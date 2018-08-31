31 Ağustos 2018 15:43 2018’in rekortmen filmleri Oldukça hareketli bir sinema sezonu geride kalmak üzere. İşte 2018 yılının şimdiye kadar gişede rekorlar kıran ilk 15 filmi!

Sinema sektörü açısından berekli bir sezon geride kalmak üzere. Birbirinden iddialı yapımların peş peşe vizyona girmesiyle sürekli değişen 2018 gişe lideri filmleri mercek altına aldık. Ready Player One ve İnanılmaz Aile 2(Incredibles 2) gibi filmler zirveyi zorlarkenRed Sparrow gibi iddialı filmler liste dışı kaldı. İşte 2018’in şimdiye kadar hasılat rekoru kıran ilk 15 filmi!

15. Özgürlüğün Elli Tonu (Fifty Shades Freed)

Gişe hasılatı: 371.1 milyon dolar

Yönetmen: James Foley

Oyuncular: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson



IMDb Puanı: 4.4

14. Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi (Solo: A Star Wars Story)

Gişe hasılatı: 392.6 milyon dolar

Yönetmen: Ron Howard

Oyuncular: Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke



IMDb Puanı: 7.1

13. Meg: Derinlerdeki Dehşet (The Meg)

Gişe hasılatı: 411.6 milyon dolar

Yönetmen: Jon Turteltaub

Oyuncular: Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson



IMDb Puanı: 6.1

12. Rampage: Büyük Yıkım (Rampage)

Gişe hasılatı: 426.2milyon dolar

Yönetmen: Brad Peyton

Oyuncular: Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Akerman

IMDb Puanı: 6.2

11.Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili (Hotel Transylvania 3: Summer Vacation)

Gişe hasılatı: 461.9 milyon dolar

Yönetmen: Genndy Tartakovsky

Oyuncular: Adam Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez

IMDb Puanı: 6.3

10. Mission: Impossible - Yansımalar (Mission: Impossible – Fallout)

Gişe hasılatı: 538.8 milyon dolar

Yönetmen: Christopher McQuarrie

Oyuncular: Tom Cruise, Henry Cavill, Ving Rhames

IMDb Puanı: 8.1

9. Detective Chinatown 2

Gişe hasılatı: 544.1milyon dolar

Yönetmen: Sicheng Chen

Oyuncular: Haoran Liu, Baoqiang Wang, Yang Xiao

IMDb Puanı: 6.2

8. Ant-Man and the Wasp

Gişe hasılatı: 544.5 milyon dolar

Yönetmen: Peyton Reed

Oyuncular: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Peña

IMDb Puanı: 7.4

7. Operation Red Sea

Gişe hasılatı: 579.2 milyon dolar

Yönetmen: Dante Lam

Oyuncular: Yi Zhang, Johnny Huang, Hai-Qing

IMDb Puanı: 7.0

6. Başlat (Ready Player One)

Gişe hasılatı: 582 milyon dolar

Yönetmen: Steven Spielberg

Oyuncular: Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn

IMDb Puanı: 7.6

5.Deadpool 2

Gişe hasılatı: 734 milyon dolar

Yönetmen: David Leitch

Oyuncular: Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin

IMDb Puanı: 7.9

4. İnanılmaz Aile 2 (Incredibles 2)

Gişe hasılatı: 1 milyar 142.1 milyon dolar

Yönetmen: David Leitch

Oyuncular: Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin

IMDb Puanı: 7.9

3. Jurassic World: Yıkılmış Krallık (Jurassic World: Fallen Kingdom)

Gişe hasılatı: 1 milyar 295.8 milyon dolar

Yönetmen: J.A. Bayona

Oyuncular: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe Spall

IMDb Puanı: 6.4

2. Black Panther

Gişe hasılatı: 1 milyar 346.8 milyon dolar

Yönetmen: Ryan Coogler

Oyuncular: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o

IMDb Puanı: 7.4

1.Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı (Avengers: Infinity War)

Gişe hasılatı: 2 milyar 046.1 milyon dolar

Yönetmen: Anthony Russo, Joe Russo

Oyuncular: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo

IMDb Puanı: 8.6