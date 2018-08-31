2018’in rekortmen filmleri

Sinema sektörü açısından berekli bir sezon geride kalmak üzere. Birbirinden iddialı yapımların peş peşe vizyona girmesiyle sürekli değişen 2018 gişe lideri filmleri mercek altına aldık. Ready Player One ve İnanılmaz Aile 2(Incredibles 2) gibi filmler zirveyi zorlarkenRed Sparrow gibi iddialı filmler liste dışı kaldı. İşte 2018’in şimdiye kadar hasılat rekoru kıran ilk 15 filmi!
15. Özgürlüğün Elli Tonu (Fifty Shades Freed)
Gişe hasılatı: 371.1 milyon dolar
Yönetmen: James Foley
Oyuncular: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson
IMDb Puanı: 4.4
14. Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi (Solo: A Star Wars Story)
Gişe hasılatı: 392.6 milyon dolar
Yönetmen: Ron Howard
Oyuncular: Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke
IMDb Puanı: 7.1
13. Meg: Derinlerdeki Dehşet (The Meg)
Gişe hasılatı: 411.6 milyon dolar
Yönetmen: Jon Turteltaub
Oyuncular: Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson
IMDb Puanı: 6.1
12. Rampage: Büyük Yıkım (Rampage)
Gişe hasılatı: 426.2milyon dolar
Yönetmen: Brad Peyton
Oyuncular: Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Akerman
IMDb Puanı: 6.2
11.Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili (Hotel Transylvania 3: Summer Vacation)
Gişe hasılatı: 461.9 milyon dolar
Yönetmen: Genndy Tartakovsky
Oyuncular: Adam Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez
IMDb Puanı: 6.3
10. Mission: Impossible - Yansımalar (Mission: Impossible – Fallout)
Gişe hasılatı: 538.8 milyon dolar
Yönetmen: Christopher McQuarrie
Oyuncular: Tom Cruise, Henry Cavill, Ving Rhames
IMDb Puanı: 8.1
9. Detective Chinatown 2
Gişe hasılatı: 544.1milyon dolar
Yönetmen: Sicheng Chen
Oyuncular: Haoran Liu, Baoqiang Wang, Yang Xiao
IMDb Puanı: 6.2
8. Ant-Man and the Wasp
Gişe hasılatı: 544.5 milyon dolar
Yönetmen: Peyton Reed
Oyuncular: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Peña
IMDb Puanı: 7.4
7. Operation Red Sea
Gişe hasılatı: 579.2 milyon dolar
Yönetmen: Dante Lam
Oyuncular: Yi Zhang, Johnny Huang, Hai-Qing
IMDb Puanı: 7.0
6. Başlat (Ready Player One)
Gişe hasılatı: 582 milyon dolar
Yönetmen: Steven Spielberg
Oyuncular: Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn
IMDb Puanı: 7.6
5.Deadpool 2
Gişe hasılatı: 734 milyon dolar
Yönetmen: David Leitch
Oyuncular: Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin
IMDb Puanı: 7.9
4. İnanılmaz Aile 2 (Incredibles 2)
Gişe hasılatı: 1 milyar 142.1 milyon dolar
Yönetmen: David Leitch
Oyuncular: Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin
IMDb Puanı: 7.9
3. Jurassic World: Yıkılmış Krallık (Jurassic World: Fallen Kingdom)
Gişe hasılatı: 1 milyar 295.8 milyon dolar
Yönetmen: J.A. Bayona
Oyuncular: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe Spall
IMDb Puanı: 6.4
2. Black Panther
Gişe hasılatı: 1 milyar 346.8 milyon dolar
Yönetmen: Ryan Coogler
Oyuncular: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o
IMDb Puanı: 7.4
1.Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı (Avengers: Infinity War)
Gişe hasılatı: 2 milyar 046.1 milyon dolar
Yönetmen: Anthony Russo, Joe Russo
Oyuncular: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo
IMDb Puanı: 8.6