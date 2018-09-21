21 Eylül vizyona giren filmler

Dehşetin Yüzü (The Nun)

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta Corin Hardy'nin yönettiği; Taissa Farmiga, Bonnie Aarons, Jonny Coyne, Charlotte Hope ve Demian Bichir'in oynadığı "Dehşetin Yüzü" izleyici ile buluşacak.

Korku filmi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olan yapım, "The Conjuring" serisiyle seyircinin tanıştığı rahibenin hikayesini ele alıyor.

Bırakma Beni

Aida Begic'in yazıp yönettiği"Bırakma Beni" adlı filmin başrollerindeCarol Abboud,Motaz Faez Basha,Isa Demlakhi,Feyyaz Duman,Nisreen Faour veİsmail Hakkı gibi isimler oynadı.

Bosna-Hersek ve Türkiye ortak yapımı film;savaşın sürdüğü ülkelerinden kaçıp Türkiye'ye gelen3 Suriyeli çocuğun,yeni bir hayata başlamak için verdikleri mücadeleyi konu ediniyor.





Kapımdaki Aşk (Home Again)

Reese Witherspoon'un başrolünde yer aldığı "Kapımdaki Aşk", Los Angeles'ta tek başına yaşamını sürdüren bir kadının, sinemacı üç genci ağırlamasıyla birlikte değişen hayatını anlatıyor.

Başarılı oyuncu Witherspoon'a Michael Sheen, Candice Bergen, Pico Alexander, Jon Rudnitsky, Nat Wolff, Lake Bell, Eden Grace Redfield ve Lola Flanery'in eşlik ettiği filmin yönetmenliğiniHallie Meyers-Shyer yaptı.





İntikam Meleği (Peppermint)

Jennifer Garner'ın başrolünde yer aldığı "İntikam Meleği"; vahşi bir saldırıda kocası ve kızı öldürülen bir kadının, ailesinin katillerine karşı açtığı savaşı ve intikam mücadelesini beyaz perdeye taşıyacak.

Pierre Morel'in yönetmenliğini yaptığı filmde Jennifer Garner'ın yanı sıraJohn Gallagher Jr., John Ortiz, Juan Pablo Raba ve Annie Ilonzeh gibi isimler rol aldı.





Radiogram

Yaşanmış bir hikayeden esinlenen "Radiogram", 1971 yılında komünist rejim altındaki Bulgaristan'da, rock'n'roll delisi küçük oğluna yeni bir radyo almak için 100 kilometre yürüyerek en yakın şehre giden bir babanın hikayesini odağına alıyor.

Rouzie Hassanova'nın yönettiği Bulgarisyan yapımı filmin başrollerinde Alexander Hadjiangelov, Yana Titova ve Aleksandar Aleksiev oynuyor.





Cesur Araba (Wheely)

Yusry Abdul Halim yönetmenliğindeki haftanın animasyon filmi "Cesur Araba", şehrin en hızlı taksisi Wheely'nin aşkı karşısında vereceği zorlu mücadeleyi ele alıyor.





Güvercin

Banu Sıvacı'nın yönetmenliğini yaptığı "Güvercin" adlı filmdeKemal Burak Alper,Ruhi Sarı,Demet Genç ve Michal Elia Kamal rol aldı.

Banu Sıvacı'ya 2018 Sofya Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" ödülünü getiren film, günlerini babasından kalan güvercinlerle ilgilenerek geçiren bir adamın, ağabeyinin zoruyla çalışmaya başlamasının ardından çalışma hayatı ve mahalle gerçekleri gibi konularla yüzleşmesini irdeliyor.





Nezih Bir Film

Ayhan Özen'in yönettiği "Nezih Bir Film", bulaştığı işlerin altından bir türlü kalkamayan iki adamın hikayesini beyaz perdeye yansıtacak.

Ahmet İlker Okumuş'un senaryosunu kaleme aldığı filmin başrollerinde Okumuş'un yanı sıra, Deniz Barut, Mehmet Ali Karakuş, Mehmet Uslu ve Müge Boz oynuyor.





Göç Yolu

Turgut Ural yönetmenliğindeki "Göç Yolu", Balkanlar'dan Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan insanların dağlarda verdiği ölüm kalım mücadelesini konu ediniyor.

Sorma Neden

Burak Satıbol, Derya Şensoy, Toygan Avanoğlu, Yılmaz Gruda, Yiğit Arı, Güray Özcan ve Nazlı Tosunoğlu'nun rol aldığı "Sorma Neden" adlı filmin yönetmenliğini Tolga Baş üstlendi.

Komedi türündeki film, düğün günü damadın ortadan kaybolmasının ardındangelişen olaylar etrafında dönüyor.





Bücür

Umut Kırca'nın yönettiği;Berat Efe Parlar, Seçkin Özdemir, Seren Şirince, Taner Barlas, Durul Bazan, Hamdi Kahraman, Dolunay Soysert ve Ümit Erdim gibi isimlerin oynadığı "Bücür"; yoğun bilgisayar becerilerine sahip bir çocuğun annesini bulmak için atıldığı macerayı konu alıyor.



