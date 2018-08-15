2019’un heyecanla beklenen filmleri

Süper kahramanlı filmlerden aksiyon filmlerine oldukça hareketli bir sene geçti. Önce Black Panther’in gişedeki başarısı, sonrasında Avengers: Infinity War ve Star Wars: The Last Jedi’nin başarısına sonradan ama hızlı gelen Mission: Impossible – Fallout’un başarısı eklenince sinema sektörü açısından 2018 unutulmaz yıllardan biri olarak hafızalarda yerini aldı.
Gelen haberlere bakınca 2019 yılının da oldukça hareketli geçeceği şimdiden belli olmaya başladı. Bizde sizler için 2019 yılının heyecanla beklenen filmlerini sıraladık.
Hellboy
Yönetmen: Neil Marshall
Oyuncular: Milla Jovovich,David Harbour,Ian McShane
Vizyon tarihi: 11 Ocak 2019
Glass
Yönetmen: M. Night Shyamalan
Oyuncular: James McAvoy, Bruce Willis, Samuel L. Jackson
Vizyon tarihi: 18 Ocak 2019
Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya (How to Train Your Dragon: The Hidden World)
Yönetmen: Dean DeBlois
Oyuncular: Cate Blanchett,Jonah Hill,T.J. Miller
Vizyon tarihi: 25 Ocak 2019
Yeni Mutantlar (The New Mutants)
Yönetmen: Josh Boone
Oyuncular: Anya Taylor-Joy,Alice Braga,Maisie Williams
Vizyon tarihi: 22 Ocak 2019
Captain Marvel
Yönetmen: Anna Boden,Ryan Fleck
Oyuncular: Brie Larson,Gemma Chan,Lee Pace
Vizyon tarihi: 8 Mart 2019
Godzilla: Canavarlar Kralı (Godzilla: King of the Monsters)
Yönetmen: Michael Dougherty
Oyuncular: Vera Farmiga,Millie Bobby Brown,Bradley Whitford
Vizyon tarihi: 22 Mart 2019
Avengers 4 (Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı – Bölüm 2)
Yönetmen: Anthony Russo,Joe Russo
Oyuncular: Evangeline Lilly,Josh Brolin,Karen Gillan
Vizyon tarihi: 26 Nisan 2019
John Wick 3: Parabellum
Yönetmen: Chad Stahelski
Oyuncular: Keanu Reeves,Asia Kate Dillon,Halle Berry
Vizyon tarihi: 17 Mayıs 2019
Charlie’nin Melekleri (Charlie's Angels)
Yönetmen: Elizabeth Banks
Oyuncular: Kristen Stewart,Elizabeth Banks,Naomi Scott
Vizyon tarihi: 7 Haziran 2019
Spider-Man: Far From Home
Yönetmen: Jon Watts
Oyuncular: Zendaya,Tom Holland,Jake Gyllenhaal
Vizyon tarihi: 5 Temmuz 2019
Top Gun: Maverick
Yönetmen: Joseph Kosinski
Oyuncular: Tom Cruise,Jennifer Connelly,Val Kilmer
Vizyon tarihi: 12 Temmuz 2019