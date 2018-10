Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bir veri tabanı IMDb 2018'in en iyi korku filmlerini sıraladı. 2016 ya da 2017’de vizyona giren ancak video ve DVD formatı 2018'de yayınlanan filmlerin de listede kendine yer buldu. İşte 2018'in en iyi korku filmleri...

30. Nightmare Cinema (2018)

Yönetmen: Alejandro Brugués,Ryûhei Kitamura, David Slade, Joe Dante, Mick Garris

Oyuncular: Mickey Rourke,Richard Chamberlain,Adam Godley

IMDb puanı: 6,2

29. The Endless (2017)

Yönetmen: Justin Benson,Aaron Moorhead

Oyuncular: Aaron Moorhead,Justin Benson,Callie Hernandez

IMDb puanı: 6,5

28. The Labyrinth (2017)

Yönetmen: John Berardo,Jessica Kaye

Oyuncular: James Franco,Josh Peck,Jim Parrack

IMDb puanı: 6,5

27. The Wind (2018)

Yönetmen: Emma Tammi

Oyuncular: Miles Anderson, Caitlin Gerard,Julia Goldani Telles

IMDb puanı: 6,5

26. Charlie Says (2018)

Yönetmen: Mary Harron

Oyuncular: Annabeth Gish,Suki Waterhouse,Matt Smith

IMDb puanı: 6,5

25. Summer of 84 (2018)

Yönetmen: François Simard,Anouk Whissell

Oyuncular: Graham Verchere,Judah Lewis,Caleb Emery

IMDb puanı: 6,7

24. Mandy (2018)

Yönetmen: Panos Cosmatos

Oyuncular: Nicolas Cage,Andrea Riseborough,Linus Roache

IMDb puanı: 6,8

23. The Black Gloves (2017)

Yönetmen: Lawrie Brewster

Oyuncular: Jamie Scott Gordon,Macarena Gómez,Alexandra Hulme

IMDb puanı: 6,9

22. Prospect (2018)

Yönetmen: Christopher Caldwell,Zeek Earl

Oyuncular: Sophie Thatcher,Pedro Pascal,Jay Duplass

IMDb puanı: 6,9

21. The House That Jack Built (2018)

Yönetmen: Lars von Trier

Oyuncular: Matt Dillon,Bruno Ganz,Uma Thurman

IMDb puanı: 7,0

20. Overlord (2018)

Yönetmen: Julius Avery

Oyuncular: Wyatt Russell,Pilou Asbæk,John Magaro

IMDb puanı: 6,9

19. Memento Mori (2018)

Yönetmen: Michaël Vermaercke

Oyuncular: Charlotte De Wulf,Felix Meyer,Bram Verrecas

IMDb puanı: 7,0

18. Dr. Jekyll and Mr. Hyde (2017)

Yönetmen: B. Luciano Barsuglia

Oyuncular: Gianni Capaldi,Shaun Paul Piccinino,David Beatty

IMDb puanı: 7,0

17. The Possession of Hannah Grace (2018)

Yönetmen: Diederik Van Rooijen

Oyuncular: Stana Katic,Shay Mitchell,Grey Damon

IMDb puanı: 8,9

16. Possum (2018)

Yönetmen: Matthew Holness

Oyuncular: Sean Harris,Alun Armstrong,Simon Bubb

IMDb puanı: 7,2

15. Venom: Zehirli Öfke (2018)

Yönetmen: Ruben Fleischer

Oyuncular: Tom Hardy,Michelle Williams,Riz Ahmed

IMDb puanı: 7,0

14. Hotel Inferno 2: The Cathedral of Pain (2017)

Yönetmen: Giulio De Santi,Tiziana Machella

Oyuncular: Rayner Bourton,Roland Stone,Jade Matthew

IMDb puanı: 7,3

13. The Witch in the Window (2018)

Yönetmen: Andy Mitton

Oyuncular: Arija Bareikis,Alex Draper,Zach Jette

IMDb puanı: 7,0

12. Apostle (2018)

Yönetmen: Gareth Evans

Oyuncular: Dan Stevens,Richard Elfyn,Paul Higgins

IMDb puanı: 6,4

11. Ayin (2018)

Yönetmen: Ari Aster

Oyuncular: Toni Collette,Milly Shapiro,Gabriel Byrne

IMDb puanı: 7,3

10. Dead Trigger (2017)

Yönetmen: Mike Cuff,Scott Windhauser

Oyuncular: Dolph Lundgren,Autumn Reeser,Isaiah Washington

IMDb puanı: 6,8

9. Climax (2018)

Yönetmen: Gaspar Noé

Oyuncular: Sofia Boutella,Romain Guillermic,Souheila Yacoub

IMDb puanı: 7,7

8. Upgrade (2018)

Yönetmen: Leigh Whannell

Oyuncular: Logan Marshall-Green,Melanie Vallejo,Steve Danielsen

IMDb puanı: 7,6

7. Cannibals and Carpet Fitters (2017)

Yönetmen: James Bushe

Oyuncular: Darren Sean Enright,Richard Lee O'Donnell,Zara Phythian

IMDb puanı: 7,6

6. Sessiz Bir Yer (2018)

Yönetmen: John Krasinski

Oyuncular: Emily Blunt,John Krasinski,Millicent Simmonds

IMDb puanı: 7,6

5. Freaks (2018)

Yönetmen: Zach Lipovsky,Adam B. Stein

Oyuncular: Emile Hirsch,Bruce Dern,Lexy Kolker

IMDb puanı: 7,3



4. All the Creatures Were Stirring (2018)

Yönetmen: David Ian McKendry,Rebekah McKendry

Oyuncular: Constance Wu,Jonathan Kite,Jocelin Donahue

IMDb puanı: 7,4

3. Cadılar Bayramı (2018)

Yönetmen: David Gordon Green

Oyuncular: Jamie Lee Curtis,Judy Greer,Andi Matichak

IMDb puanı: 7,5

2. Murder Made Easy (2017)

Yönetmen: David Palamaro

Oyuncular: Jessica Graham,Christopher Soren Kelly,Daniel Ahearn

IMDb puanı: 7,7

1.Threshold (2016)

Yönetmen: Jason Eric Perlman

Oyuncular: Trilby Glover,Randy Wayne,Leslie Stevens

IMDb puanı: 8,0