21. yüzyılın en iyi bilim kurguları

Temellerinin Hollywood’da atıldığı tür sineması, yapımları sınıflandırarak seyircilerin beklentisine sağlıklı karşılık vermeye çalışan yapıdır. Yani gülmek isteyen izleyici, türlerin yönlendirmesi ile komedi filmlerine gider. Bu da demek oluyor ki her tür kendine, belli bir seyirci kitlesi tanımlar. Ancak türlerin başarılı örneklerinde bu kitle biraz daha genişleyebilir. Dünya çapında bir yandan en sıkı hayran kitlesine sahip olan bir yandan da burun kıvrılan tür, herhalde bilim kurgulardır. Bazı insanlar için anlamsız gelecek bu türe özgü öyle örnekler verilmiştir ki, hiçbir seyirci onların çekiciliğinden kendini alamaz. O halde çok da eskilere gitmeden, 21. yüzyılın en iyi bilim kurgularını sıralayalım.





Donnie Darko (2000)

Richard Kelly’nin ilk uzun metrajı olan film, 97’de yaptığı “Visceral Matter” filmi 48 dakikalık süresi ile orta metraj sınıfındadır, sadece türün değil 2000’lerin başında en sevilen filmlerinden biri de olmuştur. Sosyal hayatından çok memnun olmayan Donnie Darko, evinin yakınlarına düşen garip bir uzay aracından sonra gizemli ve garip olaylar yaşamaya başlıyor. Tanımlayamadığı görüntüler içinde yüzen 16 yaşındaki Donnie, bir de bunun üzerine tavşan kostümü giymiş birini görmeye başlar. Bir kere izleyenlerin 2-3. defa izlemeye can attığı Donnie Darko’nun en çekici kısmı da muhtemelen finalidir. Gizemli final hakkında kim bilir kimlerle tartışmadınız ki? Filme dair verebileceğimiz ilginç bir ayrıntı ise yönetmenin başına gelen talihsizlikler. Filmin yazarı da olan Richard Kelly’nin neredeyse hiçbir isteği tam olarak karşılanamamıştır. Başrol Jake Gyllenhaal’dan filmin müziklerine uzanan birçok öğe, aslında yönetmenin ilk tercihi değildi. Kim bilir, belki bu aksaklıklar sayesinde insanların daha da hoşuna giden bir film olmuştur Donnie Darko.

Dünyanın sonunu getiren salgın filmlerine yeni bir bakış getiren Alfonso Cuaron, 2027’de geçen hikayesi ile herkesi kendine hayran bırakmıştır. Çünkü insanları zombiye dönüştüren virüsler yerine Cuaron’un aklına insanlığı, içten içe bitirecek bir hastalık gelmiştir: Kısırlık. Kadınlar gebe kalamayınca nüfus artamamakta, böylece insanlık da her geçen gün yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Tabi dünya düzeni bu haldeyken herkes elini kolunu bağlayıp ölümü beklememektedir. Birilerinin “insanlığı kurtarması” gerekir. Vasat bir bilim kurgu/aksiyon filmine nasıl can verileceğini gösteren Cuaron, Phyllis Dorothy James’in 1992’de yazdığı aynı isimli distopik romanından uyarladığı film, Oscar’da “En İyi Uyarlama Senaryo Ödülünü”ne de aday olmuştur. Ancak ödül, William Monahan’ın yazdığı Martin Scorsese’nin yönettiği The Departed’a gitmiştir.Kurmaca belgesel diye anılan “Mockumentary” türüne yakın olan District 9, bir “uzaylı bölgesinde” geçen olayları seyirciye adeta gerçekmiş gibi sunar. Standart bir mockumentary’e göre belgesel yönü geri planda olsa da, ara ara gösterilen “kurmaca röportajlar” seyircide, gerçeklik olgusunu uyandırır. Böylece sinemada milyon defa işlenen uzaylı baskınlarını çok daha makul ve inandırıcı buluruz. Ayrıca filmin dramatik altyapısı da hikayeyi, salt bir bilim kurgudan kurtarmış olur. Böylece film sadece ışın silahları ve garip uzaylılardan oluşan bir “çöptense”, çok daha fazla kişiye hitap edebilecek başarılı bir yapım haline dönüşür.Christopher Nolan’ın neredeyse her sene yükselen kariyerine daha da yukarıya taşıyan bir film olan Inception’un liste dışı kalacağını herhalde düşünmemişsinizdir. Sadece 2000’lerin değil, gelmiş geçmiş en iyi bilim kurgu listelerine bile ilk sıralardan girmesi beklenen bir yapımdır. Rüya ve gerçeklik kavramlarına dair de ilginç görüntüler sunan film, bir “rüya hırsızın” hikayesini anlatır. Rüyalara girip, insanlar için en değerli şeyleri çalmasıyla nam yapmış Dom Cobb (Leonardo DiCaprio), bu iş uğruna tüm sevdiklerini kaybetmiş bir adamdır. Yine yukarıdaki birçok filmde olduğu gibi vasat bir filme dönüşecek klişe bir konuyu muazzam işleyen Inception birçok kişinin beğenisini kazanmıştır. Tabi yanlış anlaşılmasın, vasat bir klişeden kastımız Cobb’un içinde olduğu gayet orijinal rüya işi değil, herhangi bir “son iş” için geri dönen eleman hikayesidir. “Sana güveniyoruz, bu sefer son, bu işi yap ve sonra istediğin hayatı yaşa” laflarına inanan yüzlerce karakteri görmüşüzdür. Cobb da böyle son işine çıkan biri olarak karşımızdadır. Ancak bu sefer en iyi yaptığı iş olan hırsızlığı yapmayacaktır. Çünkü ondan istenen bu sefer bir “alma” işi değil, “geri koymadır”.Listemizi son derece naif bir bilim kurgu filmi ile kapatıyoruz. Her, büyük uzay gemilerinin ya da dünyayı felakete sürükleyen savaşların eşiğinde geçmiyor. Çünkü film öteki yapımlara göre çok daha içe dönük. Spike Jonze’nin sinemasını tanıyanlar bunu daha iyi anlayabilir. Gerek kısa filmleri ile gerekse de bu şekilde uzun metrajları ile insana ait olana dair yaptığı işlerle “sıcak” hikayeler üreten Jonze, yine çok samimi bir film ile karşımıza çıkıyor. Hayatından ve insanları mutlu etmek için yazdığı mektup işinden pek de keyif almayan bir adam olan Theodore, kendine yeni bir arkadaş edinir. Ancak bu arkadaş aslında çok gelişmiş bir yapay zekadır. Bazılarına göreyse Theodore, “laptopu ile konuşmaktadır”. Bu yapay zeka ya da ona ismiyle seslenmek gerekirse Samatha, bir işlemciden fazlası değildir. Tek bir tuşla milyonlarca sayfayı tarayabilen bir işlemci. Ancak Theodore için o, hayata tekrar bağlanmasını sağlayan bir dosttur. Peki bu ilişki nereye kadar gidecektir? Sadece bir adamın değil, tüm insanlar ile bu yapay zeka sistemi arasındaki ilişkiyi filme alan Spike Jonze, ender görülen bir bilim kurguya imza atmıştır.AHMET TOĞAÇ