puanı: 6,5
25. Summer of 84 (2018)
Yönetmen: François Simard,Anouk Whissell
Oyuncular: Graham Verchere,Judah Lewis,Caleb Emery
IMDb puanı: 6,7
24. Mandy (2018)
Yönetmen: Panos Cosmatos
Oyuncular: Nicolas Cage,Andrea Riseborough,Linus Roache
IMDb puanı: 6,8
23. The Black Gloves (2017)
Yönetmen: Lawrie Brewster
Oyuncular: Jamie Scott Gordon,Macarena Gómez,Alexandra Hulme
IMDb puanı: 6,9
22. Prospect (2018)
Yönetmen: Christopher Caldwell,Zeek Earl
Oyuncular: Sophie Thatcher,Pedro Pascal,Jay Duplass
IMDb puanı: 6,9
21. The House That Jack Built (2018)
Yönetmen: Lars von Trier
Oyuncular: Matt Dillon,Bruno Ganz,Uma Thurman
IMDb puanı: 7,0
20. Overlord (2018)
Yönetmen: Julius Avery
Oyuncular: Wyatt Russell,Pilou Asbæk,John Magaro
IMDb puanı: 6,9
19. Memento Mori (2018)
Yönetmen: Michaël Vermaercke
Oyuncular: Charlotte De Wulf,Felix Meyer,Bram Verrecas
IMDb puanı: 7,0
18. Dr. Jekyll and Mr. Hyde (2017)
Yönetmen: B. Luciano Barsuglia
Oyuncular: Gianni Capaldi,Shaun Paul Piccinino,David Beatty
IMDb puanı: 7,0
17. The Possession of Hannah Grace (2018)
Yönetmen: Diederik Van Rooijen
Oyuncular: Stana Katic,Shay Mitchell,Grey Damon
IMDb puanı: 8,9
16. Possum (2018)
Yönetmen: Matthew Holness
Oyuncular: Sean Harris,Alun Armstrong,Simon Bubb
IMDb puanı: 7,2
15. Venom: Zehirli Öfke (2018)
Yönetmen: Ruben Fleischer
Oyuncular: Tom Hardy,Michelle Williams,Riz Ahmed
IMDb puanı: 7,0
14. Hotel Inferno 2: The Cathedral of Pain (2017)
Yönetmen: Giulio De Santi,Tiziana Machella
Oyuncular: Rayner Bourton,Roland Stone,Jade Matthew
IMDb puanı: 7,3
13. The Witch in the Window (2018)
Yönetmen: Andy Mitton
Oyuncular: Arija Bareikis,Alex Draper,Zach Jette
IMDb puanı: 7,0
12. Apostle (2018)
Yönetmen: Gareth Evans
Oyuncular: Dan Stevens,Richard Elfyn,Paul Higgins
IMDb puanı: 6,4
11. Ayin (2018)
Yönetmen: Ari Aster
Oyuncular: Toni Collette,Milly Shapiro,Gabriel Byrne
IMDb puanı: 7,3
10. Dead Trigger (2017)
Yönetmen: Mike Cuff,Scott Windhauser
Oyuncular: Dolph Lundgren,Autumn Reeser,Isaiah Washington
IMDb puanı: 6,8
9. Climax (2018)
Yönetmen: Gaspar Noé
Oyuncular: Sofia Boutella,Romain Guillermic,Souheila Yacoub
IMDb puanı: 7,7
8. Upgrade (2018)
Yönetmen: Leigh Whannell
Oyuncular: Logan Marshall-Green,Melanie Vallejo,Steve Danielsen
IMDb puanı: 7,6
7. Cannibals and Carpet Fitters (2017)
Yönetmen: James Bushe
Oyuncular: Darren Sean Enright,Richard Lee O'Donnell,Zara Phythian
IMDb puanı: 7,6
6. Sessiz Bir Yer (2018)
Yönetmen: John Krasinski
Oyuncular: Emily Blunt,John Krasinski,Millicent Simmonds
IMDb puanı: 7,6
5. Freaks (2018)
Yönetmen: Zach Lipovsky,Adam B. Stein
Oyuncular: Emile Hirsch,Bruce Dern,Lexy Kolker
IMDb puanı: 7,3
4. All the Creatures Were Stirring (2018)
Yönetmen: David Ian McKendry,Rebekah McKendry
Oyuncular: Constance Wu,Jonathan Kite,Jocelin Donahue
IMDb puanı: 7,4
3. Cadılar Bayramı (2018)
Yönetmen: David Gordon Green
Oyuncular: Jamie Lee Curtis,Judy Greer,Andi Matichak
IMDb puanı: 7,5
2. Murder Made Easy (2017)
Yönetmen: David Palamaro
Oyuncular: Jessica Graham,Christopher Soren Kelly,Daniel Ahearn
IMDb puanı: 7,7
1.Threshold (2016)
Yönetmen: Jason Eric Perlman
Oyuncular: Trilby Glover,Randy Wayne,Leslie Stevens
IMDb puanı: 8,0