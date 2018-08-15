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15 Ağustos 2018 16:36

2019’un heyecanla beklenen filmleri

Sinema sektörü açısından epey hareketli geçen bir yıldan sonra gözler 2019 takvimine çevrildi. Önümüzdeki senenin iddialı yabancı filmlerini sizler derledik.


Süper kahramanlı filmlerden aksiyon filmlerine oldukça hareketli bir sene geçti. Önce Black Panther’in gişedeki başarısı, sonrasında Avengers: Infinity War ve Star Wars: The Last Jedi’nin başarısına sonradan ama hızlı gelen Mission: Impossible – Fallout’un başarısı eklenince sinema sektörü açısından 2018 unutulmaz yıllardan biri olarak hafızalarda yerini aldı.


Gelen haberlere bakınca 2019 yılının da oldukça hareketli geçeceği şimdiden belli olmaya başladı. Bizde sizler için 2019 yılının heyecanla beklenen filmlerini sıraladık.


Hellboy



Yönetmen: Neil Marshall

Oyuncular: Milla Jovovich,David Harbour,Ian McShane

Vizyon tarihi: 11 Ocak 2019


Glass



Yönetmen: M. Night Shyamalan

Oyuncular: James McAvoy, Bruce Willis, Samuel L. Jackson

Vizyon tarihi: 18 Ocak 2019


Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya (How to Train Your Dragon: The Hidden World)



Yönetmen: Dean DeBlois

Oyuncular: Cate Blanchett,Jonah Hill,T.J. Miller

Vizyon tarihi: 25 Ocak 2019


Yeni Mutantlar (The New Mutants)




Yönetmen: Josh Boone

Oyuncular: Anya Taylor-Joy,Alice Braga,Maisie Williams

Vizyon tarihi: 22 Ocak 2019


Captain Marvel




Yönetmen: Anna Boden,Ryan Fleck

Oyuncular: Brie Larson,Gemma Chan,Lee Pace

Vizyon tarihi: 8 Mart 2019


Godzilla: Canavarlar Kralı (Godzilla: King of the Monsters)



Yönetmen: Michael Dougherty

Oyuncular: Vera Farmiga,Millie Bobby Brown,Bradley Whitford

Vizyon tarihi: 22 Mart 2019


Avengers 4 (Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı – Bölüm 2)



Yönetmen: Anthony Russo,Joe Russo

Oyuncular: Evangeline Lilly,Josh Brolin,Karen Gillan

Vizyon tarihi: 26 Nisan 2019


John Wick 3: Parabellum



Yönetmen: Chad Stahelski

Oyuncular: Keanu Reeves,Asia Kate Dillon,Halle Berry

Vizyon tarihi: 17 Mayıs 2019


Charlie’nin Melekleri (Charlie's Angels)



Yönetmen: Elizabeth Banks

Oyuncular: Kristen Stewart,Elizabeth Banks,Naomi Scott

Vizyon tarihi: 7 Haziran 2019


Spider-Man: Far From Home




Yönetmen: Jon Watts

Oyuncular: Zendaya,Tom Holland,Jake Gyllenhaal

Vizyon tarihi: 5 Temmuz 2019


Top Gun: Maverick




Yönetmen: Joseph Kosinski

Oyuncular: Tom Cruise,Jennifer Connelly,Val Kilmer

Vizyon tarihi: 12 Temmuz 2019

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