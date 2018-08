2019’un heyecanla beklenen filmleri

Süper kahramanlı filmlerden aksiyon filmlerine oldukça hareketli bir sene geçti. Önce Black Panther’in gişedeki başarısı, sonrasında Avengers: Infinity War ve Star Wars: The Last Jedi’nin başarısına sonradan ama hızlı gelen Mission: Impossible – Fallout’un başarısı eklenince sinema sektörü açısından 2018 unutulmaz yıllardan biri olarak hafızalarda yerini aldı.

Gelen haberlere bakınca 2019 yılının da oldukça hareketli geçeceği şimdiden belli olmaya başladı. Bizde sizler için 2019 yılının heyecanla beklenen filmlerini sıraladık.

Hellboy

Yönetmen: Neil Marshall

Oyuncular: Milla Jovovich,David Harbour,Ian McShane

Vizyon tarihi: 11 Ocak 2019

Glass

Yönetmen: M. Night Shyamalan

Oyuncular: James McAvoy, Bruce Willis, Samuel L. Jackson

Vizyon tarihi: 18 Ocak 2019

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya (How to Train Your Dragon: The Hidden World)

Yönetmen: Dean DeBlois

Oyuncular: Cate Blanchett,Jonah Hill,T.J. Miller

Vizyon tarihi: 25 Ocak 2019

Yeni Mutantlar (The New Mutants)

Yönetmen: Josh Boone

Oyuncular: Anya Taylor-Joy,Alice Braga,Maisie Williams

Vizyon tarihi: 22 Ocak 2019

Captain Marvel

Yönetmen: Anna Boden,Ryan Fleck

Oyuncular: Brie Larson,Gemma Chan,Lee Pace

Vizyon tarihi: 8 Mart 2019

Godzilla: Canavarlar Kralı (Godzilla: King of the Monsters)

Yönetmen: Michael Dougherty

Oyuncular: Vera Farmiga,Millie Bobby Brown,Bradley Whitford

Vizyon tarihi: 22 Mart 2019

Avengers 4 (Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı – Bölüm 2)

Yönetmen: Anthony Russo,Joe Russo

Oyuncular: Evangeline Lilly,Josh Brolin,Karen Gillan

Vizyon tarihi: 26 Nisan 2019

John Wick 3: Parabellum

Yönetmen: Chad Stahelski

Oyuncular: Keanu Reeves,Asia Kate Dillon,Halle Berry

Vizyon tarihi: 17 Mayıs 2019

Charlie’nin Melekleri (Charlie's Angels)

Yönetmen: Elizabeth Banks

Oyuncular: Kristen Stewart,Elizabeth Banks,Naomi Scott

Vizyon tarihi: 7 Haziran 2019

Spider-Man: Far From Home

Yönetmen: Jon Watts

Oyuncular: Zendaya,Tom Holland,Jake Gyllenhaal

Vizyon tarihi: 5 Temmuz 2019

Top Gun: Maverick

Yönetmen: Joseph Kosinski

Oyuncular: Tom Cruise,Jennifer Connelly,Val Kilmer

Vizyon tarihi: 12 Temmuz 2019