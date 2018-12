21 Aralık vizyondaki filmler

Hayatım Yalan (Second Act)

Peter Segal'in yönettiği, başrolündeAmerikalı oyuncu ve şarkıcıJennifer Lopez'in rol aldığı romantik komedi türündeki "Hayatım Yalan" adlı film izleyici ile buluşacak.

Jennifer Lopez'e Milo Ventimiglia, Vanessa Hudgens, Leah Remini, Treat Williams, Freddie Stroma, Annaleigh Ashford ve Alan Aisenberg gibi isimlerin eşlik ettiği film;gerçekleştiremediği hayallerinin mutsuzluğunu yaşayan bir kadının hayatında yeni bir sayfa açma hikayesini konu ediniyor.

Aşkın Algoritması (Zoe)

Drake Dromus'un yönetmen koltuğuna oturduğu bilim kurgu türündeki "Aşkın Algoritması" adlı filmin başrollerini Ewan McGregor ve Lea Seydoux paylaşıyor.

Senaryosu Richard Greenberg'e ait olan ve yakın bir gelecekte geçen film özetle şöyle:

"Sınırları zorlayan teknoloji sayesinde bilgisayarda yapılan simülasyonların ilişkilerin uyumunu ve ömrünü belirlediği bir dünyada; Cole ve Zoe, ideal android eşler tasarlayan ve bu teknolojiyi geliştiren bir şirkette çalışan iki mühendistir. Aralarındaki profesyonel ilişki, zamanla romantik bir boyuta evrilir. Fakat android robotlardan Ash'in de Zoe'ye ilgi duymaya başlaması, Zoe'nin bazı gerçeklerle yüzleşmesine yol açar."

Bumblebee

Transformers serisinin sevilen karakterlerinden birini odağına alan "Bumblebee";1987 yılında kaçak durumundaki Bumblebee ile onu bir hurdalıkta bulan Charlie'nin hikayesini ele alıyor.

Hailee Steinfeld, Pamela Adlon, John Cena, Kenneth Choi, Megyn Price, Len Cariou, Glynn Turman ve John Ortiz'in rol aldığı yapımın yönetmenliğiniTravis Knight üstlendi.

Soğuk Savaş (Cold War)

Polonyalı yönetmen Pawel Pawlikowski'nin bu yıl Cannes'dan "En İyi Yönetmen" ödülüyle döndüğü filmi "Soğuk Savaş"; 1950'lerin kıta Avrupası'ndaki tekinsiz Soğuk Savaş atmosferinde, çok farklı geçmişlere ve kişiliklere sahip olsalar da tutkulu bir aşk yaşayan bir çiftin hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

Aşk ve dram karışımı filmin başrollerinde Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc, Agata Kulesza yer alıyor.

Garantili Ölüm (Dead in a Week: Or Your Money Back)

Tom Edmunds'un yönetmen koltuğunda oturduğu "Garantili Ölüm", 9 kez intihar girişiminde bulunan William Morrison'ın kendini öldürmesi için yaşlı bir kiralık katille anlaşması akabinde başlayan hikayeyi konu ediniyor.

Senaryosu da Tom Edmunds'a ait olan komedi ve aksiyon karışımı filmde Christopher Eccleston, Aneurin Barnard, Tom Wilkinson, Freya Mavor, Gethin Anthony ve Nigel Lindsay oynuyor.

Ruh Çağırma Seansı (Ouija House)

Ben Demaree'nin yönettiği veMischa Barton'un başrolünde oynadığı"Ruh Çağırma Seansı"; üzerinde çalıştığı kitap projesini sonuçlandırmak adına kendini arkadaşlarıyla birlikte kötü ruhların dahil olduğu bir oyunda bulan genç bir kızın hikayesini konu ediniyor.

Ayı Kardeşler: Eyvah Ayılar Küçüldü (Boonie Bears: The Big Shrink)

Leon Ding'in yönetmenliğini yaptığı haftanın animasyon türündeki yapımı"Ayı Kardeşler: Eyvah Ayılar Küçüldü"adlı serinin beşinci filminde Ayı Kardeşler ve Oduncu Vik'in maceraları kaldığı yerden devam ediyor.

Kurtlar ve Çakallar

M.Bilgehan Karaca'nın yönettiği "Kurtlar ve Çakallar", 12 Eylül Darbesi'nin rüzgarının estiği yıllarda Mamak Cezaevi'nde aynı hücrede kalan farklı görüşlere sahip iki adamın hikayesini konu ediniyor.

Yanımda Kal

Çağlar Ertuğrul ve Meriç Aral'ın başrollerini paylaştığı "Yanımda Kal", tüm hayatını işine adamış bir genç ile tesadüfi bir şekilde tanıştığı kızın hikayesini anlatıyor.

Murat Aygen, Nilay Duru, Ege Aydan, Levent Sülün, Tuna Arman ve Deniz Baytaş gibi isimlerin de rol aldığı filmin yönetmenliğini Mustafa Uğur Yağcıoğlu yaptı.

Görülmüştür

Çektiği kısa filmlerle tanınan Serhat Karaaslan'ın ilk uzun metraj filmi olan "Görülmüştür", İstanbul'da bir cezaevinde mahkumlara gelen mektupları kontrol eden bir memurun, mektubun birinden çaldığı fotoğraftaki bir kadını takıntı haline getirmesini anlatıyor.

Dram türündeki filmde Berkay Ateş, Saadet Işıl Aksoy, İpek Türktan Kaynak, Füsun Demirel, Erdem Şenocak ve Müfit Kayacan rol aldı.

Sükut Evi

Cafer Özgül'ün yazıp yönettiği; Melih Selçuk, Ece Özdikici, Mehmet Özgür ve Emel Çetin'in oynadığı "Sükut Evi", ruhundaki boşluğu doldurmak adına işini ve sevdiklerini arkasında bırakıp bir arayışa giren genç bir adamın hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Zerk

Battal Karslıoğlu'nun yönettiği haftanın yerli korku filmi "Zerk", geçmişte yaşanmış trajik bir olayı sürekli olarak kabuslarında gören bir adamın bu vakayı araştırmasını konu alıyor.