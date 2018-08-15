2019’un heyecanla beklenen filmleri

Oscar ödüllü Emma Stone, verdiği bir röportajda evlenmek ve çocuk sahibi olmak istediğini söyledi.

Nuri Bilge Ceylan’ın yaptığı “Ahlat Ağacı” filmi, Türkiye’nin Yabancı Dilde Oscar adayı olarak belirlendi.

Gelen haberlere bakınca 2019 yılının da oldukça hareketli geçeceği şimdiden belli olmaya başladı. Bizde sizler için 2019 yılının heyecanla beklenen filmlerini sıraladık.

Süper kahramanlı filmlerden aksiyon filmlerine oldukça hareketli bir sene geçti. Önce Black Panther’in gişedeki başarısı, sonrasında Avengers: Infinity War ve Star Wars: The Last Jedi’nin başarısına sonradan ama hızlı gelen Mission: Impossible – Fallout’un başarısı eklenince sinema sektörü açısından 2018 unutulmaz yıllardan biri olarak hafızalarda yerini aldı.

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